Sept films se déroulant en France (et un seul à Paris)

La France est considérée comme le berceau du cinéma, où les frères Lumière ont inventé la première caméra cinématographique à la fin du XIXe siècle.

Il n’est donc pas surprenant que le pays ait servi de décor à de nombreux films, tant en anglais qu’en français.

Si Paris sert de décor à des centaines de films, d’autres régions ont également connu leurs moments sur le tapis rouge.

Voici sept films se déroulant dans différentes régions du pays :

Marseille : Taxis (1998)

Taxi est en fait une série de cinq films de comédie française se déroulant principalement à Marseille.

Le premier film, sorti en 1998, suit l’amitié improbable entre un chauffeur de taxi et un policier qui travaillent ensemble pour faire tomber un gang notoire opérant dans la deuxième plus grande ville de France.

Le film, avec Samy Naceri et Marion Cotillard, devait initialement être tourné à Paris, mais Marseille s’est avéré moins cher.

Les cinéastes ont également constaté qu’il était plus facile d’obtenir des autorisations pour les scènes de cascades à Marseille.

Le commissariat du film est en réalité le lycée Saint Charles de Marseille, mais tous les panneaux ont été masqués pour le tournage. Il a été tourné alors que l’école était fermée pendant l’été.

La comédie, qui a connu un énorme succès en France, a été nominée huit fois aux César et en a remporté trois.

Bretagne : Portrait de la jeune fille en feu (Portrait d’une dame en feu – 2019)

Cette cinématographie à couper le souffle de cette romance bouleversante de la réalisatrice Céline Sciamma dépeint le paysage breton dans toute sa splendeur.

Situé à la fin du XVIIIe siècle, et mettant en vedette Noémie Merlant et Adèle Haeneland, le film raconte l’histoire d’amour entre deux femmes, une aristocrate et l’artiste venue faire son portrait.

Le tournage a eu lieu à Saint-Pierre-Quiberon, une commune de Bretagne située au nord de la presqu’île de Quiberon. Pendant ce temps, le château du film est en réalité situé à La Chapelle-Gauthier en Seine et Marne.

Il a remporté de nombreuses distinctions dont neuf César et la Palme d’Or au Festival de Cannes.

Dordogne : Le Chocolat (Chocolat – 2001)

C’est à Beynac-et-Cazenac, en Dordogne, que le personnage tzigane de Johnny Depp tombe amoureux. Denis Makarenko / Thieury / Shutterstock

Avec un casting de stars comprenant Johnny Depp, Judi Dench et Juliette Binoche, le film raconte l’histoire d’une femme et de sa fille qui reprennent une ancienne boulangerie pour ouvrir une chocolaterie dans un village ancré dans les traditions.

Ils ont pour mission de convaincre les villageois, mécontents de voir leur ville natale changer.

Il a été tourné à la fois à Flavigny-Sur-Ozerain en Bourgogne et à Beynac-et-Cazenac en Dordogne, désigné comme l’un des plus beaux villages de France par l’Association des Plus Beaux Villages de France (Association des plus beaux villages de France). France).

Le film a été acclamé internationalement en 2001, recevant une nomination pour le « meilleur film » aux Oscars.

Paris : Le Da Vinci Code (2006)

La pyramide inversée du musée du Louvre a une signification particulière pour le personnage de Tom Hanks dans The Da Vinci Code Pic : Michel Passet / Agence photo Featureflash / Shutterstock

Situé à Paris, The Da Vinci Code met en vedette Tom Hanks avec une grande partie de l’action centrée autour du musée du Louvre.

Le film a bénéficié d’un accès privilégié au musée la nuit, malgré le scepticisme initial des autorités.

Basé sur le livre de Dan Brown, son culte continue d’inspirer des milliers de touristes à visiter le musée, où un corps est retrouvé au début du film, déclenchant une chasse au trésor.

Le film a été un blockbuster international, rapportant 760 millions de dollars au box-office.

Provence : Piscine (2003)

Tourné dans un mélange de français et d’anglais, ce film est parfait pour les apprenants en langues.

Il suit l’histoire de Sarah Morton, une auteure anglaise aux prises avec le syndrome de l’écrivain, qui part séjourner dans la maison de vacances de son éditeur, dans le Luberon, pour retrouver son inspiration.

Cependant, elle est bientôt rejointe par la fille de son éditeur qui arrive à l’improviste à la villa. Les deux femmes aux personnalités opposées cohabitent et commencent à comprendre ce qu’elles peuvent apprendre l’une de l’autre.

Le film présente la villa située à Ménerbes, ainsi que les magnifiques vues sur les collines et les rues pavées de la région, familière à de nombreux expatriés britanniques.

En effet, la villa où ils ont tourné le film n’est qu’à deux minutes de la maison du cinéaste britannique Ridley Scott.

Provence : Jean de Florette (1986)

Se déroulant dans les années 1920, le film suit un jeune homme de retour en Provence après son service militaire. Avec son oncle, ils ont commencé à planifier comment gagner de l’argent. Cependant, leur propriétaire bossu et sa famille font obstacle.

Le film, aujourd’hui considéré comme un grand classique du cinéma français, connaît un succès international, et propulse ses trois stars à la renommée internationale : Daniel Auteuil, Gérard Depardieu et Yves Montand.

Il a été tourné dans le Sud Luberon, Vaugines, Mirabeau, Ansouis et dans les campagnes environnantes, tout comme sa suite, Manon des Sources.

Le film a remporté sept César.

Côte d’Azur : Ne jamais dire jamais (1983)

Sean Connery, Pamela Salem et Barbara Carrera lors du lancement presse de Never Say Never Again

Tourné sur la Côte d’Azur pendant deux mois, Never Say Never Again est la dernière apparition de Sean Connery dans le rôle de James Bond.

Les aficionados de Bond peuvent visiter la villa de l’ennemi juré de Bond, Largo, qui est en réalité le Fort Carré à Antibes.

Le film présente également les rues sinueuses de Villefranche-Sur-Mer, juste à l’extérieur de Nice, ainsi que le port où Largo a amarré son yacht de luxe.

Ce n’était pas le dernier film de Bond tourné sur la Côte d’Azur.

GoldenEye (1995) emmène à nouveau Bond sur la Riviera, avec des scènes tournées au casino de Monte Carlo et une poursuite à grande vitesse sur les routes sinueuses entre Eze et Monaco.

Même le gouvernement français s’est impliqué dans GoldenEye : après que la Marine française a donné à l’équipe de production l’utilisation gratuite du navire de la Marine La Fayette et du tout nouveau Tigre d’Eurocopter, le gouvernement leur a permis d’utiliser les logos de la Marine dans le contenu promotionnel du film.

Cependant, des tensions sont rapidement apparues entre l’équipe de production et le ministère français de la Défense après que l’opposition publique de Pierce Brosnan aux armes nucléaires et son implication dans Greenpeace aient conduit à l’annulation de la première française.

