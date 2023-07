Sept façons de vaincre la chaleur à Penticton

Il fait chaud là-bas, comme un coup de chaleur brûlant.

Alors qu’Environnement Canada émet un avertissement de chaleur et prévoit des températures élevées soutenues au-dessus de 30 ° C pour la semaine prochaine, la ville de Penticton encourage les résidents et les visiteurs à rester en sécurité en buvant beaucoup d’eau, en restant au frais et en surveillant les voisins, en particulier les personnes âgées .

« Nous voulons que les gens prennent des précautions et soient conscients des dangers de la chaleur », explique Brittany Seibert, coordinatrice du programme d’urgence. «Cela signifie donc boire beaucoup d’eau, se couvrir au besoin, appliquer un écran solaire, aller se baigner dans les lacs et surveiller ses amis, sa famille, ses aînés et ses voisins. Les gens peuvent également se rendre dans les installations de la ville pendant les heures normales d’ouverture pour se rafraîchir. ”

Installations municipales ouvertes :

Centre communautaire de Penticton (325, rue Power)

Bibliothèque publique de Penticton (785, rue Main)

Centre d’accueil pour personnes âgées de Penticton (2965, rue Main)

Un autre endroit idéal pour combattre la chaleur est Centre commercial Cherry Lane ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 et le samedi et dimanche de 11h à 17h

Pour les enfants et les enfants de cœur

Faites un plongeon dans le lac, il y en a deux au choix et c’est gratuit. Il n’y a pas de meilleur moyen de se rafraîchir. Nos plages à Lac Okanagan et Skaha sont emballés mais il y a toujours de la place pour plus.

Flottez sur le Canaliserassurez-vous simplement de rester au frais pendant le voyage paresseux sur la rivière.

Il y a un peu tampons anti-éclaboussures refroidir:

* Rotary Playworld (à Skaha Park, au coin de Cypress Street et Elm Avenue)

* Le parc Lakwanna, situé en face de la plage d’Okanagan, au 796 Lakeshore Drive West

Piste de marche intérieure au SOEC :

La climatisation du SOEC en fait un endroit idéal pour se promener sur la piste de 0,27 km ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 16 h.

Allez voir un film :

Landmark Cinemas est un endroit idéal pour se détendre et regarder un bon film sur grand écran. Voici quelques-uns des spectacles actuellement diffusés ; Indian Jones et le cadran du destin, Transformers: Rise of the Beasts, Spider-Man – Across the Spider-Verse et Elemental.

Pour l’accès à l’eau, il existe plusieurs stations de remplissage de bouteilles d’eau accessibles au public. Les agents des règlements et les agents de sécurité communautaire auront de l’eau en bouteille pour ceux qui ont besoin d’une boisson fraîche.

La Ville a dressé une liste de 10 façons de combattre la chaleur.

avertissement de chaleurPenticton