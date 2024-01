Sept personnes seront traduites en justice pour les attentats terroristes de 2018 dans le sud de la France

Le procès des suspects présumés complices de la planification des attentats terroristes de Trèbes et de Carcassonne en 2018, dans le sud de la France, s’ouvre lundi à Paris. Trois hommes ont été abattus dans un parking et un supermarché, et une caissière a été prise en otage jusqu’à ce qu’un gendarme se porte volontaire pour la remplacer au prix de sa vie.

