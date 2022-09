Sept énormes spoilers EastEnders pour cette semaine alors que Suki Panesar devient incontrôlable

CALCULÉ et au cœur de pierre, Suki Panesar laisse tomber le masque cette semaine.

La mort de Ranveer pèse lourd sur sa conscience au moment même où son fils Kheerat devient méfiant. Obtenez les informations sur le drame EastEnders.

Bbc

Suki Panesar croit qu’elle est coupable de meurtre[/caption]

Bbc

Elle a lutté avec une conscience coupable ces dernières semaines[/caption]

Bbc

Sa santé mentale est dans une spirale descendante[/caption]

Bbc

Mais elle fait une énorme confession à Eve Unwin[/caption]

1. Suki s’effondre

La femme d’affaires de Walford représentée par Balvinder Sopal a été inondée de culpabilité, convaincue qu’elle a assassiné Ranveer après avoir tenté de l’agresser sexuellement.

Elle ne sait pas que le propre fils de Ranveer Gulati, Ravi (joué par Aaron Thiara) était en fait celui qui a frappé l’entrepreneur avec le coup fatal.

Mais tandis que Ravi garde son sang-froid, Suki coule sous la pression et tous ses secrets pourraient se dévoiler cette semaine.

En venant sur le feuilleton BBC One, Eve (Heather Peace) est choquée de voir une Suki à l’air échevelé traverser Albert Square dans sa chemise de nuit.

Plus d’histoires d’EastEnders SENTIR LA CHALEUR La star de Strictly James Bye révèle pourquoi il y a une “pression supplémentaire” sur lui ENDER THE ROUTE ? Adam Woodyatt donne l’indication la plus claire à ce jour sur son avenir sur EastEnders

Alors qu’Eve et Ash essaient d’éclaircir la situation de Suki, ils la laissent seule avec le Dr Nina qui lui propose des somnifères.

Ravi est au courant de l’état de Suki avec un peu d’aide de son fils Nugget et, quand Eve la ramène à la maison, elle remarque que quelque chose ne va pas.





Bbc

Le secret de Suki sera-t-il pleinement révélé ?[/caption]

2. … et fait une confession

Plus tard, Kheerat (Jaz Deol) est confus d’entendre Alfie parler de ce qui s’est passé avec sa mère, mais Ravi couvre et dit que Suki n’était que somnambule.

Alors que Kheerat ne semble pas être plus sage, Eve sait que quelque chose se passe et est déterminée à faire sortir la vérité de Suki.

L’ancien avocat rend à nouveau visite à Suki et ce dernier s’ouvre prudemment.

Cela l’amène à révéler que Ranveer a tenté de la violer.

Mais dira-t-elle tout à son amour ?

Bbc

Les allées et venues de Ranveer deviennent lentement un sujet sur lequel Kheerat veut se concentrer[/caption]

3. Kheerat devient plus méfiant

Alors que Suki semble prête à se montrer honnête, Kheerat se rend compte que quelque chose de sinistre est peut-être arrivé à Ranveer.

Après avoir découvert que sa mère Suki était en partie responsable de la mort de son frère Jags, Kheerat a gardé ses distances avec elle et s’est concentré sur sa relation avec Stacey Slater.

À venir, Kheerat emmène son autre moitié à un rendez-vous mais il est bientôt distrait par le travail, la laissant frustrée.

Il s’ouvre finalement à Stacey et Eve Unwin, affirmant qu’il pense que Ranveer Gulati a disparu.

Et cette conviction n’est soutenue que par la détérioration évidente de la santé mentale de Suki.

Plus tard, Kheerat rend visite à Nina mais est bientôt obligé de s’excuser auprès de Stacey pour avoir raté un rendez-vous qu’ils avaient prévu ensemble.

Kheerat est sur le point de devenir de plus en plus méfiant quant à l’endroit où se trouve Ranveer lorsque Ravi suggère que les Panesars célèbrent l’anniversaire de son propre fils Nugget.

Ravi manipule Vinny et Ash pour qu’ils viennent et, avec des choses toujours tendues entre eux, Kheerat décline l’offre jusqu’à ce que Stacey lui offre quelques mots de sagesse et l’encourage à reconsidérer.

Pendant le repas, cependant, Kheerat détecte plus de signes que tout n’est pas comme il semble quand il s’agit de la disparition de Ranveer.

Va-t-il découvrir que Ranveer est mort ?

Bbc

Janine Butcher et Linda Carter se disputent Mick[/caption]

4. Linda défend Janine

Pendant ce temps, Linda Carter (Kellie Bright) essaie de mettre fin à sa querelle avec une enceinte Janine Butcher (Charlie Brooks).

Dans les scènes à venir du drame emblématique, la propriétaire de Vic prend la défense de sa rivale.

La fille de Janine, Scarlett (Tabitha Byron), s’ouvre à Linda cette semaine et parle de ses craintes que sa mère ait un autre bébé.

Scarlett craint que Janine ne l’oublie une fois le bébé né mais, étonnamment, Linda la rassure immédiatement, malgré ses griefs avec Janine.

Elle dit même à la jeune fille que Mick sera là pour elle.

Elle ne sait pas que Scarlett lui cache un secret.

Bbc

Scarlett sait tout sur les intrigues de Janine contre Linda[/caption]

5. Scarlett est prête à exposer Janine

Alors que Janine a traité le fait qu’elle est enceinte de l’enfant de Mick, Scarlett pourrait faire éclater toute sa bulle avec les preuves qu’elle trouve contre sa propre mère.

