Sept fois Poutine a été humilié en Ukraine, du naufrage du vaisseau amiral russe à l’explosion d’un pont de Crimée

L’armée prisée de POUTINE a subi une humiliation après l’autre en Ukraine, du naufrage du vaisseau amiral russe Moskva à l’explosion du pont de Crimée – et elle pourrait être vaincue d’ici Noël.

Les forces autrefois convoitées de Mad Vlad pourraient être chassées d’Ukraine d’ici la fin de l’année après qu’une série d’échecs militaires les aient laissées au bord de l’effondrement complet.

L’armée de Poutine a subi une humiliation après l’autre sur le champ de bataille Crédit : AFP

Cette armée autrefois impressionnante devait renverser l’Ukraine en seulement 48 heures en février – au lieu de cela, les fissures dans les forces pataugeantes de Poutine ont montré un sort incompétent et ivre incapable d’atteindre un seul objectif militaire.

Et l’humiliation ne montre aucun signe de ralentissement alors que le pont de Crimée bien-aimé de Poutine a été attaqué, poussant le moral des citoyens et des troupes à un nouveau plus bas.

CATASTROPHE DU PONT DE CRIMÉE

Le pont Kertch prisé de Poutine a explosé en flammes lors d’un attentat à la bombe présumé samedi Crédit : Avalon.red

Le pont de Poutine reliant la Russie à la Crimée a été laissé fumant et s’est partiellement effondré après l’explosion d’une bombe massive qui aurait été posée par les services secrets ukrainiens.

Le pont de Kertch a explosé dans une boule de feu mystérieuse tôt samedi, tuant trois personnes, dans ce qui est surnommé un coup de spéculateur aux efforts de guerre de Poutine et une grave défaillance des informations russes.

L’explosion de choc – qui survient juste un jour après l’anniversaire de Poutine – a fait sauter une section d’un pont routier parallèle à une voie ferrée adjacente – l’effondrant dans la mer Noire.

Le pont étant hors d’usage touchera sérieusement les routes d’approvisionnement de Poutine vers les troupes sous le feu à Kherson et Zaporizhzhia.

Les forces de l’ordre ukrainiennes ont suggéré que l’attaque avait été menée par les services secrets d’élite du pays, le SBU, qui a refusé de commenter l’allégation, selon le journal local Pravda.

NAUFRAGE DU MOSKVA

Le vaisseau amiral russe Moskva a été coulé par un barrage de missiles lancés par l’Ukraine 1 crédit

Le croiseur lance-missiles russe de première classe, le Moskva, a été détruit par un barrage surprise de missiles Neptune lancés depuis le rivage et des informations ont fait état de 40 marins tués et 200 blessés en avril.

Le navire – que l’on croyait intouchable – avait joué un rôle meurtrier dans la guerre en bombardant des villes ukrainiennes depuis des positions en mer avant qu’il ne soit coulé, près de Snake Island.

Des images humiliantes ont fait surface semblant montrer le navire Moskva de 611 pieds avec de la fumée qui en sortait et un remorqueur de sauvetage à proximité.

Le Moskva avait acquis un statut légendaire parmi les défenseurs de l’Ukraine après qu’une bande de gardes-frontières surarmés ait dit : « Navire de guerre russe, va te faire foutre ! quand il leur a ordonné de se rendre.

Le Kremlin a jusqu’à présent admis un décès sur la Moskva, mais on pense que beaucoup d’autres ont été tués.

CHUTES LYMAN

Deux soldats ukrainiens souriants agitent le drapeau national à Lyman Crédit : Télégramme

Après avoir été encerclée par de féroces forces ukrainiennes, la Russie a retiré ses soldats en difficulté de la ville orientale de Lyman dans un énorme embarras pour Moscou – quelques heures après avoir déclaré que la région était un territoire russe « pour toujours ».

La défaite maladroite a été amplifiée par des vidéos de combattants ukrainiens en liesse brandissant un drapeau national bleu et jaune et exécutant une lance de victoire dans la ville stratégiquement importante.

Le ministère russe de la Défense a tenté d’affirmer que ses troupes s’étaient “retirées sur des lignes plus avantageuses” alors qu’elles tentaient de repousser une contre-offensive ukrainienne éclair.

Les débâcles surviennent quelques heures seulement après que Poutine a signé un décret déclarant la région de Donetsk – où se trouve Lyman – comme territoire russe, ainsi que les territoires annexés de Lougansk, Kherson et Zaporizhzhia, qui ne sont pas entièrement sous le contrôle de Moscou.

Après la nouvelle défaite majeure, Ramzan Kadyrov, chef de la région tchétchène russe, a déclaré que Moscou devrait maintenant envisager d’utiliser une arme nucléaire à faible rendement en Ukraine.

Dans un message glaçant, il a écrit : « A mon avis, des mesures plus drastiques devraient être prises, jusqu’à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l’utilisation d’armes nucléaires à faible rendement.

