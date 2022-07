Sept joueurs de rugby se retirent du match pour protester contre le maillot arc-en-ciel LGBT | Nouvelles du monde

Sept joueurs de la ligue australienne de rugby se sont retirés d’un match après avoir refusé de porter une chemise portant des symboles arc-en-ciel LGBT.

Manly Warringah Sea Eagles, basé dans le nord Sidneya déclaré que les joueurs – qui ont tous participé au match précédent du club – étaient opposés au port du maillot pour des raisons religieuses et culturelles.

Il a des rayures arc-en-ciel et un col arc-en-ciel, remplaçant la décoration blanche habituelle dans ces zones.

L’entraîneur Des Hasler a défendu les joueurs, affirmant que le club était coupable de ne pas les avoir correctement consultés.

Les sept indisponibles pour la sélection contre les Roosters de Sydney sont Josh Aloiai, Jason Saab, Christian Tuipulotu, Josh Schuster, Haumole Olakau’atu, Tolutau Koula et Toafofoa Sipley.

Selon les règles de la National Rugby League (NRL), ils ne peuvent pas porter le maillot standard car les règlements des matchs exigent que tous les joueurs d’une équipe soient dans une bande identique.

“Nous acceptons leur décision”, a déclaré M. Hasler aux journalistes.

“Ces jeunes hommes sont forts de leurs croyances et de leurs convictions et nous leur donnerons l’espace et le soutien dont ils ont besoin.”

Les joueurs n’étaient pas au courant du maillot jusqu’à ce qu’il soit montré aux médias, a rapporté le Sydney Daily Telegraph.

“L’intention du maillot était de soutenir le plaidoyer et les droits de l’homme relatifs au genre, à la race, à la culture, aux capacités et aux mouvements LGBTQ”, a déclaré M. Hasler.

“Malheureusement, l’exécution de ce qui devait être une initiative extrêmement importante a été médiocre. Il y a eu peu de consultation ou de collaboration entre les principales parties prenantes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du club.”

Les retraits laisseront les Eagles gravement épuisés – les équipes de la LNR contiennent 13 joueurs de départ et quatre sur le banc d’échange pour chaque match.

L’ancien joueur de Manly, Ian Roberts – le premier joueur professionnel de la ligue de rugby à devenir gay – a déclaré que la position des joueurs était “triste et inconfortable”.

Il a déclaré au Daily Telegraph de Sydney: “Je peux vous promettre que tous les jeunes enfants des plages du nord (de Sydney) qui s’occupent de leur sexualité en ont entendu parler.”

Le patron de la LNR, Peter V’landys, a déclaré que si la ligue respectait la position des joueurs, elle espérait qu’ils changeraient d’avis.

L’entraîneur Des Hasler admet que la politique a été mal exécutée. Photo : AP



Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que c’était “une bonne chose que le sport soit plus inclusif”, ajoutant : “Il est important que dans la société australienne, nous respections chacun pour ce qu’il est”.

M. Hasler s’est excusé pour la confusion en déclarant: “Notre intention était de prendre soin de tous les groupes divers qui sont quotidiennement confrontés à des problèmes d’inclusion.”

Il a ajouté : “Malheureusement, cette mauvaise gestion a causé beaucoup de confusion, d’inconfort et de douleur pour de nombreuses personnes, en particulier les groupes dont nous essayons en fait de soutenir les droits de l’homme.

“Nous souhaitons présenter nos excuses à la communauté LGBTQ qui adopte les couleurs de l’arc-en-ciel, qui utilisent ces couleurs pour la fierté, le plaidoyer et les droits de l’homme.”

Les maillots de la fierté ont été un succès auprès des fans, les médias locaux rapportant que le club avait épuisé son stock initial de toutes les tailles pour hommes et femmes.