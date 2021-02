SEPT personnes abattues devant la gare de transit de Philadelphie, un suspect en garde à vue

Au total, sept personnes ont été abattues devant une station de transit SEPTA à Philadelphie, en Pennsylvanie, a confirmé la police. Une personne a été arrêtée et deux armes à feu ont été retrouvées sur les lieux.

La fusillade a eu lieu mercredi après-midi près du Olney Transportation Center dans le nord de Philadelphie, situé entre deux écoles et un hôpital. Les premiers rapports sur les lieux faisaient état d’une personne tuée, mais la police a depuis déclaré qu’elle travaillait toujours pour confirmer l’état de toutes les victimes.



METTRE À JOUR: @SEPTA Le porte-parole a déclaré que le tournage de FOX 29 News «s’est produit dans la rue, PAS sur la propriété SEPTA à Olney Transportation Center. Des coups de feu ont été tirés à côté de Dunkin sur Olney Avenue. Aucun employé de SEPTA n’est blessé. Tous les bus du centre de transport d’Olney en détournement. » @ FOX29philly pic.twitter.com/wAUf6deiOX – Steve Keeley (@ KeeleyFox29) 17 février 2021

Deux personnes ont été abattues dans le dos et trois autres aux bras et aux jambes, tandis que le statut de deux des victimes restait inconnu à 15h30 heure locale. Au moins une personne a été placée en garde à vue et deux armes à feu ont été retrouvées sur les lieux, a indiqué la police.

Philadelphie a connu une forte augmentation des homicides en 2020, avec 499 meurtres contre 355 l’année précédente. L’augmentation des crimes violents s’est accompagnée d’une baisse des crimes liés à la drogue et aux biens – à l’exception notable du vol de voiture – selon la dernière étude du Council on Criminal Justice, une organisation à but non lucratif basée à Washington, DC.

Le rapport du CCJ attribue le modèle de criminalité à la pandémie de Covid-19, mais note que «Appelle à une réforme de la police et à une baisse des arrestations pour certains crimes» pourrait également être un facteur.

