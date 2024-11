Sept mesures électorales, 7 millions de dollars et plus : les rapports révèlent les dépenses totales

Un résident de Sioux Falls vote aux élections municipales et scolaires de l’église méthodiste unie de Southern Hills, le 9 avril 2024. (Makenzie Huber/South Dakota Searchlight)

Les campagnes de questions électorales dans le Dakota du Sud ont dépensé collectivement environ 7 millions de dollars cette année avant la date limite de rapport du 21 octobre, selon une analyse de Searchlight du Dakota du Sud, et elles ont probablement dépensé des millions de plus depuis lors, qui ne seront pas entièrement divulgués avant le prochain. rapports de dépenses en janvier.

Sept questions de vote à l’échelle de l’État sont actuellement examinées par les Dakotas du Sud lors des élections générales du 5 novembre.

Les groupes faisant campagne pour un système primaire ouvert étaient ceux qui dépensaient le plus à la date limite, engageant environ 1,6 million de dollars pour convaincre les électeurs de voter « oui » à l’élection. Amendement H. Le amendement modifierait les futures élections primaires afin que tous les candidats, quel que soit leur parti, soient sur un seul scrutin ouvert à tous les électeurs. Les deux premiers électeurs se qualifieraient pour les élections générales. Les quatre premiers avanceraient dans des courses avec deux vainqueurs, comme les districts de la State House.

Les groupes du « non » au droit à l’avortement ont dépensé environ 1,5 million de dollars pour faire échouer cette mesure avant la date limite de présentation du rapport. L’avortement est actuellement interdit dans l’État, à une exception près pour les avortements nécessaires pour sauver la vie de la mère. Amendement G légaliserait l’avortement tout en autorisant des restrictions au cours du deuxième trimestre de la grossesse et une interdiction au cours du troisième trimestre, avec des exceptions obligatoires pour protéger la vie ou la santé de la femme enceinte.

Les partisans d’une loi contenant de nouvelles réglementations sur les pipelines de dioxyde de carbone, Loi référée 21avait dépensé plus de 1,4 million de dollars pour obtenir des votes « oui » avant la date limite de dépôt. La loi établirait des protections financières et autres pour les propriétaires fonciers et les comtés touchés par les pipelines. Cela contribuerait également à maintenir une voie réglementaire pour un pipeline de CO2 soutenu par le industrie de l’éthanol et contesté par certains propriétaires fonciers le long de la route.

Les partisans de la légalisation de la marijuana pour adultes, Mesure initiée 29avait dépensé plus de 920 000 $ avant la date limite de dépôt.

Au-delà de ces groupes les plus dépensiers, plusieurs autres ont déclaré des dépenses inférieures à 400 000 $.

L’un d’entre eux était Dakotans for Health, un comité chargé des questions de vote qui soutient à la fois la mesure relative au droit à l’avortement, qui est Amendement Get a lancé la mesure 28, que le groupe décrit comme une abrogation des taxes de vente de l’État sur les produits d’épicerie. Le groupe a déclaré des dépenses de plus de 270 000 $ à la date limite de dépôt, sans distinguer les dépenses pour l’une ou l’autre campagne.

Les comités chargés des questions de vote sont tenus de déposer des rapports supplémentaires sur la collecte de fonds dans les jours précédant l’élection. Ces rapports reflètent une activité récente importante, telle que des contributions de 500 000 $ provenant de groupes extérieurs à l’État pour les côtés pour et contre de la mesure sur l’avortement. D’autres rapports de comité détaillant les dépenses ne seront pas attendus avant le 31 janvier.

