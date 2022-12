Sept énormes spoilers de Casualty alors que la BBC diffuse le premier épisode improvisé cette semaine

CASUALTY est sur le point d’entrer dans un territoire qu’il n’a jamais fait auparavant dans son prochain épisode.

L’émission diffusera son tout premier épisode improvisé sans dialogue spécifique écrit pour l’émission, mais les acteurs disent à la place ce qu’ils ressentent comme les vrais sentiments de leurs personnages.

Bbc

C’est une grosse semaine pour Casualty[/caption]

Bbc

Jan fait face à des difficultés[/caption]

Ce sera le tout premier épisode improvisé de Casualty et sera diffusé ce week-end (10 décembre) sur BBC One et iPlayer.

Il rompra avec le format scénarisé traditionnel de la série, en se concentrant sur les ambulanciers paramédicaux Jan et Sah, ainsi que sur leurs collègues Iain et Teddy alors qu’ils sont poussés au point de rupture.

L’épisode suit les ambulanciers paramédicaux pendant quatre jours et montre la pression et les obstacles auxquels ils sont confrontés lors de quarts de travail chargés.

Jan revient de vacances avec un ressort dans sa démarche, mais est écrasé au cours de son quart de travail et fait une terrible erreur.

La confiance de Teddy (Milo Clarke) est minée par un appel difficile, et Iain (Michael Stevenson) et Sah se battent tous les deux dans des situations extrêmement stressantes.

Examinez de plus près les sept PLUS GRANDS moments qui se produiront lors de la diffusion spéciale…

1. Jan est testé

Bbc

Jan est de retour mais il ne faut pas longtemps avant qu’elle ne s’énerve[/caption]

Jan a profité d’une courte pause dans son rôle alors qu’elle continue de se débattre, mais à son retour, sa bonne humeur est bientôt mise à l’épreuve lorsque l’un des habitués, Robbie, est retrouvé ivre et refuse de coopérer et de retourner à l’urgence.

Pataugeant dans ses frustrations, elle convainc Robbie de monter dans l’ambulance avec Teddy et le prochain appel d’urgence se précipite bientôt.

Jan et Teddy sont alertés d’une femme souffrant d’un choc anaphylactique à la suite de son allergie aux noix.

2. Jan et Sah font face à de sérieuses frustrations

Bbc

Le couple fait face à des obstacles dans son travail[/caption]

Jan et Sah rencontrent des difficultés lorsqu’ils tentent de répondre aux urgences après s’être constamment retrouvés coincés dans la file d’attente des ambulances.

Ils se retrouvent incapables de répondre aux appels urgents et Sah ressent une frustration accrue après avoir été redirigé d’une urgence à une autre, pour se retrouver à nouveau bloqué.

Les choses se développent davantage lorsque le couple se dirige vers un éventuel accident vasculaire cérébral, mais reste abasourdi en réalisant que l’appelant voulait simplement voir si les ambulanciers paramédicaux pouvaient faire un magasin d’alimentation pour elle.

Réalisant qu’ils ont refusé d’autres urgences possibles pour cela, ils se précipitent vers un arrêt cardiaque auquel ils ne pouvaient pas se rendre auparavant, mais découvrent qu’il est trop tard.

L’homme meurt malheureusement et Jan doit faire face au chagrin de sa femme.

3. La confiance de Teddy s’effondre

Bbc

Teddy se retrouve en difficulté[/caption]

Teddy se retrouve sous une immense pression lorsqu’une patiente arrête de respirer à l’arrière de l’ambulance.

Un Teddy terrifié parvient à intervenir et à effectuer une chirurgie des voies respiratoires qui sauve finalement la vie de la fille, mais il se remet ensuite en question.

Sa confiance en prend un autre coup lorsque le mari de la femme le maltraite à l’hôpital jusqu’à ce que Jan intervienne pour défendre Teddy et déclarer qu’il était fort et courageux pour avoir pris les devants dans des circonstances aussi difficiles.

4. Les mauvaises nouvelles de Jan

Bbc

Jan porte un autre coup[/caption]

Jan est bouleversé d’apprendre que les médecins de Holby ont été classés parmi les pires du pays.

Les statistiques montrent que l’hôpital se situe bien parmi les rangs inférieurs.

Elle encourage l’équipe à l’ignorer et à continuer à jouer au mieux de ses capacités, mais elle est choquée lorsqu’elle retrouve Robbie et qu’il a des nouvelles tragiques.

Robbie est de retour aux urgences pour soigner une coupure à la main qu’il a eue après avoir tenté d’accéder à la propriété qu’il partageait avec sa femme.

Cependant, il annonce bientôt que sa femme est malheureusement décédée il y a deux jours.

5. Teddy se confie à Iain

Bbc

Iain aide à ramener Teddy[/caption]

Ayant lutté avec sa confiance plus tôt, c’est à Iain d’aider à soutenir Teddy.

Cependant, Teddy n’écoute pas initialement les conseils de Teddy et aborde seul une situation dangereuse.

Cependant, Iain est rapidement disponible pour aider à soutenir Teddy et il parvient à naviguer avec succès dans la situation grâce à son aide.

Teddy est capable de parler à un patient nommé Scott qui souffre d’un problème de santé mentale.

6. Jan perd son sang-froid

Bbc

Jan a une explosion de choc[/caption]

Jan a une explosion de choc alors que les jours passent lorsqu’une patiente se plaint de la file d’attente d’ambulance malgré une blessure mineure à la jambe.

Jan se sent bouleversé et se lance dans une conversation passionnée sur le sous-financement du NHS et le manque de soutien à la suite de l’interrogatoire du patient.

À l’insu de Jan, la patiente en question est très suivie sur les réseaux sociaux et a enregistré son explosion de choc pour que tout le monde puisse la voir/

7. Jan est impliqué dans un accident

Bbc

Les choses vont de mal en pis[/caption]

Alors que la semaine touche à sa fin, Jan se retrouve à nouveau face à un Robbie ivre qui crache maintenant du sang.

Dans une tentative de le précipiter à l’hôpital, elle fait marche arrière rapidement, renversant un passant dans le processus.

La concentration de Jan s’intensifie à la suite de l’accident alors que Sah doit s’occuper des deux patients dans une bataille pour les sauver.

Dylan est capable de dire à Jan que le passant va bien mais Jan a le cœur brisé d’apprendre la mort de Robbie.

Une Jan brisée rentre chez elle après la semaine chaotique où elle fond en larmes à Ffion face aux nombreux problèmes auxquels elle a été confrontée.

Casualty est diffusé samedi soir sur BBC One.