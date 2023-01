Sept meurtres et enfin justice – Shaw Local

Le vendredi 8 janvier 1993, deux tueurs armés d’une arme de poing, les poches remplies de balles, sont entrés dans un Palatine Brown’s Chicken & Pasta vers l’heure de fermeture.

Ils avaient avec eux des gants en caoutchouc, ont indiqué les autorités, mais pas de masques. Il ne serait pas nécessaire de dissimuler leur identité aux propriétaires Richard et Lynn Ehlenfeldt et à leurs employés. Les tueurs James Degorski, 20 ans, et Juan Luna, 18 ans, n’avaient pas l’intention de laisser de témoins, ont indiqué les autorités, comme en témoigne le morceau de bois qu’ils ont coincé sous la porte arrière du restaurant, rendant la fuite impossible.

À 21h48, environ 40 minutes après que Luna ait commandé et consommé un dîner au poulet, dont les restes ont fourni l’ADN qui l’a ensuite lié aux meurtres, lui et Degorski ont coupé le courant et sont partis avec environ 1 800 $. Mais les procureurs ont déclaré que ce crime n’avait jamais été une question d’argent. C’était à propos du frisson.

Quelques heures plus tard, la police – alertée par des membres de la famille inquiets lorsque leurs proches ne sont pas rentrés chez eux – a découvert les corps des Ehlenfeldt et de leurs employés – Michael Castro, 16 ans ; Guadalupe Maldonado, 46 ​​ans; Thomas Mennes, 32 ans ; Marcus Nellsen, 31 ans; et Rico Solis, 17 ans – dans un congélateur-chambre et une glacière.

Tués le 8 janvier 1993 au Brown’s Chicken à Palatine étaient, en haut de gauche, les propriétaires Richard et Lynn Ehlenfeldt, et les employés Michael Castro, Guadalupe Maldonado et, en bas de gauche, Thomas Mennes, Marcus Nellsen et Rico Solis. (Fourni par Daily Herald)

Tous avaient reçu une balle dans la tête. Certains ont été blessés par balle aux mains; les autorités ont dit qu’ils étaient sur la défensive.

Pendant neuf ans, les meurtres sont restés non résolus jusqu’à ce qu’Anne Lockett, l’ancienne petite amie de Degorski, appelle la police palatine avec le tuyau qui a conduit à l’arrestation de Degorski et Luna. Lockett a déclaré aux autorités que Degorski l’avait appelée le lendemain des meurtres et lui avait dit de regarder les informations télévisées parce qu’il avait “fait quelque chose de grand”. Elle a dit que Degorski lui avait avoué sa participation aux meurtres plus tard ce mois-là dans le sous-sol de la maison Hoffman Estates de ses parents.

L’ADN a lié Luna aux restes d’un dîner de poulet que la médecin légiste Jane Homeyer avait récupéré de la scène et conservé. Une serviette jetée contenait son empreinte de paume partielle. Aucune preuve physique n’a lié Degorski aux meurtres, mais lors d’un entretien avec la police après son arrestation en mai 2002, il a admis avoir tiré sur deux des victimes.

Luna, 48 ans, a été condamnée en 2007. Degorski, 50 ans, a été condamné en 2009. Les deux hommes encouraient la peine de mort mais ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle après qu’un juré de Luna et deux jurés de Degorski aient refusé d’imposer une peine de mort. .

Ils restent incarcérés au Stateville Correctional Center.

