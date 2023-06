Sept des animaux de compagnie de Katie Price sont morts en six ans – elle se soucie plus des seins que des animaux, dit Ulrika Jonsson

LA mort d’un animal de compagnie est dévastatrice. Il frappe incroyablement fort.

Quiconque vous dit le contraire n’a pas ressenti l’amour d’un animal ou n’a pas vraiment apprécié sa vie.

Katie Price a subi la perte d’un septième animal de compagnie après que son chien Blade a été heurté par une voiture Crédit:

Je devrais le savoir, car la mort de mes bouledogues au fil des ans m’a terrassé et m’a laissé complètement dépourvu.

Deux sont morts de vieillesse, mais un, mon bien-aimé Dexter, a touché toutes les branches malchanceuses de l’arbre du bien-être et est décédé à l’âge de quatre ans en raison d’une maladie incurable.

Donc, il se pourrait que Katie Price soit probablement la propriétaire d’animal la plus malchanceuse que je connaisse, car elle a annoncé cette semaine qu’elle avait perdu un septième animal.

Elle était dévastée que son chien de protection, Blade, ait été heurté par une voiture et tué.

C’est son deuxième chien qui se fait écraser.

Au cours des six dernières années, elle a maintenant perdu cinq chiens (un chiot s’est retrouvé coincé dans un fauteuil électrique de ce qui est devenu connu sous le nom de son « Mucky Mansion »), un de ses chevaux est mort et un caméléon aussi.

La principale organisation caritative pour animaux PETA dit que Katie a du «sang sur les mains» et devrait se voir interdire à vie de garder des animaux.

Plus de 34 000 personnes ont signé une pétition en faveur de l’association.

De toute évidence, le tribunal de l’opinion publique a parlé.

Donc, soit elle est gâchée par la pire des malchances quand il s’agit de ses animaux, soit il y a autre chose ? Parce que quelque chose ne va clairement pas.

Je crois que Katie est une amoureuse des animaux – son amour des chevaux remonte à loin.

Je ne peux pas imaginer qu’elle blesserait délibérément un animal.

Le fait est que garder un animal de compagnie, quelle que soit sa forme ou sa taille, son genre ou sa race, est une énorme responsabilité.

Parfois, je me demande si certaines personnes n’ont pas développé une déconnexion psychologique et émotionnelle parce qu’elles « achètent » ces créatures.

Ils deviennent notre propriété et beaucoup les considèrent comme des possessions plutôt que comme de véritables êtres sensibles.

La vérité indéniable est que posséder un animal de compagnie nécessite du temps, du dévouement, de l’engagement et des tonnes de dévotion.

Pratiquement et logistiquement, c’est exigeant et appelle un désintéressement qui ne s’apparente qu’à avoir un enfant. C’est si vous le faites bien.

Trop de gens acquièrent des animaux de compagnie comme de jolis petits jouets qu’ils s’attendent à intégrer parfaitement dans leur vie.

Une pétition a été signée par plus de 34 000 personnes appelant à interdire à Katie de posséder des animaux Crédit : Instagram

Les gens s’attendent à ce qu’ils soient pratiques. Mais du fait qu’ils comptent sur nous, ils ne peuvent tout simplement pas être ignorés ou négligés.

Ils doivent être surveillés de près et soignés.

Je suis peut-être excessivement dévoué à la mienne, mes enfants le pensent certainement.

Je les traite mieux que la plupart des humains. J’ai un sens aigu du devoir envers mes chiens qui est fondamentalement enraciné dans l’amour.

L’été dernier, j’ai perdu le compte du nombre de fois où je me suis demandé si j’avais fait la bonne chose lorsque la sérendipité m’a amené un autre chiot bouledogue.

L’élever seul a été incroyablement difficile. Je n’avais personne d’autre pour m’aider. Mais l’amour et la responsabilité m’ont aidé.

J’ai dû faire d’énormes sacrifices personnels et professionnels en centrant ma vie sur ses besoins, en m’attachant à la maison et à ses routines.

D’après ce que je peux voir, de l’extérieur, Katie a eu environ 582 vacances au cours de la dernière année et presque autant d’augmentations mammaires, ce qui l’aura éloignée de ses animaux et limité ce qu’elle peut faire pour eux.

