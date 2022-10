Sept énormes spoilers de Coronation Street alors que les meurtriers de Charlie Walters sont enfin exposés

L’ANCIEN sans-abri Stu Carpenter est plus proche que jamais de se débarrasser du poids du meurtre de Charlie Walters.

Les véritables assassins de la serveuse sont dénoncés et arrêtés, ce qui lui laisse une responsabilité majeure dans Coronation Street.

TVI

Stu Carpenter cherche désespérément à laver son nom[/caption]

TVI

Et il est peut-être plus proche de ses objectifs cette semaine[/caption]

1. Les meurtriers de Charlie sont arrêtés

Le chef du Speed ​​​​Daal interprété par Bill Fellows a été jeté en prison après avoir été accusé à tort et reconnu coupable du meurtre de son ancien amant Charlie.

Son passé l’a rattrapé ces derniers mois dans le feuilleton d’ITV, mais il est devenu clair qu’il était en fait innocent depuis le début et il a essayé de laver son nom avec l’aide de la famille Nazir.

Dans des scènes récentes, Stu a finalement pu passer du temps avec sa fille Bridget et rencontrer sa petite-fille Eliza, malgré le fait que son ex-femme Lucy essaie de se mettre en travers du chemin.

Mais dans une tournure choquante, Bridget et Lucy étaient plus proches du meurtre de Charlie qu’il ne l’avait prévu.

Cette semaine, Stu découvre que Lucy et Bridget ont été inculpées.

Cependant, il est obligé de cacher son anxiété pour le bien d’Eliza car il devient clair qu’il est la seule famille qui lui reste.

Pendant ce temps, Alya Nazir (jouée par Sair Khan) est inondée de culpabilité car elle a réussi à prouver que Stu était innocent à un prix horrible.

Cela incite l’avocate Dee-Dee Bailey ( Channique Sterling-Brown ) à lui dire qu’elle a fait la bonne chose.





Bridget appelle plus tard son père de prison et lui dit qu’elle et Lucy ont plaidé coupables de meurtre.

Elle lance ensuite une bombe sur Stu, lui disant qu’elle aimerait qu’il s’occupe d’Eliza pour elle – et lui et Yasmeen sont sous le choc.

Mais des démarches sont entreprises pour qu’Eliza s’installe dans les pavés.

Dans les scènes ultérieures, une assistante sociale nommée Felicity appelle au n ° 6 avec de mauvaises nouvelles pour Stu et Yasmeen.

La condamnation pour meurtre de Stu doit encore être officiellement annulée pour qu’il puisse s’occuper d’Eliza.

Bref, la jeune fille devra être prise en charge avant de pouvoir vivre avec son grand-père.

Stu et Yasmeen sont dévastés – mais pourraient-ils trouver une solution pour garder Eliza près de chez eux jusqu’à ce que son nom soit complètement blanchi ?

TVI

Will Mellor reprend son rôle de Harvey Gaskell cette semaine[/caption]

2. Leanne rend visite à Harvey

Le retour de Harvey Gaskell a été taquiné ces dernières semaines et l’acteur Will Mellor devrait reprendre son rôle de criminel dans les prochaines scènes du drame basé à Manchester.

À venir, Sam Blakeman (Jude Riordan), son père Nick (Ben Price) et Leanne (Jane Danson) se préparent à marquer l’anniversaire de la mort de Natasha.

Leanne et Nick ont ​​tous deux reçu des demandes de visite en prison de Harvey.

La première dit qu’elle va au cash and carry – mais part plutôt voir le gangster derrière les barreaux.

Et il a des nouvelles troublantes à lui annoncer…

TVI

Harvey révèle que Sam a été en contact avec lui[/caption]

3. Sam lance une bombe

Le copropriétaire du Bistro est choqué d’apprendre par Harvey que Sam lui a écrit et qu’il veut que ça s’arrête.

Leanne dit plus tard à Nick ce qu’on lui a dit et les deux affrontent Sam qui lui dit qu’il veut juste savoir pourquoi Harvey a assassiné sa mère.

Le garçon fait alors une demande horrible à Nick et Leanne.

Sam suggère qu’il arrêtera d’écrire à Harvey s’il peut lui rendre visite à la place.

Lorsque le couple exprime son horreur, Sam est catégorique, ce n’est pas leur décision et il trouvera un moyen de se rendre à Harvey.

Dans les scènes ultérieures, Sam, Nick et Leanne se réunissent au Bistro aux côtés du reste de la famille Platt, Audrey, Gail, David et Sarah.

Nick fait un discours sur la mère de son enfant mais Sam s’offusque, expliquant à la famille comment il veut rencontrer Harvey pour savoir pourquoi il a agi comme il l’a fait.

Audrey Roberts ( Sue Nicholls ) est alarmée et donne à Sam un discours d’encouragement, croyant qu’elle l’a compris.

Mais le soulagement de Nick pourrait être de courte durée.

Dans l’arrière-cour du n ° 9, Sam dit à Hope Stape qu’il a envoyé une autre lettre à Harvey et que son père serait furieux s’il le savait.

Dans sa cellule de prison, Harvey ouvre la lettre de Sam… et il s’amuse de trouver un questionnaire à remplir sur son passé violent.

Sam obtiendra-t-il les réponses qu’il souhaite désespérément ?

TVI

Stephen Reid cherche désespérément à garder secrète son implication dans la mort de Leo[/caption]

4. Stephen panique

Stephen Reid (Todd Boyce) pourrait-il être exposé pour avoir tué Leo Thompkins (Joe Frost) ?

