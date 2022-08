Sept personnes blessées dans un accident de VTT dans le sud du comté de Kane – Shaw Local

Sept personnes ont été blessées, dont une grièvement, après un accident de VTT dans le canton de Big Rock samedi soir.

Selon un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de Kane, les députés ont répondu à l’accident à 17h45 dans le bloc 6S700 de Dauberman Road.

L’enquête initiale a révélé qu’un VTT Polaris avec sept passagers roulait sur une propriété privée à grande vitesse lorsqu’il s’est renversé après avoir pris un virage à gauche. Les sept passagers ont été éjectés et le VTT a renversé l’un d’eux. Ce passager a été transporté par avion de la scène à l’hôpital Good Samaritan avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Les autres passagers ont été emmenés dans des hôpitaux locaux avec des blessures mineures.

Il semble qu’aucun des passagers ne portait de casque, a indiqué le communiqué.

Le conducteur du VTT était un homme de 15 ans de Grayslake, et les passagers étaient un homme de 19 ans de Lake Beach, un homme de 19 ans de Waukegan, une femme de 18 ans de Niles , une femme de 20 ans de Lake Beach, une femme de 18 ans de Grayslake et un autre jeune dont l’âge et la ville de résidence n’étaient pas disponibles.

L’enquête a révélé que ni la drogue ni l’alcool n’avaient joué de rôle dans l’accident, et aucune citation n’a été émise, indique le communiqué.