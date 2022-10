Sept erreurs cruciales commises par Liz Truss qui ont vu la PM expulsée après seulement 44 jours – et le dernier clou dans son cercueil

LIZ Truss a jeté l’éponge après 44 jours de carnage qui ont culminé dans une vague d’appels pour qu’elle démissionne.

Le chef conservateur sortant est le Premier ministre le plus court de l’histoire britannique – mais a présidé l’une des périodes les plus tumultueuses de mémoire récente.

Liz Truss a démissionné de son poste de PM cet après-midi Crédit : Louis Wood

Six semaines de gaffes auto-infligées ont laissé les députés conservateurs désespérés et aiguisés leurs couteaux pour l’évincer.

Son mini-budget désastreux a été le moment décisif qui l’a vue larguer son chancelier et plonger les marchés dans l’effondrement.

Mais le dernier clou dans le cercueil est venu hier soir après une attaque cinglante de Suella Braverman et du whip en chef menaçant de démissionner alors que des députés avaient été malmenés.

Voici un aperçu des plus grosses erreurs commises par Mme Truss.

Mini-budget

Après la période de deuil national pour la reine, Liz Truss et Kwasi Kwarteng ont choqué la Grande-Bretagne et au-delà en déclenchant la plus grande série de réductions d’impôts depuis plus de 50 ans.

Leur «mini-budget» extraordinaire a inversé la hausse de l’assurance nationale, supprimé la hausse de l’impôt sur les sociétés, réduit le droit de timbre et aboli le taux maximal de 45 pence de l’impôt sur le revenu.

Et lorsque M. Kwarteng a déclaré que ce n’était «que le début», les marchés ont pris peur et se sont effondrés.

La livre s’est effondrée et le coût des emprunts publics a bondi, amenant le secteur des retraites au bord de l’effondrement.

Premier demi-tour

Craignant une énorme rébellion, Mme Truss a exécuté son premier demi-tour en abandonnant sa promesse d’abolir le taux d’imposition de 45 pence.

Dans un mouvement révélé pour la première fois par The Sun, elle a amené son chancelier pour des entretiens tard dans la nuit à la conférence des conservateurs en lui disant d’abandonner la politique controversée.

La descente a immédiatement affaibli son autorité alors que les mutins ont senti du sang et ont commencé à s’agiter pour que davantage de mini-budget soit largué.

Cabinet rangée sur les avantages

La même conférence à Birmingham a vu une rupture spectaculaire de la discipline du Cabinet qui a arraché une bande à l’autorité du Premier ministre.

Comme Mme Truss a refusé de s’engager à ce que les prestations augmentent avec l’inflation, sa meilleure équipe est tombée dans une guerre ouverte.

Penny Mordaunt a insisté sur le fait que les prestations devraient augmenter avec les prix, pour être immédiatement contredite par la secrétaire à l’Intérieur de l’époque, Suella Braverman.

L’incapacité de Mme Truss à maîtriser son cabinet mal conduit a poussé les rebelles à mettre en doute son avenir.

Kwasi limogé

Alors que les marchés continuaient de s’effondrer et que de nouveaux revirements de mini-budget étaient en cours de préparation, Mme Truss a pris la décision brutale de se débarrasser de son chancelier Kwasi Kwarteng.

À sa place, elle a installé Jeremy Hunt, partisan de l’archi-Rishi, qui a effectivement pris le contrôle de la direction financière de son gouvernement.

Cette nuit-là, Mme Truss a donné une conférence de presse désastreuse qui n’a pas réussi à convaincre ses députés hésitants.

Des baisses d’impôts en lambeaux

Quelques jours plus tard, M. Hunt a arraché le cœur de son mini-budget après avoir abandonné presque toutes ses planches clés.

Dans le but d’apaiser des semaines de turbulences sur le marché, il ne restait que des réductions de l’assurance nationale et du droit de timbre de Truss et du paquet de l’ancien chancelier Kwasi Kwarteng dévoilé il y a à peine 24 jours.

Le Premier ministre brisé s’est assis en silence à côté de son chancelier alors que les plans étaient annoncés au Parlement, avec un clin d’œil répétitif, sa seule manifestation extérieure d’émotion.

Suella limogé

Mme Truss a limogé de manière sensationnelle Suella Braverman pour avoir divulgué par erreur des informations confidentielles du gouvernement à partir d’un e-mail privé.

Mais loin d’aller tranquillement, la ministre de l’Intérieur licenciée a lancé une attaque cinglante contre son leadership, soulignant de sérieuses inquiétudes quant à la direction de son gouvernement.

Fureur des communes

Une nuit extraordinaire aux Communes a vu le chaos alors que les députés conservateurs étaient en larmes avec des allégations selon lesquelles ils étaient malmenés par les whips du parti.

Le whip en chef Wendy Morton a menacé de démissionner – puis a démissionné en quelques heures chaotiques.

Mme Truss avait le visage blême lorsqu’elle a vu son autorité s’épuiser et que davantage de députés conservateurs se sont mis à couvert pour lui demander de démissionner.