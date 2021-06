Sept énormes spoilers de Coronation Street pour la semaine prochaine, y compris le relooking choc de Tyrone Dobbs

FIZ Stape est horrifiée lorsqu’elle jette des yeux sur son ex Tyrone Dobbs dans une paire de jeans skinny la semaine prochaine à Coronation Street.

Voici la vérité sur le nouveau look de Tyrone et tout ce qui se passe la semaine prochaine à Corrie….

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici

1. Nina spirales

Nina titube chez elle après avoir passé la nuit dans le ginnel et ment à Roy sur l’endroit où elle a été.

Lorsque Roy suggère qu’elle pourrait travailler sur son roman graphique, Nina le déchire en lambeaux.

Roy et Asha le collent ensemble et publient des photos sur son Instagram, mais Nina n’est que plus bouleversée par leur geste.

ITV

Carla prévient Nina que boire ne résoudra pas ses problèmes[/caption]

2. Carla intervient

Au magasin du coin, Nina essaie de voler une autre bouteille de vodka.

Cependant, Carla la pointe et intervient, avertissant que l’alcool ne résoudra aucun de ses problèmes.

Nina va-t-elle écouter ?

3. Leanne revient

Alors que le procès se profile la semaine prochaine, Nick, Leanne et Simon retournent sur les pavés pour affronter la musique.

DS Glynn rend visite à Leanne et montre clairement à quel point son témoignage est important pour faire niquer Harvey.

En prison, DS Glynn dit à Harvey que son plan ne fonctionnera pas et que les témoins ne seront pas influencés.

ITV

Alina met Tyrone dans une paire de jeans skinny[/caption]

4. Alina relooke Tyrone

Evelyn est choquée par le relooking de Tyrone lorsqu’elle appelle pour aller chercher les filles et rigole bien.

Quand elle l’interroge, Tyrone devient rouge et admet qu’Alina a choisi ses nouveaux vêtements.

Tyrone en aura-t-il marre de l’ingérence d’Alina ?

5. Fiz a le dernier mot

Plus tard dans la semaine, Emma invite des amis à un cocktail que Curtis a organisé au bistro.

Fiz est contrarié quand Alina arrive mais, quand elle aperçoit Tyrone qui traîne derrière elle dans son nouveau jean skinny, elle parvient à avoir le dernier mot.

6. Nina affronte Corey

Au bar de l’hôtel, Nina aperçoit Corey en train de discuter avec Tommy Orpington et est remplie de rage.

Alors que Tommy présente le prix du « Meilleur nouveau talent » de Corey, Nina fait irruption et dit à Tommy que Corey a donné un coup de pied à son petit ami.

Au moment de partir, Nina ramasse le prix et les suit, mais que prévoit-elle ?









7. Bernie se venge

Bernie est dégoûté d’entendre que Dev riait de leur aventure d’un soir avec Steve – et prépare sa vengeance.

Mais qu’est-ce qu’elle prévoit ?

Plus tard, Dev présente des fleurs à Bernie et lui dit qu’il espère qu’ils pourront toujours être amis.