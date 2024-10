sept cours reliées entre elles tissent de la verdure dans la maison du studio bewell à Bangkok

vivre avec la nature dans la maison dans les arbres du studio Bewell

Conçu par Studio Bewell, Tree’s House à Bangkok, Thaïlandeest un seul étage résidence qui intègre parfaitement la nature dans ses espaces de vie. S’étendant sur 253 mètres carrés, la maison comprend sept cours interconnectées qui amènent des espaces verts dans la maison et servent de points focaux à la fois pour l’aménagement architectural et pour la vie quotidienne des résidents.

Le nom vient de la passion du propriétaire pour la plantation, les arbres jouant un rôle essentiel dans le projet, de la conception à la construction. Certains ont été plantés pendant la phase de construction, poussant à côté de la maison elle-même et devenant essentiellement les principaux habitants de l’espace. Leurs branches filtrent la lumière du soleil tout au long de la journée, projetant des ombres et de la lumière, créant une interaction dynamique entre les environnements intérieurs et extérieurs.



des couloirs sinueux relient les zones communes et privées

Basé en Thaïlande Le Studio Bewell a divisé la maison en deux zones – publique et privée – avec un mur de briques gris foncé et une cour centrale, offrant une transition naturelle entre les espaces. Les chambres et la cuisine, situées du côté privé, s’ouvrent chacune sur leur propre cour verdoyante, offrant ainsi de l’intimité tout en conservant une atmosphère aérée et ensoleillée. Le couloir central relie ces espaces et entoure la cour principale, agissant à la fois comme passage et comme connexion continue avec la nature dans tous les intérieurs.

Dans la zone publique, la conception met l’accent sur l’harmonie entre les espaces de vie intérieurs et extérieurs. Un tissu à motifs en bois de forme trapézoïdale est exposé à la lucarne, permettant à la lumière naturelle de filtrer tout en mettant en valeur les cours environnantes. Ces éléments créent alors une relation fluide entre les espaces de vie et les cours-jardins, garantissant que la verdure est visible sous tous les angles de la maison.



Le nom de Tree’s House vient de la passion du propriétaire pour la plantation.



Studio Bewell crée une maison verdoyante et calme à Bangkok



la cour centrale permet des paysages remarquables qui peuvent être admirés partout dans la maison



le tissu trapézoïdal à motif bois exposé sur le puits de lumière supérieur contribue à mettre en valeur la zone publique



sept cours communicantes apportent des espaces verts dans la maison



un mur de briques gris foncé sépare les espaces publics et privés



les couloirs assurent la connectivité en tant que passage central de la maison



la conception assure une relation fluide entre les espaces de vie et les cours de jardin

informations sur le projet :

nom: Maison de l’arbre

architecte: Studio Bewell

emplacement: Bangkok, Thaïlande

