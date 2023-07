Sept lanceurs à surveiller sur le marché commercial de la MLB, ainsi que des récompenses de mi-saison et un temps de repêchage

Il s’agit d’une version numérique de la newsletter The Windup. Inscrivez-vous ici pour recevoir ce contenu directement dans votre boîte de réception chaque matin.

Les récompenses de la mi-saison de Jayson Stark

On a passé la mi-saison mathématique, on fonce sur la symbolique. Cela signifie qu’il est temps pour Jayson Stark de distribuer ses récompenses de mi-saison (et leurs jumeaux diaboliques.)

Ce n’est pas un spoiler de vous dire que Shohei Ohtani obtient le signe de tête de AL MVP ici, bien qu’il soit toujours amusant de s’émerveiller du talent singulier d’Ohtani en lisant les chiffres. Aux Pays-Bas, ce n’est vraiment pas beaucoup plus surprenant : Ronald Acuña Jr. connaît une année comme très peu (peut-être aucun !) n’en ont jamais accomplie.



Ronald Acuña Jr. (Bill Streicher / USA Today)

Là où cela devient intéressant, c’est dans les prix du joueur le moins utile et «Cy Yuk». Tout comme les vraies récompenses, il y a certains paramètres. Pour ceux-là, ce n’est pas forcément le pire joueur et lanceur. Au lieu de cela, ce sont ceux qui ont la plus grande différence négative entre ce qui était attendu et ce qu’ils ont réellement produit.

Ainsi, par exemple: dans l’AL, Corey Kluber est en sécurité, malgré son -0,9 fWAR étant le nombre le plus bas parmi tous les lanceurs. Au lieu de cela, le Cy Yuk revient à Alek Manoah, puisque son année abyssale a suivi sa troisième place lors du vote AL Cy Young l’année dernière.

Pour la liste complète, voici le lien.

Carnet de notes de Ken : évaluer le marché du commerce de lancement

Presque chaque saison, les dirigeants mettent en garde contre une échéance commerciale ennuyeuse. Les discussions ont été particulièrement fortes cette saison, car les acheteurs sont bien plus nombreux que les vendeurs, et les vendeurs n’ont pas grand-chose à vendre. Mais je n’achète pas que la date limite sera un raté. L’expérience nous dit que les cadres ne peuvent pas rester assis.

Considérez le marché des lanceurs débutants, qui est toujours un domaine d’intérêt intense. Comme je l’ai écrit hier, je doute fortement que les anges échangeront Shohei Ohtani. Je ne suis pas non plus convaincu que les Mets déplaceront Max Scherzer et/ou Justin Verlander. Mais même si ces grands noms restent sur place, un certain nombre de lanceurs de départ de qualité pourraient déménager.

Voici une liste partielle:

Marcus Stroman, louveteaux : Juste au moment où les Cubs semblaient prêts à s’effondrer, ils se sont ralliés pour deux victoires à Milwaukee lors de leur finale au bâton. Ils sont la seule équipe de la NL Central avec un différentiel de points positif, mais ils ont toujours cinq matchs sous la barre des 0,500 et sept derrière les Reds. Stroman, un All-Star, peut se retirer de la dernière année de son contrat à la fin de la saison.

Eduardo Rodríguez, Tigres : Il est revenu d’une absence d’un mois en raison d’une blessure au doigt mercredi soir et a accordé cinq points au sadsack A en quatre manches. Un ramassage risqué: ERod peut se retirer des trois années restantes et 49 millions de dollars restants sur son contrat, ou s’inscrire s’il se blesse à nouveau.

Lucas Giolito, White Sox : Treize matchs sous .500 mais seulement 7 1/2 de la première place, les White Sox ne sont pas prêts à admettre que leur saison est terminée. Un voyage de neuf matchs après la pause des étoiles à Atlanta, les Mets et les Twins détermineront probablement les plans d’échéance des White Sox. Giolito, un agent libre potentiel, serait leur puce la plus évidente.

James Paxton, Red Sox : Il ressemble à nouveau au lanceur qui était si bon de 2016 à 2019. Son salaire restant à la date limite sera inférieur à 1,5 million de dollars. Les Sox ont un match au-dessus de .500 et la dernière place dans l’AL East. Décision assez évidente, non?

Jordan Montgomery et Jack Flaherty, cardinaux : Pour saisir pleinement la futilité des Cardinals, regardez le jeu final et embarrassant de leur défaite 10-9 contre les Marlins mercredi soir. Les Cardinals occupent la dernière place du NL Central, à 12 1/2 matchs du premier, 5 1/2 matchs derrière les Pirates, quatrièmes. Montgomery et Flaherty, les deux locations, sont presque disparues.

Shane Bieber, Gardiens : En tant qu’équipe à faible revenu, les Gardiens évaluent en permanence les valeurs commerciales de leurs joueurs. Compte tenu de l’incertitude entourant Tristan McKenzie, Bieber pourrait être trop précieux pour se déplacer au milieu d’une course de fanions. Mais il est sous contrôle jusqu’en 2024, et les Gardiens préfèrent généralement agir le plus tôt possible.

