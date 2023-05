Sept enfants gravement blessés après un accident de camion dans un bus, certains nécessitant des amputations | Nouvelles du monde

Au moins sept élèves ont été grièvement blessés après la collision d’un camion et d’un autobus scolaire en Australie.

L’un des étudiants a dû être amputé après l’accident, qui s’est produit à environ 30 miles à l’ouest du centre de Melbourne.

Le camion a heurté l’arrière du bus, qui ramenait 45 enfants à leur école primaire après une épreuve d’athlétisme.

Image:

Photo : AP



Le bus s’est renversé, laissant plusieurs enfants coincés à l’intérieur.

Les pompiers ont dû entrer dans le bus par la lucarne sur le toit, avant d’utiliser le pare-brise brisé comme sortie de secours principale.

Dix-huit enfants ont d’abord été transportés à l’hôpital après l’accident, sept d’entre eux étant toujours soignés mercredi.

Beaucoup d’entre eux font maintenant face à une longue convalescence avec des blessures qui changent leur vie.

Bernadette McDonald, directrice générale du Royal Children’s Hospital, a déclaré qu’un enfant avait subi une amputation complète tandis que d’autres avaient subi une amputation partielle des bras après avoir été écrasés.

Image:

Photo : AP



Elle a déclaré: « Les enfants ont subi des blessures multiples et traumatiques, notamment des amputations partielles et complètes des bras, de multiples blessures aux membres écrasés, de graves lacérations à la tête et au corps, des blessures aux éclats de verre.

« Et trois patients reçoivent actuellement un soutien de la colonne vertébrale et sont surveillés attentivement en termes de lésions de la colonne vertébrale. »

Elle a félicité les médecins, les infirmières et les chirurgiens qui avaient soigné les enfants, en disant: « Je n’ai pas pu faire rentrer les gens chez eux la nuit dernière – ils voulaient rester et aider de toutes les manières possibles. »

Image:

Photo : AP



Le chauffeur du bus, 52 ans, a été transporté à l’hôpital avec des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger.

Le chauffeur de camion de 49 ans a été inculpé de quatre chefs de conduite dangereuse causant des blessures graves, a déclaré la police de Victoria.

Il comparaîtra devant le tribunal de Melbourne plus tard dans la journée.