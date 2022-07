Sept personnes abattues après qu’un homme armé a ouvert le feu sur la foule devant un bar à la suite d’une dispute à Orlando

Un GUNMAN a tiré sur sept personnes après avoir ouvert le feu sur une foule nombreuse devant un bar d’Orlando, à la suite d’une dispute, selon la police.

Tôt dimanche matin, à 2 h 22, une grande bagarre a éclaté au centre-ville d’Orlando, en Floride.

Sept personnes ont été abattues au centre-ville d’Orlando, en Floride, tôt dimanche matin Crédit: Nouvelles 6 Orlando

Le tireur a ouvert le feu sur une grande foule alors que les boîtes de nuit laissaient tout le monde sortir Crédit: Nouvelles 6 Orlando

Cela s’est produit juste au moment où toutes les boîtes de nuit fermaient et laissaient sortir les gens, a déclaré la police.

Quelqu’un a alors sorti une arme de poing et a commencé à tirer sur la foule.

Selon le département de police d’Orlando, sept personnes ont été blessées par balle.

Six des victimes ont été emmenées au centre médical régional d’Orlando dans un état stable, a indiqué la police.

L’une des victimes, également dans un état stable, s’est rendue à Advent Health, un centre de soins d’urgence, pour se faire soigner.

La police n’a pas encore trouvé le tireur ou l’a identifié, mais elle espère que l’un des nombreux témoins présents sur les lieux fournira des détails.

“Nous en sommes encore au stade préliminaire de cette enquête”, a déclaré le chef de la police d’Orlando, Eric Smith, à News6.

“Nous avons besoin de l’aide de la communauté à ce sujet, alors n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des informations”, a-t-il déclaré.

Une vidéo sur les réseaux sociaux, qui a depuis été retirée, montrait des gens en train de courir après avoir entendu des coups de feu.

OPD a déclaré dans un communiqué au Sun :

“Le département de police d’Orlando s’engage à assurer la sécurité de nos résidents, entreprises et visiteurs.

“Nous avons augmenté les mesures de sécurité et les ressources dans la région et envisageons déjà d’augmenter encore ces ressources et ces mesures de sécurité.

“De plus, nous travaillons avec des entreprises de la région pour voir s’il y a des vidéos de l’incident.”

Il n’est pas clair pour le moment si des vidéos seront utilisées comme preuve dans l’enquête.

La nouvelle de cette fusillade survient juste après un week-end plein de violence armée à Chicago.

Deux personnes ont été tuées par balles et 22 autres ont été blessées lors d’une série de crimes au cours des deux derniers jours seulement.