Sept médecins qui ont traité Diego Maradona «  risquant jusqu’à 25 ans de prison après avoir été accusé d’homicide avec une intention éventuelle  »

Le médecin personnel de Maradona, le neurochirurgien Leopoldo Luque, est l’une des personnes qui auraient reçu l’ordre de faire des déclarations, avec deux infirmières et leur coordinateur, le médecin responsable de l’hospitalisation de la légende argentine, un psychologue et un psychiatre également nommés.

À la suite d’un rapport accablant sur ses soins près de six mois après la mort de Maradona, les procureurs ont décidé d’accuser les individus d ‘« homicide avec intention éventuelle’ ‘, selon Efe, qui dit également qu’un procureur général a demandé aux juges de garantir qu’ils sera interdit de quitter l’Argentine.

L’enquête d’experts sur la mort du vainqueur de la Coupe du monde a révélé que ses soins avaient été « inadéquat, déficient et imprudent » et a laissé son «état de santé au hasard».

L’homme de 60 ans, qui souffrait de problèmes liés à l’alcoolisme, est décédé le 25 novembre de complications de santé et pulmonaires, après avoir été transféré entre des établissements médicaux et une clinique avant de déménager dans une maison deux semaines avant son décès.

Parlant du scandale plus tôt cette semaine, Luque aurait déclaré que les messages pris sur son téléphone portable « me mettre dans l’embarras » et ne reflétaient pas ses relations avec Maradona, y compris un avertissement concernant sa mort qu’il suggérait être conçu pour motiver l’icône et son entourage à accorder une attention particulière à son rétablissement.

« Ils effacent toute une relation et essaient de la résumer dans une série de messages que je regrette », Luque aurait insisté sur certaines sections de l’examen médiatique qu’il avait reçu.

«Je m’excuse auprès de la famille, qui l’aime beaucoup. J’espère que l’accusation me rendra le téléphone. J’ai beaucoup de gentils messages de sa part.

« L’objectif était de lui faire peur et de faire peur aux gens autour de lui pour atteindre un objectif pour Diego … il y a beaucoup d’erreurs conceptuelles très marquées.

«J’avais une bonne relation avec Diego et j’ai utilisé cette relation pour le mieux pour lui. Il a été vu par plus de deux cardiologues, cliniciens.

« Il a été admis à une thérapie, dans laquelle il y avait des évaluations. Au milieu de la pandémie, je l’ai emmené à deux contrôles.

«L’expertise parle de l’équipe traitante, et j’aimerais que le conseil décompose qui est l’équipe traitante. Je n’ai pas détourné ma responsabilité. Ce que je ne veux pas, c’est que la responsabilité de chacun incombe à moi.

« Je fais confiance à la justice, pas au conseil d’administration. J’adorerais que nous ayons la possibilité qu’elle puisse être évaluée par plus de professionnels. »

Maradona a subi une chirurgie du son et a été laissée pour une « période prolongée et angoissante » immédiatement avant sa mort, selon l’enquête.

Les médecins devraient commencer à témoigner sous serment le 31 mai.

« Maintenant tu as une personne qui aime [Maradona], qui [supports] lui, qui essaie de l’aider, et vous avez des gens qui vous critiquent », a déclaré Luque.

« Nous savons tous ce que ces gens recherchent, ce que je n’ai pas. Vous pouvez étudier mes comptes bancaires – je n’ai pas gagné d’argent avec Diego. Je ne l’ai pas volé et je ne l’ai pas utilisé. »