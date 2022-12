Sept personnes ayant des liens avec les Britanniques arrêtées en Iran suite à des manifestations

Sept personnes ayant des liens avec la Grande-Bretagne ont été arrêtées par les gardiens de la révolution iraniens à la suite de manifestations antigouvernementales qui ont fait boule de neige à travers le pays ces derniers mois, selon des informations.

Les personnes arrêtées, dont certaines ont la double nationalité, ont été détenues alors qu’elles tentaient de quitter l’Iran, selon Reuters, citant un communiqué publié par les médias d’État.

Le ministère britannique des Affaires étrangères chercherait à obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités iraniennes sur les informations selon lesquelles des ressortissants anglo-iraniens auraient été arrêtés. La déclaration publiée dans les médias d’État se lit comme suit : “Sept principaux dirigeants des récentes manifestations liées au Royaume-Uni ont été arrêtés par les services de renseignement du CGRI. [Revolutionary Guards]y compris des binationaux, qui tentaient de quitter le pays.

Les arrestations signalées font suite à des troubles déclenchés par le décès en détention de Mahsa Amini le 16 septembre. L’iranienne kurde de 22 ans avait été arrêtée pour avoir porté une « tenue inappropriée » en vertu du code vestimentaire islamique des femmes en Iran.

Des témoins ont déclaré qu’Amini avait été battue alors qu’elle se trouvait à l’intérieur d’un fourgon de police lorsqu’elle a été arrêtée à Téhéran. La police a nié les allégations, affirmant qu’elle “a soudainement souffert d’un problème cardiaque”.

Les manifestations, au cours desquelles les manifestants ont appelé à la chute de la théocratie au pouvoir en Iran, ont posé l’un des plus grands défis à la République islamique dirigée par les musulmans chiites depuis la révolution de 1979.

Le gouvernement a imputé les troubles à des manifestants déterminés à détruire des biens publics et a affirmé qu’ils avaient été entraînés et armés par les États-Unis, Israël et l’Arabie saoudite.

La semaine dernière, Taraneh Alidoosti, l’une des actrices les plus célèbres d’Iran, a été arrêtée par les forces de sécurité à Téhéran quelques jours après avoir critiqué l’utilisation par l’État de la peine de mort contre des manifestants.

L’agence de presse Tasnim, proche des Gardiens de la révolution islamique, a déclaré qu’elle avait été arrêtée en raison de sa décision de publier des contenus faux et déformés qui incitaient aux émeutes et soutenaient les mouvements anti-iraniens.