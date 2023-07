Sept personnes sur 10 pensent que les frais pour les soins du NHS sont en route

Sept personnes sur 10 au Royaume-Uni pensent que les frais pour les soins du NHS augmenteront au cours de la prochaine décennie, mettant fin au record du service de santé d’être gratuit au point d’utilisation, selon un sondage.

L’un des principes fondateurs clés du NHS de 1948 est en péril, selon 71% du public, selon l’enquête réalisée pour la Health Foundation avant le 75e anniversaire du service cette semaine.

Bien que près de trois personnes sur quatre déclarent que le NHS dans sa forme gratuite actuelle est «crucial», 51% disent qu’ils s’attendent à payer pour certains services au cours de la prochaine décennie, tandis que 13% pensent que la plupart des services devront être payés d’avance et 7% anticiper les frais pour tous les services.

Tim Gardner, directeur adjoint des politiques à la Health Foundation, a déclaré que le groupe de réflexion a interprété les résultats comme une « expression de préoccupation selon laquelle ce que le public apprécie le plus à propos du NHS – des soins abordables fournis gratuitement au point d’utilisation – pourrait être menacé » .

Les patients doivent «payer le prix» pour les ministres et les syndicats qui n’arrêtent pas les grèves, déclare le chef du NHS En savoir plus

Il a déclaré: « La durabilité du principe selon lequel le service de santé fournirait des soins basés sur le besoin et non sur la capacité de payer a été régulièrement remise en question tout au long de son histoire, en particulier à des moments où le service est sous forte pression. »

Il y avait eu de plus en plus d’appels à des changements radicaux, tels que la facturation des rendez-vous chez le médecin généraliste et des visites A&E, a ajouté Gardner.

Des politiciens tels que Rishi Sunak, le Premier ministre, Liz Truss, son prédécesseur dans le numéro 10, et l’ancien chancelier et secrétaire à la Santé Sajid Javid ont tous soutenu l’une ou les deux de ces idées comme moyens potentiels de collecter plus d’argent pour le NHS et de réduire la demande. . Les critiques les ont rejetées comme des idées «zombies» qui n’étaient pas pratiques et n’aideraient pas.

L’enquête de la Health Foundation auprès de 2 540 personnes de plus de 16 ans, menée par Ipsos, a été réalisée à un moment où la pression sur le NHS était énorme en raison de l’arriéré des listes d’attente et des pénuries de personnel, et alors que les grèves des jeunes médecins et des consultants se profilent ce mois-ci.

Dimanche, Amanda Pritchard, directrice générale du NHS England, a exhorté le gouvernement et les syndicats de la santé à régler leur différend dès que possible, affirmant que les patients «payeraient le prix» de l’ampleur sans précédent de l’action. Elle a déclaré que les grèves ne doivent pas devenir des «affaires comme d’habitude» pour le NHS.

Bien qu’il y ait actuellement une impasse, la British Medical Association (BMA) a écrit dimanche à Sunak pour demander au gouvernement d’entamer des pourparlers par médiation pour sortir de l’impasse dans la grève des jeunes médecins et parvenir à un règlement. Steve Barclay, le secrétaire à la Santé, avait accusé dimanche les jeunes médecins de se retirer « soudainement » des pourparlers.

Mais le professeur Philip Banfield, le nouveau président du conseil de la BMA, prononcera un discours lundi disant que c’est le gouvernement qui refuse d’aller à l’Acas ou de reconnaître que « la dévastation [on the NHS] a été forgé par les gouvernements britanniques successifs ».

Un sondage séparé d’Ipsos montre que la plupart des Britanniques soutiennent les travailleurs de la santé dans leur vague de grèves sur les salaires et les conditions cette année malgré l’aggravation des perturbations, avec un soutien aux médecins en formation à environ 56 % en juin.

Avec cinq jours de grève des médecins juniors suivis de deux jours de grève des consultants prévus au milieu du mois, les données montrent que l’action revendicative a déjà conduit à plus de 648 000 rendez-vous, procédures et opérations annulés, aggravant les arriérés.

Wes Streeting, le secrétaire fantôme à la Santé, a déclaré qu’il n’y avait « aucun doute qu’après avoir détruit le NHS pendant 13 ans, de nombreux conservateurs utiliseront désormais leur échec pour affirmer que ses principes fondateurs doivent être abandonnés » en plaidant en faveur de la facturation. Il a déclaré que le Parti travailliste « ne laisserait jamais cela se produire ».

« L’avenir du NHS sera sur le bulletin de vote lors des prochaines élections », a-t-il déclaré. «C’est le travail qui a créé le NHS et s’est assuré qu’il était là pour nous quand nous en avions besoin, offrant les temps d’attente les plus courts et la plus grande satisfaction des patients de l’histoire.

