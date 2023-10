Le film de huit minutes de Disney, « Steamboat Willie », était révolutionnaire. Mickey a fait ses débuts avec le court métrage d’animation de 1928, qui introduisait également le son synchronisé dans ce qui était auparavant un média silencieux.

Disney a été le pionnier de la technologie du film sonore, synchronisant l’action à l’écran avec la parole, la musique et les effets sonores enregistrés, a déclaré Apgar. Le studio Disney a également été le premier à utiliser un procédé Technicolor, et son film « Fleurs et arbres », qui a remporté l’Oscar du court métrage d’animation en 1932, a été le premier à apporter de la couleur à l’animation.

“La société Disney, sous Walt, a élevé l’animation au rang de forme d’art”, a déclaré l’historienne de l’art Heather Holian.

Lorsque le film historique « Blanche-Neige et les Sept Nains » a été créé au Théâtre du Cercle Carthay à Hollywood le 21 décembre 1937, le critique du LA Times, Edwin Schallert, a salué le film comme une réussite dans le domaine des beaux-arts. “La véritable poésie a été réalisée dans cette première super-production”, a écrit Schallert, la qualifiant d'”évocation de la magie”.

Le long métrage fantastique d’animation adapté du conte de fées des frères Grimm était un gros pari pour Walt Disney et son frère Roy, qui s’étaient spécialisés dans les courts métrages d’animation autour de l’emblématique Mickey Mouse et d’autres personnages. Walt a contracté une hypothèque sur sa maison pour financer le film de 1,4 million de dollars, considéré par les sceptiques comme « la folie de Disney » pendant le tournage.

Escortée par deux des sept nains qui apparaissent sur la photo, Shirley Temple arrive à la première hollywoodienne de « Blanche-Neige et les Sept Nains » en décembre 1937. La projection a attiré un grand rassemblement de célébrités. (Bettmann / Archives Bettmann)

Mais Walt a eu le dernier mot. Le film historique a reçu un Oscar spécial en 1939 (un Oscar de taille normale et sept Oscars nains) et allait devenir l’un des films les plus rentables de son époque.

“C’était un film époustouflant qui a complètement changé l’histoire de l’animation”, a déclaré Holian. « Blanche-Neige a été le premier long métrage d’animation sur celluloïd. Ce fut un moment charnière. Après cela, le studio Disney a commencé à se développer rapidement… et les autres studios ont dû rattraper leur retard.

“Blanche Neige” a inauguré l’âge d’or des longs métrages d’animation classiques, notamment des titres tels que “Pinocchio”, “Fantasia”, “Bambi”, “La Belle au bois dormant” et “Peter Pan”. Disney a achevé le déménagement de son siège social à Burbank en 1940.

Après avoir trébuché dans les années 1970 et 1980 avec quelques échecs retentissants, Disney, à l’époque de Michael Eisner, a connu une nouvelle renaissance de l’animation avec des succès tels que « La Petite Sirène », « La Belle et la Bête » et l’énorme succès « Le Roi Lion ». qui a également inspiré un spectacle populaire et de longue date à Broadway.

Si Disney est devenu un pionnier dans le monde des longs métrages d’animation, il a également été confronté à de nouveaux défis de la part de concurrents spécialisés dans le nouveau support de l’animation générée par ordinateur, menés par les studios d’animation Pixar, qui ont transformé l’industrie avec « Toy Story » en 1995, et DreamWorks Animation, dirigé par l’ancien dirigeant de Disney Jeffrey Katzenberg et qui a remporté un énorme succès avec “Shrek”.

John Lasseter, alors gourou créatif de Pixar, était un ancien animateur de Disney qui a été inspiré par l’utilisation innovante du CGI par Disney dans le film de science-fiction « Tron ». Et Disney, qui distribuait les films Pixar, a reconnu le pouvoir de ces franchises, ce qui a conduit à un accord de 7,4 milliards de dollars en 2006 pour acquérir le studio d’Emeryville, en Californie.

“C’était la marque d’une nouvelle ère”, a déclaré Holian, qui enseigne un cours intitulé Art of Disney and Pixar à l’Université de Caroline du Nord à Greensboro. “Ils ont vu que ces films trouvaient un écho auprès des mêmes groupes de public que ceux recherchés par Disney.”