Dans le café, et avant qu’elle ne puisse se confier à Linda, Scarlett l’entend discuter de la relation de Janine avec sa fille avec sa copine Sharon Watts.

Selon les deux femmes, Janine ne s’occupera pas de son propre bébé après sa naissance.

Scarlett a alors une idée en apercevant sa mère Janine au dos de la photo incriminante de Frankie Lewis.

Cela l’amène à parler avec Linda, comme mentionné ci-dessus.

Mais au fur et à mesure que la conversation se poursuit et, bientôt, Scarlett se sent en conflit.

Elle envisage de dire la vérité à Linda sur toutes les actions de Janine, en particulier sur son accident de voiture plus tôt en 2022.

Réalisant que le jeune lui cache quelque chose, la propriétaire de Vic l’exhorte à parler.

Linda la sonde même pour obtenir des informations mais Scarlett se précipite.

Pendant ce temps, Mick dit à Janine qu’ils peuvent emmener Scarlett rencontrer ses enfants le soir même et elle panique en apprenant que sa fille est avec sa plus grande rivale.

Janine panique tandis que Scarlett est à nouveau vue avec Linda.

Pourrait-elle exposer Janine ?

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

Bbc

Freddie Slater a tenté de trouver des réponses sur sa véritable filiation[/caption]

6. Billy reçoit un ultimatum

Il n’est jamais trop tard pour dire la vérité selon Honey Mitchell (Emma Barton) et elle veut désespérément rappeler à Billy (Perry Fenwick) qu’il n’a d’autre choix que de tout dire à Freddie Slater sur son vrai père.

Le garçon joué par le fils de feu Jade Goody, Bobby Brazier, est venu à Walford dans l’espoir de trouver des réponses concernant son père.

Il a été conduit directement à Billy Mitchell qui était autrefois marié à sa mère, Little Mo Slater.

À son arrivée, Freddie croyait fermement que Billy était son père et s’est même présenté à lui comme son fils.

Il ne sait pas que sa mère a en fait été violée par Graham Foster, ce qui a finalement entraîné la rupture de son mariage avec Billy.

Mais juste au moment où il était sur le point de dire la vérité à Freddie, Billy a été arrêté par DCI Samantha Keeble.

À venir, Billy reçoit une conversation sévère de Honey (Emma Barton) alors qu’elle lui rappelle qu’il devra dire la vérité à Freddie à un moment donné.

Un autre Albert Square pourrait cependant le battre au poing.

Alors qu’on rappelle à Billy que l’honnêteté est la meilleure politique, Freddie essaie de trouver un emploi sur la place la semaine prochaine, dans le but d’aider le commerçant du marché à payer ses frais juridiques.

Il s’est offert un poste d’essai au chippy et, assez tôt, impressionne Bobby Beale en lui donnant un poste permanent.

Mais lorsqu’il entend l’avocat de Billy lui dire qu’il pourrait faire face à une longue peine de prison, Freddie est plus que déterminé à aider, se tournant ainsi vers Phil Mitchell.

Phil dit qu’il est incapable d’aider et Freddie se tourne plutôt vers son fils Ben Mitchell.

Ignorant l’implication de son père dans le crime dont Billy est accusé, Ben aide Freddie, trouvant à Billy un bon avocat du cabinet de Ritchie.

L’homme dur de Walford a déjà tenté d’avertir Freddie et est furieux de voir que sa demande n’a pas été respectée.

Enragé, Phil décide de lancer une bombe sur Freddie, ce qui pourrait causer plus de problèmes à Billy.

Bbc

Amy et Denzel ont eu des débuts difficiles[/caption]

7. Amy et Denzel se rapprochent

L’amour fleurit à Albert Square cette semaine – et Jack Branning (Scott Maslen) en est moins qu’heureux.

L’officier de police Jack prendra position lorsque sa fille adolescente Amy (jouée par Ellie Dadd) se trouvera un intérêt amoureux potentiel.

Tout commence la semaine prochaine lorsque Nugget Gulati, qui a besoin d’argent pour un voyage scolaire, a une idée pour obtenir les fonds d’Amy – mais les adolescents se disputent et le plan échoue.

La situation semble s’aggraver et, assez tôt, Jack et Howie Danes (Delroy Atkinson) arrivent à Ravi Gulati, affirmant qu’ils doivent tous aller à l’école car leurs enfants ont des ennuis.

Les trois hommes arrivent et commencent à se chamailler alors qu’ils défendent leurs enfants, jusqu’à ce qu’un enseignant appelle tout le monde dans le bureau, exigeant de savoir ce qui s’est passé.

Malgré des tensions évidentes entre les pères, Amy et Denzel tirent le meilleur parti de leur connexion au Square.

Dans les scènes ultérieures, le commerçant du marché Martin Fowler (James Bye) les voit même se tenir la main – et fait immédiatement rapport à un Jack agacé.

Il devient clair qu’il est bouleversé de découvrir que sa fille a été seule avec Denzel, mais ils lui assurent qu’ils se préparaient simplement pour l’anniversaire de Nugget.

Mais Jack ne veut rien entendre, choquant sa femme Denise Fox (Diane Parish), sa belle-soeur Kim (Tameka Empson) et Howie quand il devient surprotecteur.

En savoir plus sur le soleil QU’EST-CE QUE SUPP Je suis nutritionniste – voici 13 suppléments pour vous aider à mieux dormir ACHAT BON MARCHÉ Une femme partage une offre de 7,99 £ qui l’aidera à réduire ses factures d’électricité

Que va faire Jack ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.