L’homme d’affaires est préoccupé lorsque le père de Leo, Teddy, arrive sur les pavés à la recherche de réponses.

Jenny Connor ( Sally Ann Matthews ) se confie à Stephen, lui disant qu’elle croyait que son ancienne flamme avait rencontré quelqu’un d’autre et qu’elle avait décidé de repartir à zéro avec eux au Canada.

La propriétaire des Rovers n’a aucune idée que Stephen a réellement assassiné son fiancé et pense qu’il est parti dans un autre pays sans elle, malgré leurs plans.

Stephen feint la sympathie mais quand Teddy appelle au pub local, lui disant, ainsi qu’à Jenny, qu’ils devraient alerter la police de la disparition manifeste de Leo, il ne peut s’empêcher de penser au pire.

La vérité sur Leo sera-t-elle révélée ?

TVI

Bernie Winter est acculé par la police cette semaine[/caption]

5. Bernie est en danger

Toujours prête à mettre la main sur de l’argent de poche, Bernie Winter (Jane Hazelgrove) gagne de l’argent en se faisant passer pour son sosie Fern (Gabrielle Glaister).

Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu pour la paire cette semaine.

À venir, Bernie a convaincu Fern d’assister à un travail de nettoyage haut de gamme en son nom.

En pleine apparence, Fern navigue à travers l’entretien et se voit offrir le poste avant d’être envoyé directement travailler chez un bijoutier.

Les propriétaires du magasin la laissent fermer le magasin une fois qu’elle a terminé, en supposant que Fern est Bernie.

Fern retourne ensuite au magasin, habillé en Bernie et le patron, Walter, l’informe là-bas qu’il va déjeuner.

Elle vole ensuite la boutique à l’aveugle alors qu’elle porte les vêtements de Bernie.

Cela laisse Bernie dans une situation délicate car, de retour dans la rue, Bernie et Dev Alahan retournent au n ° 5 – seulement pour trouver un policier voulant l’interroger.

Bernie est informée par l’officier qu’elle est arrêtée pour suspicion de vol.

Le sou tombe pour Bernie à qui on montre des images de vidéosurveillance d’elle en train de voler les bijoutiers.

Elle réalise que Fern l’a encadrée.

Bernie plaide auprès des autorités, insistant sur son innocence, mais elle a du mal à prouver qu’elle n’a rien fait de mal.

Bientôt, alors qu’elle essaie d’entrer en contact avec Fern, elle se rend compte que ce dernier a complètement disparu.

Bernie pourrait-elle être punie pour un crime qu’elle n’a même pas commis ?

TVI

L’affaire émotionnelle du couple a été révélée[/caption]

6. Tim et Aggie font face à la musique

Tout au long de ses luttes dans les pavés, le chauffeur de taxi joué par Joe Duttine a trouvé une source perpétuelle de soutien sous la forme de l’infirmière Aggie Bailey (représentée par Lorna Laidlaw).

Cependant, leur proximité a souvent soulevé des soupçons parmi les fans, car certains pensent que les deux personnages ont été intimes l’un avec l’autre.

Pour aggraver les choses, Tim a même donné à Aggie un collier pour la remercier de l’avoir aidé à se souvenir de son anniversaire avec sa propre femme Sally (Sally Dynevor).

La machiniste de l’usine Underworld est choquée de découvrir que son mari a acheté un collier à Aggie.

Elle avoue alors à Aggie qu’elle est blessée de penser que Tim préfère sa compagnie.

Le personnage va plus loin en suggérant qu’Aggie devrait se concentrer sur son propre mari Ed Bailey (Trevor Michael Georges) et laisser Tim seul.

Aggie suit les conseils de Sally dans les scènes ultérieures du drame basé à Manchester.

Elle appelle au chantier du constructeur et présente ses excuses à son mari Ed pour lui avoir caché son amitié avec Tim.

Comment Ed va-t-il réagir ?

Sally et Tim peuvent-ils résoudre leurs propres problèmes ?

TVI

Qui attend un bébé à Weatherfield ?[/caption]

7. Une grossesse de choc est découverte

Chesney (joué par Sam Aston) a lutté financièrement pour maintenir les choses à flot pour sa famille.

C’était au point où son fils Joseph a été presque renvoyé des pavés pour vivre avec sa grand-mère à l’étranger.

Une autre grossesse n’est certainement pas dans les cartes pour Chesney.

Mais dans les scènes à venir, l’assistant de Prima Doner panique lorsqu’il découvre que cela pourrait être une possibilité pour sa partenaire Gemma Winter (Dolly-Rose Campbell).

Au café, Gemma lui montre une veste qu’elle a achetée au troc de vêtements avant d’aller aux toilettes.

Son téléphone sonne, incitant Chesney à le sortir de la veste – et un test de grossesse positif tombe.

Chesney est hors de lui mais il est soulagé quand Gemma lui dit que ce n’est pas son test de grossesse et qu’elle est déterminée à aller au fond du mystère.

Daisy Midgeley et Carla Connor sont les premières à être désignées comme futures mères potentielles, mais Paul Foreman (Peter Ash) découvre qui c’est vraiment.

Il est choqué de reconnaître la veste comme celle de Summer Spellman mais couvre ses émotions.

Summer est bientôt interrogée sur le test de grossesse – que dira-t-elle ?

Summer pourrait-elle vraiment être enceinte au milieu de ses difficultés relationnelles avec Aaron Sandford ?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi sur ITV.