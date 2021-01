LIVERPOOL reste dans la course pour remporter des titres successifs de Premier League après 30 ans sans couronne.

Au cours de cette course stérile de trois décennies, ils ont vu un certain nombre de grandes stars aller et venir – mais ils ont également laissé des pierres précieuses glisser entre leurs doigts.

Coady était autrefois dans les livres de Liverpool avant de devenir une star de l’Angleterre[/caption]

Les goûts de Xabi Alonso, Javier Mascherano, Steve McManaman et Michael Owen ont tous quitté les Reds à leur apogée.

Mais il y a d’autres joueurs comme Rafa Benitez et Gerard Houllier autorisés à partir avant qu’ils ne soient des noms connus.

Nous jetons un coup d’œil à sept des plus grandes frustrations des fans de Liverpool dans l’histoire de la Premier League …

CONOR COADY

Coady a joué un seul match PL pour les Reds mais est maintenant un as de l’Angleterre à trois sélections[/caption]

COADY a rejoint Liverpool en 2005, à seulement 12 ans avant de se frayer un chemin dans les rangs des jeunes.

Malgré son potentiel évident, la star de la nouvelle Angleterre n’a fait que deux apparitions pour les Reds – et une seule en Premier League.

Après une période de prêt réussie à Sheffield United, alors membre de la Ligue 1, en 2013-2014, Coady a été vendu à Huddersfield cet été-là.

Après avoir disputé 45 des 46 matchs de championnat des Terriers, Coady a rejoint les Wolves après une seule saison.

L’arrière central est depuis lors un pilier de l’équipe, les aidant à obtenir une promotion en Premier League et même à obtenir le football européen.

Coady a fait ses débuts en Angleterre contre le Danemark en septembre, remportant ainsi le prix de l’homme du match.

Il a joué deux fois de plus pour les Three Lions depuis, marquant même lors de la victoire amicale 3-0 contre le Pays de Galles.

PETER GULACSI

Peter Gulacsi n’a jamais joué de match de compétition pour Liverpool et est maintenant une star au RB Leipzig[/caption]

LE gardien hongrois a passé six ans à Liverpool – un en prêt, puis cinq après avoir signé définitivement.

Mais Gulacsi n’a jamais joué pour les Reds – le plus souvent leur deuxième ou même troisième gardien de choix, derrière Pepe Reina et Brad Jones.

Gulacsi a été prêté à Hereford, Tranmere et Hull avant d’être vendu au RB Salzburg en 2013.

Après deux années impressionnantes en Autriche, le gardien de but a rejoint la Bundesliga allemande avec les géants RB Leipzig.

Gulacsi a passé six ans à Leipzig après être rapidement devenu leur n ° 1, les aidant à monter une charge pour le titre de champion ET Ligue des champions.

Comment Liverpool aimerait avoir un gardien de but de la qualité de Gulacsi comme compétition pour Alisson ces jours-ci.





RAHEEM STERLING

Raheem Sterling a quitté Liverpool en tant que bon joueur avec un potentiel brut – mais maintenant il est une superstar mondiale[/caption]

STERLING a signé pour Liverpool en 2010 après sept ans chez QPR, à seulement 15 ans.

Il a fait la une des journaux un an plus tard lorsqu’il a marqué CINQ dans une équipe de jeunes 9-0 victoire sur Southend.

Sterling a fait irruption dans la première équipe en 2012 et a passé un peu plus de trois saisons dans l’équipe.

Alors que Sterling était sans doute déjà une « star » lors de sa dernière saison à Liverpool, il était toujours très brut.

Même les fans les plus ardents des Reds doivent admettre que l’ailier est allé de force en force depuis son arrivée à Manchester City.

Depuis son départ de Liverpool sans trophée, Sterling a aidé l’équipe de Pep Guardiola à remporter deux titres de Premier League, une FA Cup et quatre Coupes de la Ligue.

