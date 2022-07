Sept énormes spoilers Hollyoaks pour cette semaine

L’intimidation de JOSEPH Holmes continue et DeMarcus Westwood est à bout de nerfs cette semaine.

Mais plus de tragédie et un polar explosif troubleront la paix à Hollyoaks. Voici ce que vous devez savoir.

1. Un horrible flash-forward

Un personnage terminera la semaine sur un lit d’hôpital, sa vie en jeu.

Et les téléspectateurs de Channel 4 auront un aperçu glaçant de l’attaque et du possible coupable.

Hollyoaks commence par un horrible flashforward d’un personnage jetant un sweat à capuche taché de sang dans une poubelle.

Mais qui cela pourrait-il être et à qui appartient le sang ?

Les réponses arrivent.

2. DeMarcus va trop loin

DeMarcus Westwood (joué par Tomi Ade) a fait face à l’intimidation constante de Joseph Holmes (Olly Rhodes) ces dernières semaines et la querelle va atteindre son paroxysme.

Désespéré de se sentir en sécurité, DeMarcus a recours à un comportement troublant lorsque la petite amie de Joseph, Vicky Grant (Anya Lawrence), lui dit, ainsi qu’à Charlie Dean (Charlie Behan), que Joseph assistera à la fête de fin d’école.

Un DeMarcus provocateur leur dit qu’il est prêt à affronter son ennemi – et Charlie est choqué d’apprendre que DeMarcus s’est armé d’un couteau.





Craignant pour lui, Charlie se tourne vers le policier Saul Reeves ( Chris Charles ) à propos de son ami portant un couteau, ce qui conduit ce dernier à se rendre chez le père de DeMarcus, Felix (l’ancienne star d’ EastEnders Richard Blackwood ).

Saul suggère à Felix de rejoindre le programme de filature de la police pendant que DeMarcus met un couteau dans son sac.

Va-t-il se faire prendre avec l’arme ?

3. Olivia est exposée

Après qu’une brique a été jetée dans leur jardin, les McQueens sont convaincus qu’Olivia Bradshaw (Emily Burnett) est responsable de leur agitation.

Olivia nie être derrière mais après être passée par sa chambre, son chantage passé est révélé à tous.

Dans des scènes récentes, le professeur d’anglais a même tenté de faire chanter Sally St. Claire (Annie Wallace) pour un poste plus élevé à Hollyoaks High.

Cela laisse le prince McQueen (Malique Thompson-Dwyer) dans une position délicate alors qu’il est obligé de prendre une décision concernant son avenir avec Olivia.

Que va-t-il choisir de faire ?

4. Saul se fait attaquer

Se retrouver entre les adolescents en guerre Joseph et DeMarcus devient dangereux pour Saul Reeves.

Mais il rencontre d’abord une petite confusion dans sa relation avec Grace Black (Tamara Wall).

Elle craint d’abord qu’il ait des doutes sur leur romance et essaie de pimenter les choses.

Grace ne sait pas que Saul envisage réellement de proposer.

Malheureusement, les plans futurs de Saul pour lui et Grace sont suspendus lorsqu’il perd la bague de fiançailles qu’il avait l’intention de lui donner.

Et lorsqu’une confrontation dans le parc entraîne des conséquences dangereuses, Saul se retrouve dans un état terrible.

Plus tard, les villageois sont choqués d’apprendre que le PC Saul Reeves a été poignardé.

Avec Saul sur un lit d’hôpital, Grace tombe bientôt sur une vidéo de Saul confrontant DeMarcus, armé d’un couteau.

Est-ce vraiment ce qu’il semble?

Marcus pourrait-il vraiment être responsable du crime au couteau ?

Canal 4

Sid prend une décision importante cette semaine[/caption]

5. Sid s’interroge sur son avenir

Ailleurs, Sid Sumner (Billy Price) a fait de sérieux projets pour son avenir en rejoignant le programme de filature de la police.

Cela l’a amené à observer Saul pour son premier jour.

Mais lorsqu’il apprend que l’agent de police est à l’hôpital après avoir été agressé par un individu armé, Sid est choqué.

Il commence à s’interroger sur son avenir au sein de la police.

Sera-ce suffisant pour le faire démissionner ?

6. Vicky a des doutes sur Joseph

Avec Joseph intimidant sans relâche DeMarcus, Vicky Grant a du mal à trouver quelque chose à espérer.

Elle dévoile son désir d’aller au bal et son père adoptif Scott Drinkwell (Ross Adams) prend les choses en main pour faire quelque chose de spécial pour elle.

Bientôt, Vicky l’a eu et prend une décision quant à l’avenir de sa relation avec Joseph.

Mais il la prend au dépourvu avec une surprise qui pourrait tout changer – à moins qu’elle ne réalise d’où ça vient.

Images de chaux

Mason essaie d’attirer l’attention d’Ella[/caption]

7. Mason est rejeté

Il y a un drame amoureux à venir pour Mason Chen-Williams (Frank Kauer) cette semaine quand il se prépare à demander à Ella Richardson de sortir.

Mais avec Charlie Dean le taquinant, il pourrait être convaincu de rester sur place au lieu de bouger.

Dans les scènes ultérieures, les chances de Mason semblent anéanties lorsque Lizzie essaie de l’aider à se tourner vers les médias sociaux pour mettre en valeur ses talents de magicien, dont l’oncle Ethan est son assistant.

Mason est anéanti et en colère lorsqu’il réalise qu’une de ses propres tactiques s’est retournée contre lui et qu’Ella finit par s’évanouir devant le mauvais gars.

Que fera-t-il ensuite ?

Branchez-vous sur Channel 4 pour le savoir.