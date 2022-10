Sept énormes spoilers Hollyoaks pour cette semaine

ERIC Foster a du mal à trouver sa marque à Chester depuis qu’il a secoué le village pour la première fois en mars 2022.

Cependant, il va trop loin en entraînant le jeune Mason dans ses ennuis. Découvrez le prochain drame Hollyoaks.

Jusqu’où Eric est-il prêt à aller ?[/caption]

1. Eric va à un rendez-vous

Se faire des amis n’a pas été le point fort d’Eric Foster (Angus Castle-Doughty), comme l’ont montré ces derniers mois.

Et quand Romeo Nightingale (Owen Warner) l’aborde avec l’idée d’un rendez-vous à l’aveugle avec Maxine Minniver (Nikki Sanderson), il faut beaucoup de conviction avant qu’il accepte finalement de tenter le coup.

Mais lorsque le couple se rencontre enfin dans les scènes à venir du feuilleton de Channel 4, Eric a du mal à garder ses opinions extrêmes sous contrôle à table.

Naturellement découragée, Maxine prend la décision de ne rien poursuivre de romantique avec Eric et suggère qu’ils restent amis, ce qui le pousse à riposter.

Comment va réagir Maxine ?

2. Maxine devient une cible

Dans les scènes ultérieures, Maxine parvient à impressionner Verity Hutchinson, la demi-sœur d’Eric jouée par Eva O’Hara, elle est encouragée à poursuivre une nouvelle carrière.

Cependant, quelqu’un a clairement quelque chose contre elle.

Maxine est choquée de voir cet individu laisser un message vicieux dans l’un de ses manuels.

Sous le choc, elle devient convaincue qu’Eric est à blâmer mais son demi-frère Mason Chen-Williams ( Frank Kauer ) lui fournit rapidement un alibi.





3. Mason est manipulé

Maxine se sent gênée et noie son chagrin chez The Dog.

Elle tombe ivre dans un tas d’ordures en rentrant chez elle et, alors qu’elle dérive dans et hors de la conscience, elle attire l’attention d’un passant – qui pourrait-il être ?

Bien qu’elle puisse croire qu’elle s’est trompée avec Mason et Eric, elle ignore qu’elle est peut-être sur quelque chose.

Dans les scènes ultérieures, lorsque Mason est collé au chat de la page Men’s First, il regarde les commentaires haineux contre Ella s’accumuler.

Maxine le surveille et prend son téléphone avec espièglerie.

Mais une explosion choquante révèle qu’il y a plus dans son humeur qu’il n’y paraît et Eric pourrait y être pour beaucoup.

Eric pourrait-il rendre la vie de Mason plus compliquée ?[/caption]

4. Eric jure de se venger

Plus tard, Mason prend une décision difficile mais Eric est déterminé à avoir le dernier mot.

Bouillonnant de la décision du garçon, Eric l’avertit qu’il y aura des conséquences pour toutes ses actions.

Mason devra-t-il accepter ce qu’Eric dit pour avoir la paix ?

Imran lutte contre un trouble de l’alimentation[/caption]

5. Imran devient incontrôlable…

Pendant ce temps, Imran Maalik (Ijaz Rana) continue de lutter contre son trouble de l’alimentation.

Les talents de cuisinier du jeune sont mis à l’épreuve par Tony Hutchinson et son trouble prend le dessus lorsqu’il se retrouve avec une brûlure qu’il décide de garder secrète.

Plus tard, Imran quitte le travail et se lance dans l’exercice au gymnase, alors que Juliet Nightingale commence à s’inquiéter de son surmenage.

Une infection pourrait mettre la vie d’Imran en grave danger[/caption]

6. … et sa vie est en jeu

Plus tard, Imran se lance dans un défi culinaire pour un critique gastronomique avec Tony et continue de cacher sa blessure.

Mais cela ne manquera pas d’avoir des conséquences dévastatrices lorsqu’une infection commence à se développer.

La santé d’Imran est clairement en jeu et, lorsqu’il s’effondre, sa mère Misbah (Harvey Virdi) tente de trouver des réponses.

Va-t-elle découvrir son trouble de l’alimentation ?

Pourrait-il obtenir l’aide dont il a besoin?

7. Prince fait un choix

Olivia Bradshaw et Prince McQueen (Malique Thompson-Dwyer) n’ont pas été en bons termes ces dernières semaines.

Mais quand Olivia lui offre une offrande de paix, les choses ne vont pas bien avec la mère de Prince, Goldie (Chelsee Healey).

Elle décide de rendre visite à Olivia – mais son ingérence ira-t-elle trop loin ?

Plus tard, Prince a une décision importante à prendre alors qu’il envisage de s’éloigner du village et de sa mère autoritaire, alors qu’il remet en question sa relation avec Olivia.

Que va-t-il décider ?

Hollyoaks est diffusé à partir de 18h30 sur Channel 4.