Sept événements d’architecture et de design en février selon Dezeen Events Guide

Le Festival de design de Madrid et Unravel : le pouvoir et la politique des textiles dans l’art font partie des événements d’architecture et de design présentés dans le guide des événements Dezeen en février.

D’autres événements auront lieu au cours du mois, notamment les festivals de design Design Doha et Stockholm Design Week, ainsi que les foires Frieze Los Angeles, Seoul Living Design Fair et Object Rotterdam.

Objet Rotterdam

2 au 4 février, Pays-Bas

Object Rotterdam est un salon annuel du design qui se déroule dans la ville portuaire néerlandaise, mettant en lumière les designers émergents et établis de tous les Pays-Bas.

La foire comprend de l’art, du design, des pièces architecturales, de la mode et des exemples d’artisanat traditionnel de plus de 140 exposants.

Object Rotterdam invite les professionnels et les passionnés de l’intérieur, de l’art et du design à l’entrepôt et au bâtiment de bureaux HAKA-gebouw pendant trois jours.

Semaine du design de Stockholm

5 au 11 février, Suède

La 22e édition de la Stockholm Design Week a lieu cette année, avec des showrooms ouverts, des expositions, des lancements de produits, des salons de design, des ateliers et des fêtes qui se dérouleront sur sept jours en février.

Le programme des événements est réparti dans toute la ville, la majorité étant située dans le centre de Stockholm.

Le Salon du meuble de Stockholm est l’un des événements les plus importants du festival, réunissant 200 exposants du 6 au 10 février. L’invité d’honneur de l’édition 2024 est le duo de designers italien Formafantasma, qui a réalisé une installation pour l’événement.

Dezeen a lancé son guide numérique de la Stockholm Design Week 2024.

Festival de design de Madrid

8 février au 17 mars, Espagne

La capitale espagnole célèbre la septième édition de son festival de design, avec la participation de plus de 170 marques et institutions.

Plus de 50 expositions et installations composent le programme du Madrid Design Festival, ainsi que des ateliers, des showrooms ouverts, des récompenses, des projections de films, des conférences et des visites.

Alors que les événements se déroulent dans toute la ville, le centre du festival est le Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, un centre culturel situé dans le quartier de Salamanque à Madrid.

Démêler : le pouvoir et la politique des textiles dans l’art

13 février au 26 mai, Royaume-Uni

Le Barbican Centre de Londres présente l’exposition Unravel: The Power and Politics of Textiles in Art, explorant les textiles comme représentation des problèmes sociétaux et des émotions humaines à travers le travail de plus de 50 artistes.

Abordant l’utilisation de textiles, de fils et de fibres, l’exposition présente des créations artisanales et des installations à grande échelle.

Les pièces exposées s’inspirent des thèmes de la violence et de l’impérialisme, ainsi que de la résilience et de l’espoir.

Dezeen est partenaire média pour Unravel: The Power and Politics of Textiles in Art.

Salon du design vivant de Séoul

22 février au 3 mars, Corée du Sud

Le salon annuel du design de Séoul, qui accueille plus de 100 000 visiteurs chaque année, met en lumière les dernières tendances de l’industrie du design lifestyle.

Le salon, qui dure 11 jours, présente des produits acoustiques, de cuisine et de table, de bureau et d’éclairage, ainsi que du mobilier, de l’art, du textile et de la mode.

Parallèlement à l’exposition, l’événement accueille une série de conférences et de séminaires ainsi qu’une cérémonie de remise de prix au Centre de congrès et d’expositions COEX.

Conception Doha

24 février au 5 août, Qatar

Design Doha est un nouveau festival biennal qui se déroule dans la capitale du Qatar, principalement situé dans le Doha Design District, dans le quartier de Msheireb.

En accueillant sa première édition, Doha vise à célébrer le meilleur du design dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) à travers des expositions, des récompenses, des conférences et des ateliers.

Dezeen est partenaire média de Design Doha 2024.

Frise Los Angeles

29 février au 3 mars, États-Unis

Frieze accueille sa cinquième foire d’art à Los Angeles en février et mars, et revient cette année à l’aéroport de Santa Monica après son déménagement en 2023.

L’événement met en lumière les œuvres d’une centaine de galeries, organisations et institutions mondiales pendant quatre jours, explorant une gamme de médiums d’art contemporain.

D’autres éditions mondiales de la Frieze Art Fair auront lieu à New York, Séoul et Londres.

