Sept forces clés qui façonneront les derniers jours de l’élection : du bureau politique

7 forces clés qui façonneront les derniers jours des élections

Par Mark Murray

À deux semaines du jour du scrutin, les sondages ne peuvent pas nous dire qui va gagner la course à la présidentielle – les résultats sont si serrés, et les sondages des cycles précédents l’étaient aussi, surtout en 2020.

Mais nous avons encore beaucoup à apprendre d’eux. Les sondages nationaux et dans les États du champ de bataille ont révélé plusieurs dynamiques importantes qui ont défini la campagne entre Kamala Harris et Donald Trump.

1. L’inflation reste la principale préoccupation des électeurs, mais l’avortement est une des principales motivations.

Quel que soit le sondage, les électeurs dire constamment que le coût de la vie est leur principale préoccupation, suivi généralement par les menaces contre la démocratie, l’immigration et l’économie en général.

Mais quand ce mois-ci sondage national NBC News posé une question différente : y a-t-il une question qui vous motive à tel point que vous voteriez pour ou contre un candidat uniquement sur cette question ? – l’avortement est arrivé en tête de liste.

2. L’écart entre les sexes est réel.

Les électrices soutiennent Harris de 14 points, tandis que Trump gagne les hommes de 16 points, selon le dernier sondage NBC News. Cet écart combiné entre les sexes de 30 points est plus important que ce que montraient les sondages à la sortie des urnes en 2016 et 2020.

Il est particulièrement important de prêter attention aux femmes blanches diplômées de l’université, qui soutiennent Harris de 28 points dans le sondage NBC News d’octobre.

3. Trump a réalisé des gains auprès des électeurs latinos et noirs.

Alors que Harris et les Démocrates ont fait de nouvelles percées auprès des femmes blanches diplômées de l’université, ils ont perdu du terrain avec électeurs latinos et (dans une moindre mesure) Électeurs noirs.

Quel changement est le plus important, en particulier dans les États clés du champ de bataille, pourrait finalement décider de la course à la présidentielle.

4. Les électeurs perçoivent la présidence de Trump de manière plus positive que celle de Biden.

Cela reste l’une des forces les plus importantes qui façonnent cette élection : le taux d’approbation rétrospective de l’emploi de Trump (48 %) est supérieur au taux d’approbation actuel du président Joe Biden (43 %), selon le sondage NBC News de ce mois-ci.

5. Harris est plus populaire que Trump.

Cela dit, Harris continue d’être plus populaire que Trump, même si l’écart entre eux dépend des sondages.

Le sondage NBC News d’octobre a montré à Harris une note nette favorable qui n’est que de 2 points supérieure à celle de Trump (contre 16 points en septembre). Mais un nouveau sondage d’Associated Press trouvé Harris avec un avantage net de popularité de 22 points.

6. La part des voix des tiers a diminué.

Quand Biden était en course, les sondages trouvé les candidats présidentiels tiers obtiennent un soutien à deux chiffres. Mais c’est maintenant abandonné à seulement 4 à 5 points.

Cela pourrait avoir des conséquences lors d’élections serrées, étant donné qu’un vote important de tiers en 2016 a permis à Trump de remporter des États clés du champ de bataille avec 47 à 48 % des voix.

7. Les électeurs sont divisés quant à savoir si Harris ou Trump est le candidat au changement.

De toutes ces intrigues, celle-ci pourrait être la plus importante dans une compétition entre un vice-président en exercice (Harris) et un ex-président (Trump) : qui est le candidat au changement ?

Le sondage NBC News d’octobre a montré Harris devance Trump de 5 points, 45 % à 40 %, sur celui qui représente le mieux le changement.

Mais un plus grand nombre d’électeurs (43 %) ont déclaré que leur plus grande préoccupation était que Harris suive la même approche que Biden, contre les électeurs (41 %) qui ont déclaré que leur plus grande préoccupation était que Trump poursuive la même approche lors de son premier mandat.

Obama, en campagne électorale, compte un public particulièrement coriace : les jeunes hommes noirs.

Par Pierre Nicolas

TUCSON, Arizona — S’il existe un électeur prototypique de Kamala Harris, il pourrait s’agir de Charles Johnson, un étudiant noir de 23 ans.

Johnson est informé et politiquement engagé ; il est allé entendre l’ancien président Barack Obama s’exprimer vendredi lors d’un rassemblement de campagne démocrate sur le campus de l’Université d’Arizona.

Pourtant, il n’est pas vraiment impressionné par Obama, le premier président noir du pays, ni par Harris, qui serait le deuxième. Il dit qu’il penche pour voter pour Donald Trump.

« Les médias disent qu’il [Trump] est horrible et il est raciste et il va nous ramener, mais il ne fait que gagner le soutien des électeurs noirs », a déclaré Johnson dans une interview. « Il ne fait que gagner le soutien des hommes noirs. »

Les démocrates ont été déconcertés par les récents sondages qui montrent que le nombre de Harris diminue parmi les électeurs noirs, en particulier les jeunes hommes noirs. Alors qu’il fait campagne pour Harris, l’une des tâches d’Obama est de persuader des hommes noirs comme Johnson que voter pour Trump serait une grave erreur. Dans les jours restants avant les élections, il réalisera des interviews avec des podcasteurs et diverses personnalités Internet qui comptent un large public noir, a déclaré un collaborateur d’Obama.

« Les électeurs noirs ont énormément de respect et d’admiration pour le président Obama et ils seront attentifs à son message », a déclaré Joel Benenson, un ancien sondeur de la campagne Obama. « Ce qui est implicite dans son message, c’est : ‘Vous devez vous rallier à elle comme vous vous êtes mobilisés autour de moi.’ C’est le message qu’ils vont recevoir, et cela sera utile.

Il n’est cependant pas certain que le public cible d’Obama soit à l’écoute. La jeune génération de Noirs américains n’a peut-être que peu vu Obama, ne possédant qu’un vague souvenir d’une présidence qui a pris fin il y a près de huit ans.

Lors de deux rassemblements à Tucson et à Las Vegas ces derniers jours, Obama a attiré des milliers de partisans enthousiastes, même si la participation des jeunes hommes noirs semblait clairsemée.

Lorsqu’il s’agit de cette tranche distincte de l’électorat, Obama n’est peut-être plus le messager convaincant qu’il était autrefois, ont déclaré certains présents.

Lire la suite de Pierre →