Et c’est à peu près ce à quoi nous avons assisté après la pandémie avec tous les humains idiots qui pensaient qu’un chiot serait un ajout mignon à leur vie et aiderait à atténuer leur stress et leur ennui pendant le confinement.

C’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils réalisent qu’ils n’avaient pas réfléchi à la date à laquelle ils devaient retourner au travail.

En conséquence, nos refuges pour chiens gémissent d’un trop plein d’animaux de sauvetage qui sont devenus des dommages collatéraux dans notre monde jetable.

Bien que j’offre mes plus sincères condoléances à Katie pour la perte de son chien bien-aimé, j’espère que nous réalisons et comprenons tous vraiment les besoins de nos animaux et modifions nos vies en conséquence.

Comme si nous avions besoin de le rappeler, un chien n’est pas seulement pour les moments de plaisir.

Une crocodile VIERGE dans un zoo du Costa Rica s’est mise enceinte, produisant un fœtus à 99,9% génétiquement identique à elle.

J’aime plutôt l’idée de pouvoir produire une progéniture presque totalement identique génétiquement à moi.

Qui ne voudrait pas que quatre Ulrikas s’ajoutent à la population ?

Retirer le mâle de l’équation est aussi un génie, car ils posent souvent trop de problèmes.

Mais cela enlève le plaisir du processus de fabrication du bébé.

Mais ensuite, la plupart des hommes finissent par le rendre accrocheur !

La poitrine n’est pas toujours la meilleure

Les mamans ressentent la pression d’allaiter mais ne doivent pas se sentir honteuses si elles ne peuvent pas ou choisissent de ne pas le faire Crédit : Getty

On nous rappelle constamment que « le sein est le meilleur » et maintenant une étude récente de l’Université d’Oxford a conclu qu’une longue période d’allaitement est associée à une amélioration des compétences verbales et spatiales chez les enfants.

Même après avoir pris en compte les facteurs socio-économiques, l’étude conclut que l’allaitement « soutient directement le développement cognitif des enfants ».

Qui est genial. C’est tout simplement charmant. . . pour ceux qui le peuvent.

La plupart d’entre nous qui avons eu des bébés ne savons que trop bien que l’allaitement est le moyen le moins cher et le plus naturel de nourrir votre enfant.

En fait, quand j’ai eu mon premier il y a 29 ans, personne ne parlait de biberon.

Le lait maternisé était le fléau du diable et, à ce titre, j’étais soumise à une pression tellement incroyable pour réussir à allaiter que, parfois, cela devenait préjudiciable à ma santé mentale.

J’ai allaité quatre enfants avec des succès très variables.

Le premier et le dernier ont bien fonctionné mais les deux du milieu ont été vraiment durs.

Je me sentais comme un raté de ne pas l’avoir fait fonctionner. Je me suis sentie brisée et j’ai pleuré quand je n’ai pas pu faire de mon mieux pour mon enfant.

Donc, ce que les mères ont besoin d’entendre – et, espérons-le, entendent beaucoup plus de nos jours – c’est que ce n’est absolument pas grave si ça ne marche pas.

Il y a toutes sortes de facteurs qui doivent s’aligner pour assurer un bon départ dans la vie d’un bébé.

Je pense à ces mamans qui ont eu des césariennes (j’en étais une et ça a rendu les choses beaucoup plus difficiles), à celles qui ont peut-être eu des urgences médicales pendant le travail, à celles qui ne vont pas bien, à celles qui doivent retourner au travail ou qui ont des problèmes de garde d’enfants , ceux qui ont des problèmes de santé mentale et qui ne sont peut-être pas capables de créer des liens avec leur bébé, ou même les mamans qui ont adopté.

Personne ne devrait être vilipendé ou avoir l’impression d’avoir échoué ou d’avoir des lacunes si l’allaitement ne fonctionne pas.

Les bébés sont des fléaux résilients et il existe de nombreuses autres façons d’en faire des petites créatures brillantes, alertes et intéressantes.

La fête heureuse est finie

Les fêtes d’anniversaire des enfants deviennent plus ennuyeuses à mesure qu’ils vieillissent, mais c’est beaucoup plus facile Crédit : Getty

C’est moi ou les anniversaires d’enfants deviennent un pétard mouillé ?

