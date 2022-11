Sept fermes avicoles de la vallée du Fraser en quarantaine pour la grippe aviaire

Six fermes avicoles commerciales à Abbotsford et une à Chilliwack ont ​​été placées en quarantaine par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) après avoir été testées positives pour l’influenza aviaire hautement pathogène.

Les tests positifs provenaient des fermes entre le 16 et le 19 novembre et portent à 36 le nombre de fermes de la Colombie-Britannique touchées cette année.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a envoyé un avis public lundi après-midi et a informé les producteurs dans un rayon de 10 kilomètres de chacune des fermes des résultats positifs des tests.

«Depuis la première confirmation de la grippe aviaire en 2022 chez les volailles de la Colombie-Britannique à la mi-avril, il y a eu 36 cas en Colombie-Britannique», indique-t-il. « Dix-huit avant juin et 18 depuis septembre après le début de la migration automnale. Sur les 36 cas, 14 étaient dans des fermes commerciales, 21 dans de petits troupeaux et un chez un oiseau sauvage en captivité.

Le risque de grippe aviaire pour les fermes avicoles commerciales et les petits troupeaux augmente chaque printemps et chaque automne, à mesure que la sauvagine et d’autres oiseaux suivent leurs voies migratoires. L’ACIA rapporte qu’environ 275 800 oiseaux ont été touchés à ce jour en Colombie-Britannique cette année, sur 3,7 millions d’oiseaux touchés au Canada.

Plus tôt cette année, la maladie a été découverte chez des bernaches du Canada qui sont mortes ou qui étaient malades à Mill Lake à Abbotsford.

L’ACIA dirige l’enquête sur la grippe aviaire et l’intervention avec un soutien provincial pour les tests, la cartographie, la surveillance et l’élimination. Ils travaillent avec le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et les producteurs de volaille de la Colombie-Britannique pour s’assurer que des mesures de prévention et de préparation améliorées sont en place.

Une ordonnance a été émise le 14 septembre, exigeant que toutes les exploitations de poulet et de dinde réglementées et détenant des quotas maintiennent leurs opérations à l’intérieur. Le 14 octobre, une deuxième ordonnance a été émise exigeant que les oiseaux ne soient pas emmenés à des événements de «mélange», y compris des ventes aux enchères, des échanges de volaille, des expositions d’oiseaux et des foires.

Pour aider les propriétaires de petits troupeaux à se préparer, le ministère organise des séances d’information gratuites en ligne les 30 novembre et 5 décembre 2022. Pour vous inscrire, visitez EventBrite et recherchez Ministry of Agriculture and Food.

Les propriétaires de volaille qui soupçonnent ou confirment un cas dans leur troupeau doivent le signaler à l’ACIA au 403 338-5225 ou par courriel à cfia.ABSickBird-Lesoiseauxmalades@inspection.gc.ca.

La ligne directe du programme d’enquête sur la mortalité des oiseaux sauvages, 1-866-431-2473, accepte les rapports publics d’oiseaux sauvages morts.

@CHWKcommunauté

jessica.peters@abbynews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Vous voulez soutenir le journalisme local pendant la pandémie ? Faites un don ici.

L’AgricultureL’Agriculture