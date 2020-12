Sept personnes ont été arrêtées ce soir après que des foules de « centaines » soient descendues dans un pub de l’est de Londres pour « boire ensemble » en violation des règles de verrouillage de niveau 3.

Des images de Hackney Wick ont ​​capturé des agents alors qu’ils tentaient de rompre le rassemblement et de les « encourager à se disperser » conformément aux règles sur les coronavirus dans la capitale.

Un autre clip filmé près de la gare de Hackney Wick montre des agents alors qu’ils semblent former un blocus pour empêcher les foules de passer.

Mais quelques instants plus tard, des dizaines d’hommes sont vus passer devant les officiers et courir plus loin dans le quartier autrement désert.

Sept personnes ont été arrêtées ce soir après que des foules de « centaines » soient descendues dans un pub de l’est de Londres pour « boire ensemble » en violation des règles de verrouillage de niveau 3. Sur la photo: Hackney Wick ce soir

La police métropolitaine a confirmé que sept personnes avaient été arrêtées pour des infractions aux règlements de protection de la santé à la suite du rassemblement de ce soir.

Des témoins ont suggéré que le groupe était peut-être des voyageurs de Wallis Road, à proximité, et l’un d’eux a déclaré sur Twitter que la réunion semblait être un sillage.

Un spectateur a déclaré: « La situation actuelle à Hackney Wick. Des centaines de personnes se réunissent et boivent ensemble et les forces de police se préparent à briser le rassemblement illégal!

Un autre a ajouté: « Des scènes sérieuses à Hackney Wick ce soir ».

Des images de Hackney Wick ont ​​capturé des agents alors qu’ils tentaient de rompre le rassemblement et de les « encourager à se disperser » conformément aux règles sur les coronavirus dans la capitale. Sur la photo: la police dans l’est de Londres

La police métropolitaine a confirmé que sept personnes avaient été arrêtées pour des infractions aux règlements de protection de la santé à la suite du rassemblement de ce soir. Sur la photo: la scène de ce soir

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré: « Les agents se sont rendus à White Post Lane, E9 ce soir après qu’un grand groupe de personnes se soit rassemblé dans un pub.

« Les agents se sont engagés avec les personnes présentes pour les encourager à se disperser, conformément à la législation actuelle sur le coronavirus.

«Sept personnes ont été arrêtées pour des infractions aux règlements sur la protection de la santé. Aucun rapport de blessures.

Cela survient alors que Londres a été plongée cette semaine sous des restrictions sévères de coronavirus de niveau 3, avec des pubs et des restaurants fermés dans la capitale pendant ce qui est généralement leur période la plus chargée de l’année.