Certes, mes enfants sont maintenant plus âgés. La semaine dernière seulement, mon plus jeune a eu 15 ans. Et c’était un peu . . . meh.

Quand ils étaient plus jeunes et pataugeaient, les anniversaires étaient pleins de surprises chez moi.

Il y avait des cadeaux à profusion, des gâteaux, des ballons, des décorations et des cadeaux qu’il fallait chercher dans des endroits inattendus.

Il y avait un grand sens de la fête parce qu’il était facile de leur acheter 20 morceaux de plastique bon marché qui leur apporteraient de la joie pendant des mois.

Avance rapide vers l’ère des appareils électroniques et les enfants avec des goûts et des cadeaux de plus en plus chers sont maintenant le plus souvent singuliers.

Comme trois des miens sont considérés comme des adultes par la société (je vous prie de ne pas être d’accord parfois), parfois je ne les vois même pas lors de leur grand jour.

Les cadeaux arrivent en appuyant sur un bouton – un transfert de mon application bancaire vers leur compte – et il n’y a ni bruit ni vue de ballons dans la maison.

Les anniversaires sont devenus juste une autre transaction.

Sur le plan positif, je ne manque pas d’endurer des fêtes d’enfants implacables avec les autres enfants qui crient et exigent, ces sacs de fête méprisables et nuls, des gâteaux bon marché et des enfants avec des ruées vers le sucre irrépressibles.

Bien sûr, de nos jours, les fêtes d’enfants sont devenues une question de suivre le rythme des Jones.

Je pense que je préfère les choses telles qu’elles sont. Un virement bancaire rapide. Une tranche de gâteau et au lit vous allez.

C’est l’hypocrisie maudite de Michael

Michael Sheen passe à côté du défi d’agir si les rôles sont limités par les antécédents Crédit : Getty

L’EXCEPTIONNEL acteur gallois Michael Sheen dit qu’il a du mal à accepter que des personnages gallois soient interprétés par des acteurs non gallois.

Il y a maintenant un discours de plus en plus répandu selon lequel, à moins que vous ne soyez la même personne que la personne que vous représentez – qu’elle soit handicapée, de nationalité ou de sexualité différente – vous ne devriez pas assumer ce rôle.

Ce qui me semble une folie. Le but d’agir est sûrement de prétendre aux autres que vous êtes quelque chose que vous n’êtes pas en réalité.

Vraisemblablement, c’est pourquoi tant d’Oscars vont à des acteurs dans des rôles complexes qui doivent jouer un personnage contrasté.

Bien sûr, nous aspirons à la diversité sur scène et à l’écran. Bien sûr, il est juste que nous employions des acteurs handicapés et nous voyons enfin plus d’acteurs noirs dans les rôles principaux.

Mais cela n’a pas de sens que nous réduisions la portée du champ.

Si nous avions fait cela, Michael n’aurait jamais dû être autorisé à jouer Brian Clough, né à Middlesbrough, dans The Damned United.

BIG up aux naturistes Neil Cox et Danielle Quiggan qui vaquent à leurs occupations quotidiennes dans leurs costumes d’anniversaire.

Ils ont été « profondément attristés » par la réponse négative du public à leur présence au pub The Railway à Burnham-on-Sea, Somerset, qui les a accueillis à bras ouverts (et, je suppose, habillés).

Deux naturistes ont fait sensation en entrant dans un pub du Somerset sans vêtements Crédit : Neil Cox/SomersetLive/BPM

Le couple a d’abord été encouragé par la tolérance du pub quant à leur choix de visiter dans le buff mais, bien sûr, tout le monde n’est pas prêt pour une frontale complète quand ils ont leur tarte et leur pinte.

Et je comprends ça. Les gens peuvent être dégoûtés par trop de peau et de morceaux pendants.

Mais je suis un grand partisan des corps nus sous toutes leurs formes et tailles car c’est notre état le plus naturel.

Cela dit, je doute que j’aurais le courage de valser dans un pub au naturel, surtout si coq au vin, bangers et purée ou crapaud dans le trou étaient au menu.