Sept jours de chaleur à 30 °C en septembre constituent un nouveau record au Royaume-Uni – mais des tempêtes arrivent

Le Royaume-Uni a connu dimanche une septième journée consécutive sans précédent de chaleur à 30°C, mais elle sera remplacée, a indiqué le Met Office, par de fortes averses orageuses et d’éventuels grêlons atteignant 2 cm de diamètre.

Les prévisionnistes ont déclaré qu’il n’y avait jamais eu de vague de chaleur en septembre aussi longue que celle qui a duré jusqu’au week-end. Dimanche est devenu le septième jour consécutif de température de 30 degrés au Royaume-Uni avec 32,5C enregistré à Cambridge.

Avant cela, selon les données du Met Office, le Royaume-Uni n’a connu que trois jours consécutifs de température à 30°C en septembre à quatre reprises : 1898, 1906, 1911 et 2016.

Tom Morgan, un météorologue du Met Office, avait prédit un autre jour de températures supérieures à 30°C, et les températures les plus élevées étaient attendues dans les comtés d’origine.

« Il semble probable que nous verrons le septième jour des températures atteindre 30 °C ou plus, ce qui est sans précédent. Nous n’avons jamais vu quelque chose d’aussi durable en termes de vague de chaleur en septembre auparavant », a-t-il déclaré.

Samedi a été désigné jour le plus chaud de 2023 au Royaume-Uni avec 32,7C enregistré à Heathrow.

De nombreuses plages étaient bondées samedi et dimanche tandis que ceux qui effectuaient des excursions en bateau à Cambridge utilisaient des parasols pour s’abriter du soleil.

Cependant, les animaux de compagnie et les animaux ont eu du mal à supporter la chaleur et un certain nombre de spectacles du week-end ont été annulés, notamment le DogFest, à Knebworth House, près de Stevenage. Les organisateurs ont annoncé l’annulation avec « le cœur lourd » mais a déclaré que « ces conditions ne sont pas dans le meilleur intérêt des chiens ».

Des averses intenses ont suivi la canicule de septembre 2016 et on s’attend à ce qu’un régime météorologique similaire suive celui-ci.

Un avertissement météo jaune pour les orages a été émisqui débutera dans le nord du Pays de Galles et de l’Angleterre avant de s’étendre à l’Irlande du Nord et à de grandes parties de l’Écosse jusqu’à Banff et Fraserburgh.

C’était une journée chaude pour ceux qui participaient à la Great North Run dimanche – jusqu’à ce que la pluie commence. Photographie : Ian Forsyth/Getty Images

De nombreuses parties de cette zone connaîtront des précipitations modestes, mais il y aura des poches de pluies intenses, ont indiqué les prévisionnistes, ce qui pourrait signifier 70 mm d’eau tombant en moins d’une heure.

Le Met Office a déclaré que des inondations de maisons et d’entreprises pourraient survenir rapidement « avec des dommages à certains bâtiments dus aux eaux de crue, à la foudre, à la grêle ou aux vents violents ».

Ces conditions pourraient rendre la conduite difficile, entraîner des perturbations dans les trains et les bus, provoquer des coupures de courant ou isoler certaines communautés en raison d’inondations.

À Tyneside, les projets de voyage des participants et des spectateurs de la Great North Run ont été touchés par des crues soudaines qui ont entraîné la fermeture de la station de métro South Shields et des perturbations sur le réseau.

L’avertissement météorologique est en vigueur jusqu’à 23 h 59 dimanche, mais un avertissement d’orage jaune distinct est en place pendant la nuit jusqu’à 6 heures du matin lundi. Cela couvre le sud et le centre de l’Écosse et comprend les villes de Glasgow, Édimbourg et Perth.

Un troisième avertissement météorologique a été émis dimanche après-midi concernant des orages violents et de fortes rafales de vent sur l’est des Midlands et le nord de l’East Anglia.

Le Met Office a déclaré que la vitesse probable du transit des orages signifiait que les précipitations seraient limitées.

« Cependant, des éclairs fréquents, de la grosse grêle (jusqu’à 2 cm de diamètre) et des rafales de vent de 40 à 50 mph sont possibles », a indiqué le Met Office. L’avertissement devait expirer à 18 heures.

Il y aura quelques orages lundi, a déclaré Morgan. « Mais pour la grande majorité, ils seront un peu plus dispersés qu’aujourd’hui. »