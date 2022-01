Sept mythes de la catastrophe du Titanic brisés – de la «panne» du capitaine à la dernière chanson obsédante du groupe et au VRAI Jack & Rose

Des foules EXCITÉES se sont rassemblées aux quais de Southampton pour assister au voyage inaugural du plus grand navire du monde, le RMS Titanic.

On disait que le luxueux paquebot était « invincible », mais moins d’une semaine après son départ, le navire a heurté un iceberg et a été submergé par les eaux glaciales de l’océan Atlantique.

La tragédie maritime en a fait le navire le plus célèbre de tous les temps et de nombreux mythes ont refait surface sur ce qui s’est réellement passé cette nuit fatidique du 15 avril 1912.

L’historien suédois Claes-Göran Wetterholm, le conservateur d’une nouvelle exposition immersive sur le Titanic à Londres, a déclaré au Sun : « Le film hollywoodien, Titanic, réalisé par James Cameron est le meilleur film jamais réalisé sur ce qui ne s’est jamais produit.

« Il y a tellement de choses avec lesquelles je ne suis pas d’accord et quand j’ai rencontré Cameron à la première, je lui ai dit ceci. Mais le thème du film est fantastique et capture parfaitement l’atmosphère du navire.

« J’ai passé de nombreuses années à rechercher ce qui s’est réellement passé cette nuit-là et j’ai parlé aux survivants et aux membres de la famille des survivants pour aider à découvrir la véritable histoire. »

Ici, Claes démystifie les mythes courants entourant les dernières heures du navire…

Les femmes et les enfants d’abord ? Pas assez…

En raison des normes sociales de 1912, l’histoire acceptée était que les hommes reculaient et laissaient les femmes et les enfants monter les premiers dans les canots de sauvetage.

En réalité, beaucoup d’hommes et d’équipages masculins se sont jetés dans des canots de sauvetage avant les femmes et les enfants.

En fait, la différence entre les hommes et les femmes sauvés n’est que de dix personnes.





Le capitaine Smith n’a pas été vu dans l’eau – mais il a peut-être eu une panne

À l’époque, il y avait des rapports selon lesquels le capitaine Smith avait été vu dans l’eau, suggérant qu’il avait essayé de se sauver.

Mais son corps n’a jamais été retrouvé.

Je doute que cela se soit produit car il ne participait pas activement au sauvetage du canot de sauvetage, il le supervisait.

Les preuves suggèrent qu’il a eu une dépression nerveuse et qu’il n’a pas pu faire face à la situation tragique qui se déroulait et qu’il est retourné sur le pont et est descendu avec le navire.

L’équipage n’était pas ivre

Il n’y a aucune preuve que l’équipage était ivre et que cela a causé l’accident.

Les rumeurs ont commencé à circuler parmi le public en 1912 lorsqu’un magazine a écrit que le capitaine Smith n’était pas sobre au moment de la collision.

Cependant, il avait assisté à un dîner organisé pour lui par les passagers de première classe George et Eleanor Widener et leur fils Harry.

Mme Widener a déclaré par la suite que le capitaine Smith n’avait pas touché une goutte d’alcool, juste de l’eau, il était donc sobre au moment de l’accident.

Les hommes survivants n’ont pas admis avoir sauté dans des canots de sauvetage

Quelques hommes ont sauté à la mer et ont survécu, mais la majorité des survivants masculins ont sauté directement dans des canots de sauvetage.

Il était impossible de l’admettre en 1912 car vous auriez été considéré comme un lâche et deviendriez un paria social.

Mystère sur la dernière chanson du groupe

Au début du XXe siècle, les gens étaient encore profondément religieux et voulaient croire que la dernière chanson jouée alors que le navire plongeait dans l’océan glacé était un hymne.

À cause de cela, les gens croient que le groupe a interprété « Nearer My God, To Thee », un hymne du XIXe siècle publié dans Hymns and Anthems – un tome utilisé à South Place Chapel, Finsbury, Londres.

Mais si vous commencez à gratter sous la surface, vous obtenez trop de questions.

Je crois que la dernière chanson que les braves musiciens ont jouée était Songe d’Automne.

La véritable histoire derrière Jack et Rose du film L’historien et expert du Titanic Claes-Göran Wetterholm dit : « Lors de notre exposition, nous avons le vrai collier de diamants porté par le personnage de Kate Winslet, Rose, dans le film. Il appartient à Kate Philips qui n’avait que 19 ans lorsqu’elle est montée à bord du navire. Son amant, Henry Morley, était un homme riche de 47 ans qui était marié. Le couple fuyait la Grande-Bretagne sous un faux nom pour commencer une nouvelle vie ensemble en Amérique. Tragiquement, il a péri cette nuit-là, mais Kate a survécu et le bébé qu’elle a conçu en mer est né neuf mois plus tard. Cameron a basé l’histoire d’amour de Rose et Jack dans le film sur eux. Nous avons également un menu de troisième classe de la nuit où le bateau a coulé et des chaussures et une couverture portées par une survivante de quatre ans, Luise Kink. Elle les a gardés enfermés et ils n’ont été découverts qu’après sa mort en août 1992. C’est une exposition fascinante qui vous ramène à cette nuit-là et vous aide à vraiment comprendre ce qui s’est passé cette nuit fatidique.

Le copilote ne s’est pas suicidé comme dans un film

Dans le blockbuster hollywoodien, il y a une scène où le premier officier William Murdoch tire sur un passager puis retourne l’arme contre lui-même.

Mais ce ne sont que des rumeurs et des ouï-dire.

Il était profondément occupé à libérer le dernier bateau quand une soudaine poussée l’a emporté avec le bateau.

Murdoch a disparu et s’est probablement noyé, mais 12 personnes sur le bateau ont survécu.

Une plus grande proportion d’hommes de troisième classe ont survécu qu’en deuxième

Fait intéressant, une proportion plus élevée d’hommes voyageant en troisième classe ont survécu par rapport à ceux voyageant en deuxième.

La majorité des hommes de deuxième classe étaient britanniques et considérés comme des gentlemen.

Ils n’essayaient pas de se sauver eux-mêmes – ils essayaient de sauver les femmes et les enfants.

Beaucoup d’hommes suédois et finlandais voyageant en troisième classe ont sauté dans les canots de sauvetage.

Seuls 8 % des hommes de deuxième classe ont survécu, contre 13 % des hommes de troisième classe.

Je trouve frappant que si peu d’hommes de deuxième classe aient survécu malgré l’accès au pont du bateau, où ils auraient pu facilement entrer dans un canot de sauvetage à tribord.

