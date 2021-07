Sept énormes spoilers EastEnders pour la semaine prochaine alors que le passé meurtrier de Gray est exposé

LES murs se referment sur Gray Atkins alors que Chelsea découvre la boucle d’oreille de Tina Carter assassinée à l’arrière de sa voiture la semaine prochaine à EastEnders.

Voici le bilan de la semaine prochaine depuis le Square…

Chelsea trouve la bague de Tina assassinée à l’arrière de la voiture de Gray[/caption]

1. Le passé de tueur de Gray est exposé

L’emprise de Chelsea sur Gray grandit la semaine prochaine alors qu’elle le persuade de se retirer du travail.

Chelsea traîne Gray pour rencontrer son compagnon qui arrive avec une camionnette pleine de robes.

Lorsque Chelsea en choisit un pour le tribunal, Gray se rend compte qu’ils ont dû être volés et est horrifié.

Cependant, Chelsea le distrait facilement en l’attirant à l’arrière de sa voiture.

Lorsque Chelsea aperçoit une boucle d’oreille pendant leurs ébats, Gray panique lorsqu’il se rend compte qu’elle appartient à Tina.

Chelsea découvrira-t-il le secret du tueur de Gray ?

2. Bernie se détériore

Vi remarque que Bernie a l’air malade et fait une remarque à Rainie.

Mais Rainie écarte ses inquiétudes, remettant plus d’argent à Bernie pour montrer à quel point elle est reconnaissante pour tout ce qu’elle fait pour elle.

Plus tard, Karen invite tout le monde à déjeuner et elle et Bernie résolvent leurs différends.

Lorsque Keegan explique à Bernie qu’il n’a parlé de la maternité de substitution à Karen que parce qu’il s’inquiétait pour elle, elle se sent coupable d’avoir menti au sujet des pilules amaigrissantes.

Va-t-elle s’ouvrir sur ce qu’elle a pris ?

3. Jean reçoit un appel inquiétant

Jean accompagne Ruby à l’hôpital la semaine prochaine alors qu’elle suit un traitement pour son endométriose.

Lorsque Ruby revient, elle et Jean se lient pour faire des masques faciaux ensemble et Ruby admet qu’elle ne s’est jamais amusée comme ça avec sa propre mère.

Ils sont cependant interrompus lorsque Jean reçoit un appel inquiétant.

Est-ce que quelque chose est arrivé à Stacey ?

Les téléspectateurs savent que Ruby a fait envoyer la fille de Jean, Stacey, en prison plus tôt cette année après l’avoir accusée de l’avoir poussée dans les escaliers et provoqué sa fausse couche.

4. Zack largue Nancy

Les téléspectateurs savent que Zack a lutté contre une mauvaise conscience après avoir menti sur son implication dans le délit de fuite de Nancy.

La semaine prochaine, Mick fait irruption dans le gymnase et exige que Zack mette fin aux choses avec Nancy, forçant Zack à dire à Sharon qu’il était impliqué dans le délit de fuite de Nancy.

Après quelques conseils de Sharon, Zack rompt à contrecœur avec Nancy.

5. Nancy décide de partir

Nancy est dévastée et annonce plus tard à sa famille qu’elle veut repartir en voyage.

Lorsque Linda se rend compte que la décision de Nancy est due à Zack, elle se précipite au gymnase et le confronte pour avoir fait fuir Nancy.

Zack est à court de mots lorsque Linda le vire du pub.

6. Lola exaspère Sheree

Lola est bouleversée quand Ben fait un commentaire à propos d’Isaac.

Pendant ce temps, Sheree est furieuse quand elle entend que Lola est dédiée au rétablissement d’Isaac.

Sheree gémit plus tard à Patrick, contrarié que les affaires d’Isaac fassent l’objet de commérages.

Patrick dit à Lola qu’elle fait un excellent travail et qu’elle s’en sort très bien, ce qui laisse Sheree furieuse.

Élaborera-t-elle un plan pour se débarrasser de Lola ?

7. Kat découvre le secret de Billy

Dans le café, Bobby mentionne que le père de Dana était chauffeur de taxi et que Kat veut qu’il passe un entretien.

Billy surprend et se présente plus tard au bureau du taxi pour l’interview.

Cependant, alors que Kat le fait griller, Harvey arrive et la gagne rapidement.

Quand Kat dit qu’elle va donner le travail à Harvey sur-le-champ, Billy fulmine et s’en va.









Plus tard dans la semaine, Kat aperçoit Billy sur le parking et se rend compte qu’il dort dans la cabine du parking et qu’il doit être sans abri.

Elle appelle Honey, Phil et Lola et leur dit ce qu’elle a découvert, leur disant qu’elle a une idée.

Qu’est-ce qu’elle prévoit?

Kat découvre que Billy est sans abri[/caption]