Parmi les autres noms à retenir : Carlos Carrasco des Mets et Michael Lorenzen des Tigers, qui sont tous deux des agents libres potentiels, et Paul Blackburn des A, qui viendrait avec deux années supplémentaires de contrôle.

Le support de Home Run Derby est défini

Bien avant que l’horloge de pitch ne soit implémentée dans les jeux MLB, une horloge a révolutionné une tradition bien-aimée du jeu : le derby du home run. Depuis que le format a été changé pour « frapper autant de dingers que possible avant la fin du temps imparti », il a été exponentiellement plus amusant à regarder.

Il y a deux confrontations qui m’intéressent particulièrement pour la tranche de cette année :



Pete Alonso embrasse Julio Rodríguez au Derby du Home Run 2022. (Orlando Ramírez / USA Today)

Pete Alonso (Mets) contre Julio Rodríguez (Mariners)

Alonso a remporté le derby à deux reprises et Rodríguez a perdu contre Juan Soto par un seul circuit l’an dernier. Voir peut-être le participant le plus prolifique du derby à domicile de cette époque affronter le héros de la ville natale de Seattle devrait fournir un divertissement dès le début.

Adolis García (Rangers) contre Randy Arozarena (Rays)

García et Arozarena se connaissaient quand les deux jouaient au baseball en grandissant à Cuba, mais ce n’est que lorsqu’ils sont devenus coéquipiers dans le système des Cardinals que les deux ont noué une amitié rapide. Ils travaillent toujours ensemble pendant l’intersaison, et tous deux ont montré un penchant incroyable pour le dramatique dans les grands moments. L’appariement n’était pas intentionnel – le classement a été fait en fonction du nombre de coups de circuit cette année – mais c’est un heureux petit accident.

Dans les deux autres matchs du premier tour, Mookie Betts (Dodgers) affrontera Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays) et Luis Robert (White Sox) affrontera Adley Rutschman (Orioles).

Aperçu du brouillon de la MLB

Nous avons eu trois ébauches fictives (et d’autres à venir), des questions-réponses, un classement des 100 meilleurs prospects (qui vient d’être mis à jour aujourd’hui) et d’autres déjà de Keith Law, mais nous en avons quelques-uns spécifiques à l’équipe à partager avec toi.

À Houston, Dana Brown – qui a la réputation d’être un «gourou du repêchage» de son temps avec les Braves et les Nationals – aura sa première chance d’aider à façonner les Astros à travers le repêchage. Pendant ce temps à Boston, le talent local Devin Pearson dirigera son premier repêchage pour les Red Sox, après avoir gravi les échelons de «stagiaire de scoutisme professionnel» en 2017.

Les Oakland Athletics ont trois choix le premier jour – nos 6, 37 et 41. Melissa Lockard a une analyse complète ici, qui comprend un petit factoïde amusant : Avec le choix n° 5 du repêchage de 1979, les A ont sélectionné un joueur. nommé Juan Bustabad. Si cela semble être un double présage (Bust ! Bad !) eh bien… ils ne l’ont pas signé. Lockard décompose également les stratégies et le contexte du jour du repêchage des Giants ici.

Le choix des Blue Jays au n ° 20 et Kaitlyn McGrath énumère quelques-unes de leurs options, tandis qu’Aaron Gleeman dit que le consensus pour le choix des Twins au n ° 5 n’a pas encore été gravé dans le marbre.

“Salé à la perfection”

Il est temps pour le retour du bit récurrent le plus sporadique dans ce bulletin : quand quelqu’un fait quelque chose juste assez salé pour me faire rire. Le manager des Nationals, Dave Martinez, a vu quelque chose de bizarre sur la batte d’Elly De La Cruz hier soir (il a ensuite été déterminé qu’il s’agissait d’un capteur légal).

Plus tard, De La Cruz a fait un circuit et a fait ceci :

« Je n’aimais pas ses bouffonneries », a déclaré Martinez après le match.

« Eh bien, j’ai pensé que c’était très drôle », a écrit Levi Weaver dans The Windup le lendemain matin

Poignées de main et High Five

À Philadelphie, le swing de Bryson Stott se sent mieux cette année… ses dents aussi. Oui, des dents.

Désolé, mais chaque fois qu’un titre contient la phrase succincte et précise « ça craint », c’est une inclusion automatique ici. Tant de mauvaises choses peuvent être décrites de cette façon ! La panne d’électricité d’Anthony Rizzo ? « Ça craint. »

Pour rester dans le thème… Le lanceur des Yankees Jimmy Cordero a été suspendu pour avoir enfreint la politique de la ligue en matière de violence domestique, d’agression sexuelle et de maltraitance d’enfants. Aucun autre détail n’a encore émergé.

Les Red Sox seront-ils une équipe en séries éliminatoires cette année ? Probablement pas. Mais comme l’écrit Chad Jennings, certains signes encourageants commencent à apparaître, à long terme.

Quand Adam Wainwright a frappé l’IL, cela faisait partie d’une série de mouvements destinés, plus ou moins, à reconstituer la liste des cardinaux jusqu’à ce qu’ils puissent passer la pause All-Star. Katie Woo en a plus.

Vous vous demandez ce que les Giants feront à la date limite? Que diriez-vous d’un joueur de champ intérieur?

(Photo du haut de Marcus Stroman : David Banks / USA Today)