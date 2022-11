Sept jours avant la date prévue, Big White ouvre le 17 novembre

La station de ski Big White ouvre sept jours plus tôt que prévu.

Apportez vos skis et planches à neige à la montagne à 8 h 45 le 17 novembre pour être le premier sur la montagne.

“Nous avons toujours eu pour politique d’ouvrir dès que les pistes le permettent, et nous sommes convaincus que nous serons en mesure d’offrir une bonne sélection de pistes vertes en un peu plus d’une semaine”, a déclaré le vice-président principal de Big White, Michael. J. Ballingall. «Après quelques années difficiles dans le monde du tourisme et devant fermer tôt plusieurs années de suite, nous sommes très heureux de donner à nos détenteurs de laissez-passer, habitants et résidents de la Colombie-Britannique, une chance de dévaler les pistes dès qu’il est sûr de le faire.

La chaise Plaza, la télécabine de Lara et la chaise Ridge Rocket Express seront ouvertes le 17 novembre, le service se poursuivra jusqu’à 15h30.

La télécabine fermera à 17h

On dit que la base de neige du village est à 62 cm, avec environ 114 cm déjà tombés dans la station.

Vous pouvez acheter des billets en ligne et bénéficier d’une réduction de moitié avec un code promotionnel spécial sur BigWhite.com.

C’est la première ouverture de la station depuis la saison 2015-2016.

