Après que plusieurs plates-formes de jeux fantastiques ont assiégé le cricket indien, notamment la Premier League indienne (IPL), en tant que sponsors, les sociétés de jeux en ligne ont maintenant envahi le football indien alors que sept des onze clubs s’affrontent dans le Super Ligue indienne (ISL) qu’ils ont pour sponsors.

Ces sociétés de paris n’utilisent pas leur nom réel sur les maillots des joueurs. La plupart d’entre eux sont des publicités sous forme d’actualités. Mais les logos et les polices utilisés sur les pulls par ces organes de presse sont indéniablement similaires à ceux de leurs sociétés mères, à savoir les sociétés de paris. De plus, les liens des sites de paris parents sont clairement annoncés sur les sites Web de ces plates-formes dites «d’actualités».

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

DafaNews, PariMatch News, SBOTOP.net et Indinews sont associés à sept des 11 équipes en compétition – NorthEast United, Kerala Blasters, Chennaiyin FC, Mumbai City FC, ATK Mohun Bagan, FC Goa et Bengaluru FC.

DafaNews est l’un des sponsors de cette saison pour le Bengaluru FC, le Chennaiyin FC à deux reprises et le Mumbai City FC, qui font partie d’une chaîne de clubs mondiale appartenant au City Football Group. Le site Web de DafaNews a plusieurs liens vers Dafabet, une société de jeux d’argent basée aux Philippines.

Dafabet – et non DafaNews – fait également la publicité de la diffusion en direct des réunions de cricket entre l’Inde et l’Australie sur les chaînes SONY.

Le logo PariMatch News, ainsi que la première partie du nom, ressemble de façon frappante à celui de PariMatch, une société internationale de paris sportifs basée à Chypre. NorthEast United et Kerala Blasters listent PariMatch News dans la liste des sponsors. Alors que NorthEast appelle PariMatch News un «sponsor principal», Kerala Blasters l’a répertorié comme «sponsor associé» et le logo est sur la manche droite du maillot de l’équipe.

SBOTOP.net a été annoncé comme «sponsor principal de l’équipe» de l’ATK Mohun Bagan avant le début de la saison ISL et le site Web figure en bonne place sur le maillot du club. Le site Web lui-même contient des prévisions et des conseils relatifs à une grande variété de sports. Il nomme également l’ancien capitaine de cricket antillais Dwayne Bravo comme ambassadeur de sa marque, une annonce également publiée sur le site de paris SBOTOP.

LIRE AUSSI | ISL 2020-21: Valskis Brace aide Jamshedpur à battre ATKMB 2-1 et à enregistrer sa première victoire de la saison

SBOTOP et SBOTOP.net partagent le même logo, mais alors que SBOTOP.net s’appelle lui-même un site Web qui fournit « la couverture et le contenu les plus complets sur le cricket et le football ainsi que d’autres événements sportifs de haut niveau », SBOTOP est un site de paris exploité par Celton Max depuis l’île Homme.

La société mère d’Indinews est Indibet, un site Web qui propose des paris basés sur le cricket et répertorie une licence de jeu de Curaçao. Indibet était également le sponsor principal de Saint Lucia Zouks, la franchise Caribbean Premier League (CPL) appartenant au consortium propriétaire de l’équipe de Premier League indienne Kings XI Punjab, pour la saison 2020 de la CPL.

Indinews représente les maillots du FC Goa, vainqueurs et finalistes de l’ISL Shield 2019-2020, dans l’ISL.

Les paris sportifs en ligne sont interdits dans tous les États et territoires de l’Union en Inde, à l’exception du Sikkim. Mais il y a peu de clarté dans les lois sur les jeux en ligne. Et il y a une amende négligeable pour les contrevenants. Cependant, la publicité de substitution ou trompeuse est interdite en vertu du projet de lignes directrices de la loi de 2019 sur la protection du consommateur.

Interrogé, le propriétaire du Bengaluru FC, Parth Jindal, a déclaré que le club avait reçu l’approbation des propriétaires et des diffuseurs de la ligue, sur la base du fait que DafaNews est un portail d’actualités affiché et non le site de paris.

« DafaNews est associé au Bengaluru FC depuis la saison dernière, c’est leur deuxième année d’association. Comme il s’agit d’un portail d’actualités, la ligue a fait ses vérifications et contrepoids, elle est allée à IMG-Reliance et à l’équipe STAR Sports pour leur approbation. Star et IMG-Reliance ont été très clairs sur le fait que c’est le portail de nouvelles de DafaNews qui sponsorise les équipes. Nous sommes passés par le processus nécessaire avant de finaliser l’accord », a déclaré Jindal à IANS.

«Le partenariat de la ville de Mumbai avec DafaNews est entièrement conforme à toutes les réglementations et nous sommes impatients de travailler avec notre nouveau partenaire dans cette saison unique à venir», indique le communiqué.

Le FC Goa a refusé de commenter le sujet.

Martin Bain, PDG de Football Sports Development Limited (FSDL), organisateur de l’ISL, n’a pas répondu aux questions de l’IANS sollicitant des commentaires. Cependant, une des assistantes de Bain a répondu en disant qu’elle « avait copié votre question à notre agence de presse pour vous aider ». Le service de presse n’a pas encore répondu.

Kushal Das, secrétaire général de la Fédération indienne de football (AIFF), a déclaré que l’association n’avait aucun problème avec les équipes parrainées par les sites Web.

« A chaque soupçon, les clubs nous contactent. Nous avons découvert qu’il n’y avait rien de mal à ce parrainage », a déclaré Das à IANS.