Sterling a également marqué 12 de ses 13 buts en Angleterre à l’Etihad.

ALVARO ARBELOA

Arbeloa a quitté Liverpool en 2009 et est devenu un habitué de la première équipe du Real Madrid[/caption]

L’arrière droit espagnol n’a passé que deux saisons au club – partageant des minutes avec Steven Finnan lors de sa première.

En 2008-09, Arbeloa était le premier choix incontesté de Liverpool, mais a été rapidement pincé par le Real Madrid.

Arbeloa a ensuite passé sept ans au Bernabeu – devenant ainsi un habitué de l’équipe nationale espagnole.

L’arrière droit a joué 233 fois pour le Real, remportant le titre de LaLiga et deux couronnes en Ligue des champions.

Arbeloa a remporté 56 sélections internationales, aidant son équipe à gagner TROIS tournois consécutifs – l’Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l’Euro 2012.

IAGO ASPAS

Aspas était la risée de Liverpool mais est devenu un international espagnol après son départ[/caption]

L’attaquant espagnol est sans doute l’une des plus grosses signatures de flop de Liverpool.

Aspas n’a joué que 14 fois en Premier League – sans marquer un seul but.

Il entrera également dans le folklore du football pour son coup de pied d’horreur lors de la défaite décisive du titre 2013-2014 contre Chelsea.

Aspas a quitté le club après une seule saison, déménageant à Séville, avant de rejoindre le club d’enfance Celta Vigo l’année suivante.

Depuis, il a marqué 112 fois en Liga – en seulement 232 matchs – tout en remportant ses 18 premières sélections en Espagne.

Pour frotter le sel dans la plaie, Aspas a même marqué lors du match nul 2-2 avec l’Angleterre en 2016.

Aspas faisait partie de l’équipe espagnole pour la Coupe du monde 2018 en Russie.

SUSO

Suso a été gelé à Liverpool après 14 matchs du PL lors de sa première saison avec la première équipe[/caption]

SUSO a rejoint les rangs des jeunes de Liverpool depuis Cadix en 2010, avant de rejoindre l’équipe première dans les deux ans.

Après 14 apparitions en Premier League lors de sa première saison, Suso a été prêté à Almeria la saison suivante.

Il a ensuite été vendu à l’AC Milan avec très peu de fans de Liverpool qui y pensaient beaucoup – surtout après avoir été prêté à Gênes lors de sa deuxième saison après avoir joué seulement cinq fois lors de sa première année.

Mais depuis 2016, Suso est devenu une star, devenant un habitué du San Siro pendant trois saisons et demie, avant de rejoindre Séville.

Après une période de prêt de six mois en Espagne la saison dernière, Suso est désormais membre permanent des spécialistes de la Ligue Europa – après les avoir aidés à remporter une nouvelle couronne la saison dernière.

DANNY INGS

Danny Ings est devenu l’un des attaquants les plus redoutés de la ligue depuis son départ de Liverpool[/caption]

INGS a rejoint Liverpool en 2015 avec la réputation d’être l’un des meilleurs jeunes talents d’Angleterre.

Mais en quatre ans à Anfield, Ings n’a joué que 14 fois dans la Premier LEague en raison de blessures.

Jurgen Klopp a toujours insisté sur le fait qu’il était un grand fan d’Ings.

Mais finalement, il a décidé qu’il était préférable que le joueur le vende à Southampton en 2019 après un prêt d’un an sur la côte sud.

Depuis son arrivée à Saints de façon permanente, Ings a marqué 29 buts en seulement 51 matchs.

En fait, les 22 buts de Ings en 2019-20 le mettent juste UNE but avant de gagner les Golden Boots.

Ings est maintenant de retour dans la configuration anglaise en jouant deux fois cette année – ajoutant à sa seule casquette de 2015.

Il a marqué lors de la victoire 3-0 contre le Pays de Galles, avec un autre ancien homme de Liverpool, Coady.