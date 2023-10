Sept militants norvégiens rencontrent le roi pour discuter d’un parc éolien situé sur des terres utilisées par les bergers sami

COPENHAGUE, Danemark (AP) — Sept des militants qui ont manifesté à plusieurs reprises contre un parc éolien dans le centre de la Norvège qui…

COPENHAGUE, Danemark (AP) — Sept des militants qui ont manifesté à plusieurs reprises contre un parc éolien dans le centre de la Norvège qui, selon eux, entrave les droits du peuple autochtone sami à élever des rennes, ont rencontré lundi le roi de Norvège et son fils, héritier du roi de Norvège. Le trône.

« C’était un moment très fort pour nous, chargé d’émotion », a déclaré la militante Ella Marie Hætta Isaksen au journal VG après la rencontre avec le roi Harald et le prince héritier Haakon au palais royal d’Oslo. « Nous avons non seulement vécu l’expérience d’être cru, mais aussi d’une rencontre humaine avec quelqu’un qui rencontre vraiment les gens avec compassion et sympathie. »

« Cela fait toute la différence face à cet État si fort, si arrogant et avec qui il est difficile de parler », a-t-elle déclaré au quotidien.

Avant la réunion, un autre militant a déclaré à l’agence de presse norvégienne NTB que « nous n’avons nulle part où aller ».

« Nous espérons que Sa Majesté nous écoutera et rappellera à l’État responsable sa responsabilité », a déclaré Elle Nystad.

Au centre du conflit se trouvent les 151 turbines du plus grand parc éolien terrestre d’Europe, situé dans le district norvégien de Fosen, à environ 450 kilomètres (280 miles) au nord de la capitale, Oslo. Les militants affirment qu’une transition vers l’énergie verte ne devrait pas se faire au détriment des droits des peuples autochtones.

Ils ont protesté à plusieurs reprises depuis que la Cour suprême de Norvège a statué en octobre 2021 que la construction des éoliennes avait violé les droits des Sami, qui utilisent les terres pour l’élevage des rennes depuis des siècles.

Les militants, dont beaucoup étaient vêtus de vêtements traditionnels colorés, ont s’est assis à l’intérieur du parlementdevant le bâtiment à Oslo de l’entreprise publique qui exploite 80 des éoliennes de Fosen, devant les bureaux du Premier ministre Jonas Gahr Støre et du ministère du Pétrole et de l’Énergie pendant quatre jours à Février. Ils ont également bloqué temporairement les entrées de 10 ministères.

Ils avaient demandé une rencontre avec le monarque norvégien, qui joue un rôle cérémoniel en tant que chef de l’État du pays. Ils ont dit qu’ils savaient que le roi n’avait aucun pouvoir politique. Mais ils ont déclaré que « nous voulons simplement être écoutés ».

Le palais a confirmé que la réunion avait eu lieu et « ils ont présenté leur point de vue » au monarque et à son fils.

