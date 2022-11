Sept joueurs de football de Michigan St inculpés dans une mêlée dans un tunnel

ANN ARBOR, Michigan (AP) – Sept joueurs de football de l’État du Michigan sont inculpés dans la mêlée d’après-match dans le tunnel du stade du Michigan le mois dernier, selon un communiqué publié mercredi par le bureau du procureur du comté de Washtenaw.

L’accusation la plus grave est contre le demi de coin Khary Crump, qui fait face à un chef d’accusation d’agression criminelle. Les accusations portées contre les six autres sont des délits. Le secondeur Itayvion “Tank” Brown, la sécurité Angelo Grose, le demi de coin Justin White, l’ailier défensif Brandon Wright et l’ailier défensif Zion Young sont chacun accusés d’un chef de voies de fait graves, et le secondeur Jacoby Windmon fait face à un chef de voies de fait et coups et blessures.

Le n ° 3 du Michigan affronte son rival n ° 2 de l’Ohio State sur la route samedi quelques heures avant que les Spartans ne terminent leur saison régulière au n ° 11 de Penn State, et ont besoin d’une victoire pour devenir éligibles au bol.

Des échauffourées ont éclaté dans le tunnel du stade du Michigan le 29 octobre après le n ° 1 de l’époque. 4 Wolverines ont battu les Spartans 29-7. Les publications sur les réseaux sociaux ont montré des joueurs de l’État du Michigan poussant, frappant et donnant des coups de pied à Ja’Den McBurrows du Michigan dans et près d’un couloir qui ne mène à aucun des vestiaires. Brown, Grose et Young sont vus en vidéo en train de devenir physiques avec McBurrows.

McBurrows et le demi défensif Gemon Green ont remonté le tunnel, marchant aux côtés des Spartans, après le match alors qu’une grande partie de l’équipe du Michigan les faisait sortir du terrain après avoir battu leurs rivaux de l’État pour la première fois en trois ans.

Green, dans un autre poste, est entouré de policiers alors qu’il crie à travers le tunnel aux joueurs de l’État du Michigan.

L’entraîneur du Michigan, Jim Harbaugh, a déclaré que l’un des joueurs, qu’il n’a pas identifié, aurait pu avoir le nez cassé. Il a également déclaré que Green avait été frappé par un joueur des Spartans et que McBurrows avait été attaqué alors qu’il tentait de l’aider.

Harbaugh a déclaré qu’il s’attendait à ce que les Spartans suspendus soient inculpés au pénal.

“À l’Université du Michigan, nous apprécions l’approche réfléchie et délibérée du bureau du procureur du comté de Washtenaw face à cet incident malheureux”, a déclaré le président du Michigan, Santa J. Ono, dans un communiqué. «Nous voulons également exprimer notre inquiétude pour tous les joueurs impliqués, en particulier ceux qui ont été blessés. L’Université du Michigan continuera de coopérer pleinement à tout examen supplémentaire de cette affaire.

Le directeur sportif et entraîneur de football de l’État du Michigan n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’entraîneur de l’État du Michigan, Mel Tucker, a suspendu huit joueurs – dont Malcolm Jones, qui n’est pas accusé d’un crime – pour leur rôle dans la mêlée.

Après l’incident du 29 octobre, le président de l’État du Michigan, Samuel Stanley, s’est publiquement excusé pour l’escarmouche «violente».

“Je suis extrêmement attristé par cet incident et le comportement inacceptable décrit par les membres de notre programme de football”, a alors déclaré Stanley dans un communiqué. “Au nom de l’Université d’État du Michigan, mes sincères excuses à l’Université du Michigan et aux étudiants-athlètes qui ont été blessés.”

Par Michael Tarm et Larry Lage, Associated Press