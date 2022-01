Sept détails effrayants sur le meurtre du mari bodybuilder de la candidate de Miss America qui a été abattu après l’annonce du bébé

Avez-vous une histoire pour l’équipe The US Sun ?

« C’est fou parce qu’il me disait tous les jours : ‘Je veux m’éloigner de cette merde, aller acheter une maison en Alabama' », a déclaré Kevin Rayan au point de vente. « Et puis c’est arrivé. »

Hand a été abattu devant sa femme et son fils en bas âge.

Lui et sa femme avaient pour tradition le samedi de partager leurs croyances religieuses dans les zones à faible revenu de l’Alabama.

Hand aurait été un chrétien né de nouveau et s’est tourné vers la religion en 2018.

Il a également été Mr New Orleans en 2010.

« Maintenir un mode de vie actif et un bon bien-être est très important pour moi. »

« Comme le dit le vieil adage et cela ne pourrait pas être plus vrai, ‘sans votre santé, vous n’avez rien' », indique une déclaration sur le site Web de sa société, Hand Nutrition.

Hand était un ancien bodybuilder de compétition et un passionné de fitness avec sa propre société de suppléments.

Beauté, intelligence, souci des autres, être une mère, une épouse incroyable et la liste pourrait s’allonger encore et encore », a écrit le jeune papa.

Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, des détails tragiques sur le jeune couple sont apparus.

Jerimiah Walker, 17 ans, a été arrêté sur les lieux et a été accusé de meurtre qualifié alors que les flics continuent d’enquêter.

Thomas Hand Jr a été abattu devant sa femme et son tout-petit

Thomas Hand, 37 ans, et son ancienne épouse Miss Mississippi, Christine Kozlowski, prêchaient dans un quartier de Montgomery, en Alabama, lorsqu’un adolescent l’aurait abattu de nulle part.

