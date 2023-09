Sept mois après son entrée en soins palliatifs, Jimmy Carter visite le festival de l’arachide

L’ancien président Jimmy Carter et son épouse, Rosalynn, ont fait une apparition surprise lors d’un festival de l’arachide dans leur ville natale de Géorgie, a écrit le Centre Carter dans un article sur les réseaux sociaux sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

L’ancien président, qui était également autrefois producteur d’arachides, et sa femme sont vus dans une vidéo traversant le Plains Peanut Festival dans un SUV noir.

« Belle journée pour le président et Mme Carter pour profiter d’une balade à travers le Plains Peanut Festival ! Et juste une semaine avant ses 99 ans », a écrit le Centre Carter sur X après avoir partagé la vidéo prise par un spectateur.

L’ancien président a 98 ans et reçoit des soins palliatifs à domicile depuis février. Il aura 99 ans le 1er octobre. L’ancienne première dame a depuis reçu un diagnostic de démence. Le couple a célébré cet été son 77e anniversaire de mariage, prolongeant ainsi son record de premier couple marié le plus longtemps du pays.

« C’était incroyable étant donné qu’il est en soins palliatifs et qu’il est assez fort pour venir ici. À mon avis, il est l’un des hommes les plus difficiles à exercer en tant que président, et il est mon préféré », a déclaré Reed Elliotte, un résident de Corbin, Kentucky, à WALB-TV.

Carter, un démocrate pour un mandat qui a quitté ses fonctions en 1981, a vécu plus longtemps après avoir quitté la Maison Blanche que n’importe quel ancien président de l’histoire des États-Unis.

Ces dernières années, il a souffert de plusieurs problèmes de santé, notamment un mélanome qui s’est propagé au foie et au cerveau, même s’il aurait bien réagi au traitement.

Le mois dernier, leur petit-fils, Josh Carter, a déclaré que l’ancien premier couple « se tenait toujours la main », mais qu’il était clair qu’ils étaient « dans le dernier chapitre ».

Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport