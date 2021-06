Sept moments emblématiques de la carrière de la légende

Sans doute le plus grand footballeur de l’ère moderne, Lionel Messi s’est taillé une place. Il y a très peu d’exploits dans le football qui n’ont pas été touchés par le grand argentin. Il captive les fans de Barcelone depuis plus de 15 ans maintenant avec ses compétences inégalées sur le terrain – que ce soit son rythme électrique, son dribble d’un autre monde ou ses nombreux records de buts. Messi a enregistré plus de 1000 buts et passes décisives combinés sous son nom. Il est également propriétaire de six Ballon d’Or et de six souliers d’or parmi une pléthore d’autres distinctions.

Messi a remporté un record de 34 titres avec Barcelone, dont 10 en Liga, 4 en Ligue des champions de l’UEFA, 7 en Copa del Rey, 3 Coupes du monde des clubs, entre autres. De ses 91 buts inégalés en 2012 à son premier triplé contre son rival amer le Real Madrid ; voici seulement 5 moments emblématiques de la carrière de Lionel Messi :

91 buts en 2012

En 2012, Messi a fait l’impossible en dépassant le record de 40 ans du grand allemand Gerd Muller pour le plus grand nombre de buts en une seule année civile – 85. Messi a réalisé l’exploit lors d’un match à l’extérieur contre le Real Betis. Il a ensuite marqué 91 buts cette année-là. Messi a marqué 59 buts en Liga, 13 en Ligue des champions, 5 en Copa del Rey, 2 en Supercopa et 12 pour l’Argentine.

Record du sixième Ballon d’Or en 2019

En 2019, Messi a remporté son sixième record du Ballon d’Or en battant son rival de longue date Cristiano Ronaldo et Virgil van Dijk de Liverpool. Le prestigieux trophée a clôturé une année presque parfaite pour Messi. Il a remporté la Liga, le Soulier d’or européen et a été le meilleur buteur de la Ligue des champions (12), entre autres réalisations.

Le premier triplé de Messi à El Clásico

En 2007, Messi a annoncé son arrivée sur la grande scène en inscrivant un triplé à couper le souffle contre le Real Madrid, grand rival de Barcelone, lors d’un match de Liga. C’était aussi le tout premier triplé de Messi.

Un effort solo hypnotisant contre Getafe

Au cours de la saison 2006-07, Barcelone a affronté Getafe en Copa Del Rey et l’Argentin de 19 ans dans ce match a dépassé cinq joueurs pour rentrer à la maison sous un angle très serré. Le but était presque une copie conforme du célèbre but de Diego Maradona qu’il avait marqué contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique.

4 buts contre Arsenal

En 2010, Messi a produit l’une des performances les plus dominantes de sa carrière alors qu’il marquait les quatre buts pour Barcelone lors de leur victoire écrasante 4-1 sur l’Arsenal d’Arsène Wenger en Ligue des champions. Après sa brillante performance, Messi a obtenu un rare « parfait 10 ». ‘ des experts du football français L’Equipe.

La célébration emblématique du Bernabeu de Messi

Ce fut l’un des moments emblématiques de l’histoire du football. Dans un match crucial d’El Clasico, Lionel Messi a fait taire un Santiago Bernabeu bruyant en marquant un vainqueur du temps d’arrêt et a placé Barcelone en haut de la table et a enlevé son maillot n ° 10 et l’a tenu en l’air vers le support extérieur. Marcelo est tombé sur le gazon, Cristiano Ronaldo a fait rage, les fans de Madrid ont tenu la tête dans les mains alors que Messi se tenait immobile comme une statue.

Battre le record de Pelé

Messi a encore consolidé sa place de grand joueur l’année dernière après avoir dépassé le record de la légende brésilienne Pelé pour le plus grand nombre de buts marqués pour un seul club. Messi a réalisé cet exploit incroyable lors de sa 749e apparition pour Barcelone contre le Real Valladolid. Pelé a marqué 643 buts à Santos entre 1956 et 1974.

À l’heure actuelle, Messi a marqué 672 buts pour la centrale espagnole en 778 apparitions.