CONVOI DE LA MORT BLOQUÉ

Le “convoi de la mort” russe de 40 km s’est arrêté à plusieurs reprises en raison de “difficultés logistiques” Crédit : EPA

Des images semblaient montrer le tristement célèbre “convoi de la mort” de 40 milles de véhicules russes bloqué près de Kyiv pendant près de deux semaines avant d’être décimé par l’artillerie ukrainienne.

L’énorme colonne a été vue pour la première fois le 28 février après s’être arrêtée sur la route principale menant au sud de la capitale, qu’elle était censée assiéger et saccager.

Au lieu de cela, le grand convoi militaire de Poutine a été frappé par des pannes, des pénuries de carburant et de nourriture et des problèmes d’approvisionnement.

Il était initialement parti de Biélorussie et se dirigeait vers le sud en direction de Kyiv, via la centrale nucléaire de Tchernobyl.

On estime que 15 000 soldats ainsi que des camions-citernes et des camions de munitions se trouveraient dans le convoi.

UN CONVOI TCHÉTCHÉNIQUE CRAINT ANNULÉ

Les gens regardent les épaves de véhicules militaires russes à Bucha, près de la capitale Kyiv Crédit : Reuters

Une colonne des forces spéciales tchétchènes de 56 chars près de Kyiv a été anéantie dans un revers dévastateur pour Poutine au début de la guerre.

Selon le Kyiv Independent, l’attaque a tué le général tchétchène Magomed Tushayev, qui dirigeait le 141 régiment motorisé de la Garde nationale tchétchène.

Les hommes du dirigeant tchétchène Kadyrov auraient été déployés pour “capturer et tuer” des hommes politiques ukrainiens, dont le président Zelensky, selon le Daily Mail.

Le convoi a été stoppé net dans son élan par des tirs de missiles ukrainiens près de Hostomel, à quelques kilomètres de la colonne tueuse, et l’a anéantie quelques jours seulement après le début de sa mission.

On pense que le nombre de morts de l’attaque de choc se compte par centaines. Aucun bilan officiel n’a été publié.

MANQUE DE SUPÉRIORITÉ AÉRIENNE

L’épave brûlante d’un avion russe dans un champ à l’extérieur de Volnovakha dans la région de Donetsk Crédit : Reuters

L’une des plus grandes surprises de la guerre est l’échec de la Russie à atteindre la supériorité aérienne sur l’Ukraine.

Un mélange de pilotes non formés, de canaux de communication et d’informations médiocres, et de batteries mortelles de missiles sol-air occidentaux ont vu les plans russes exploser du ciel quotidiennement.

En mars, des images montraient les épaves en feu d’avions russes et les visages terrifiés des pilotes de Poutine alors qu’ils étaient détenus par des soldats et des civils après s’être éjectés de leurs avions.

Des images partagées en ligne ont vu les aviateurs ligotés les mains derrière le dos – certains ensanglantés après leurs évasions désespérées.

Selon Kyiv Independent, la Russie a perdu un total de 226 avions de combat et 234 hélicoptères militaires en Ukraine et un nombre choquant de 62 000 soldats.

Le manque de supériorité aérienne de la Russie a été mis à nu dans un certain nombre de clips montrant des avions abattus en ligne.

En avril, des images incroyables ont capturé le moment où un avion de chasse russe semble tourner vers le sol dans une spirale mortelle après avoir été touché par un missile ukrainien.

Le même mois, un avion de combat russe similaire, le Su-35S Flanker-E, a été abattu dans un champ de la région de Kharkiv, près de la ville d’Izyum.

Et dans un cas, la Russie a été accusée d’avoir abattu l’un de ses avions de combat de 36 millions de dollars le jour de l’anniversaire de la destruction du MH-17, portant un coup massif à Poutine.

LA MORT DES GÉNÉRAUX ET DES OFFICIERS

Poutine a perdu son 50e colonel en Ukraine en juin

Pendant ce temps, un haut général russe a été capturé par les forces ukrainiennes en septembre avec des images dramatiques montrant le colonel général Andrei Sychevoi menotté et à genoux aux côtés de plusieurs soldats russes fatigués.

Le chef militaire au visage de pierre aurait été pris au piège par des combattants ukrainiens lors d’une opération de contre-offensive dans la région de Kharkiv.

Quelques jours plus tôt, l’un des hauts colonels du président avait été tué dans un attentat à la voiture piégée en Ukraine.

Bardin Artem Igorevich, nommé par le Kremlin pour superviser la ville ukrainienne de Berdiansk, aurait été tué dans l’explosion qui a envoyé de la fumée dans le ciel.

En juin, Poutine a perdu son 50e colonel en Ukraine – juste un jour après que deux de ses généraux aient été anéantis dans la même embuscade.

Le mouvement de résistance ukrainien a éliminé un certain nombre de responsables ces dernières semaines, les principaux comparses russes ayant été explosés, empoisonnés et abattus, alors que le filet se refermait sur Poutine.

Cela survient alors que des assassins ukrainiens et russes se précipitent pour éliminer Poutine avant qu’il n’intensifie sa guerre impossible à gagner.

Poutine fait face à un “double coup dur” de menaces de la part de son entourage qui appellerait secrètement sa tête, selon les experts.