« Il incombera au prochain gouvernement travailliste de sauver le NHS de la plus grande crise de son histoire et de donner un nouveau souffle au service afin qu’il soit toujours là pour nous dans les 75 prochaines années. »

Daisy Cooper, chef adjointe des libéraux démocrates et porte-parole du parti pour la santé, a déclaré que les Lib Dems « exposeraient nos plans pour garantir que nous ayons un NHS adapté au 21e siècle qui reste gratuit au point d’utilisation » avant les prochaines élections.

«Les listes d’attente, les congés de maladie du personnel et la demande de soins sociaux montent en flèche et ne font qu’empirer sous ce gouvernement conservateur déconnecté», a-t-elle déclaré.

Le pair conservateur James Bethell, qui était ministre de la Santé au plus fort de la pandémie de Covid, a déclaré que la situation des listes d’attente était déjà si mauvaise qu’elle constituait un «rationnement», mais il a dit qu’il ne pensait pas que facturer les services était une bonne idée .

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine « , »newsletterId »: »morning-briefing », »successDescription »: »Nous vous enverrons la première édition tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Il a déclaré: «Les gens pourraient penser que les pressions exercées sur le NHS rendent la facturation inévitable, mais cela ne signifie pas que c’est une bonne idée ou que c’est populaire. Je n’ai vu aucune preuve que la facturation améliorera les résultats.

Il a plaidé pour « un nouveau contrat entre le gouvernement et le public qui ne soit pas seulement une promesse à sens unique d’accès gratuit, mais qui soit davantage un partenariat autour d’un mode de vie sain ».

« Cela nécessite le leadership du gouvernement pour créer un environnement où les gens ordinaires peuvent faire des choix sains réalistes et sont soutenus pour lutter contre la maladie », a-t-il déclaré.

« Au lieu de cela, trop d’entre nous se battent constamment contre la malbouffe, les maisons moisies, l’air sale, les lieux de travail toxiques et les algorithmes addictifs qui nous conduisent à la pornographie, aux casinos et à la dépression, et perdent la bataille avec des coûts énormes en matière de santé, de soins, d’avantages sociaux et de productivité. ”

Avec le NHS en difficulté, l’enquête de la Health Foundation montre que les gens semblent avoir peu confiance dans les promesses des politiciens de garder le NHS gratuit, même s’ils aimeraient massivement voir son modèle actuel continuer.

Selon l’enquête, le NHS est le premier choix des personnes lorsqu’on leur demande ce qui les rend les plus fiers d’être britanniques – par rapport à la démocratie, la culture et l’histoire – à 54% des personnes interrogées.

Les données ont également révélé que le public est pessimiste quant à la capacité du NHS à relever les principaux défis futurs, 77 % pensant que le NHS n’est pas prêt pour les demandes croissantes de santé d’une population vieillissante.

Il a révélé un certain degré de division politique, 66% des personnes ayant l’intention de voter conservateur étant plus susceptibles de s’attendre à des frais d’utilisation pour certains services, contre 51% des électeurs travaillistes.

Une source conservatrice de haut niveau a déclaré: «Le NHS est notre institution nationale la plus précieuse et nous sommes pleinement attachés à son principe fondateur de soins de santé pour tous, gratuits au point de livraison.

«Alors que nous célébrons cette semaine son 75e anniversaire, nous avons soutenu le plan de main-d’œuvre à long terme du NHS avec un investissement supplémentaire de 2,4 milliards de livres sterling pour réduire les listes d’attente et mettre le service sur une base sûre à long terme.

« Pour que le NHS continue à prendre soin de nous tous pendant les 75 prochaines années et au-delà, nous avons besoin d’une économie forte, et la plus grande menace à cela est le plan du Labour pour une folie des dépenses annuelles de 28 milliards de livres sterling alimentée par des emprunts incontrôlés. »

Environ 80% des personnes interrogées pensent que le NHS a besoin d’une augmentation du financement, contre 17% qui pensent qu’il devrait fonctionner dans les limites de son budget actuel, avec un certain soutien pour une taxe NHS dédiée (31%), une augmentation de l’assurance nationale ( 22%) ou une augmentation de l’impôt sur le revenu (21%).

Le NHS en Angleterre ne devrait recevoir qu’une augmentation de 1,2% de son budget cette année – un tiers de sa moyenne historique de 3,6% – malgré les longs délais d’attente, l’insatisfaction croissante des patients et l’inquiétude croissante qu’il est «cassé» et incapable de fournir soins urgents rapidement.