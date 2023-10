Une poignée de comptes influents mais peu fiables, dont certains ont été promus par Elon Musk, dominent le flux d’informations sur X autour de la guerre entre Israël et le Hamas et dépassent facilement les médias grand public établis., selon recherche publié vendredi par le Center for an Informed Public de l’Université de Washington.

Les chercheurs ont analysé les publications virales sur le conflit sur une période de trois jours à compter du début de l’attaque contre Israël le 7 octobre. Ils ont conclu que les articles les plus populaires sur la crise ont révélé à quel point les informations sur la plateforme sont « plus rapides, plus désorientantes et potentiellement plus façonnées par Musk lui-même ».

Le nouveau travail ajoute des données à une vague de récits anecdotiques récents de des chercheurs, universitaires et journalistes qui ont noté un changement pour le pire dans la manière dont les nouvelles et les informations circulent et sont encouragées sur Twitter au cours de la dernière année, en particulier depuis le début de la crise Israël-Hamas. Une analyse distincte publié jeudi par NewsGuard, une société non partisane qui traque les faux récits en ligne, a découvert que les comptes vérifiés étaient responsables de près des trois quarts de la désinformation la plus virale sur la guerre Israël-Hamas sur Twitter.

« Ce changement est réel », a déclaré Mike Caulfield, chercheur scientifique à l’Université de Washington et auteur principal du nouveau rapport.

« Au fond, ce que nous examinons ici est une vision différente de ce qu’est l’actualité », a déclaré Caulfield. « C’est rapide, ce n’est pas vérifié et c’est très souvent sans source. Et tout indique que ce changement n’est pas accidentel et qu’il fait partie d’une vision de ce que seront les nouvelles sur X. »

« Les gens qui sont engagés adhèrent probablement à cette vision, mais nous doutons qu’elle serve bien le public », a-t-il ajouté.

Les chercheurs ont qualifié sept comptes très performants sur X de « nouvelles élites », parce qu’ils ont exercé « un pouvoir et une influence disproportionnés » sur l’actualité d’Israël et du Hamas. Parmi les « nouvelles élites » figurent : Visegrád 24, un agrégateur d’informations exécuté par une agence polonaise de marketing sur les réseaux sociaux de droite ; Mario Nawfal, une célébrité de Twitter connue pour organiser des discussions audio en direct axées sur la crypto-monnaie qui a fait l’objet d’une enquête de NBC News ; @spectatorindex, un compte autoproclamé comme « Actualités, médias et données du monde entier » aurait opéré par un médecin australo-musulman ; @CollinRugg, co-fondateur du site conservateur Trending Politics ; et @CensoredMen, un compte vieux de 10 mois qui, avant de se tourner vers la guerre Israël-Hamas principalement publié en soutien à l’influenceur internet misogyne Andrew Tate.

Les tweets sur la guerre entre Israël et le Hamas provenant de ces comptes ont surpassé les comptes d’information populaires appartenant à CNN, au New York Times, à la BBC et à Reuters, bien qu’ils aient beaucoup moins d’abonnés, selon l’étude (NBC News n’était pas inclus). Au cours de la période de recherche, les tweets sur la guerre entre Israël et le Hamas provenant de sources d’information traditionnelles très suivies ont recueilli 112 millions de vues sur 298 tweets, tandis que les tweets des sept comptes nouvellement influents ont attiré 1,6 milliard de vues sur 1 834 tweets.

Les chercheurs ont déclaré que les modifications apportées par Musk à X avaient poussé la plateforme dans une nouvelle direction.

« Cela se produit dans un environnement qui a été dépourvu de nombreux « signaux de crédibilité » qui ont servi à immobiliser les utilisateurs dans le passé : des coches indiquant une notoriété, des vérifications des faits distribuées via Twitter Trends et un étiquetage basé sur Twitter/X des contenus trompeurs. », ont écrit les chercheurs. « Même les fonctionnalités fondamentales du Web – comme le simple sourcing via des liens – ont été dévalorisées par la plateforme et, peut-être en conséquence, par les nouvelles élites qui dirigent désormais l’attention de ses utilisateurs. »

Une demande de commentaire par courrier électronique envoyée à X a reçu une réponse automatique : « Occupé maintenant, veuillez vérifier plus tard. »

Musc a été vocal à la fois dans son mépris pour la presse grand public et dans son appréciation des sources d’information non traditionnelles. Musk a également j’en ai demandé plus Les créateurs de contenu ont dû agir en tant que « journalistes citoyens » et ont apporté des modifications à X qui ont affecté les sources d’information traditionnelles, notamment en supprimant les badges de vérification des journalistes et des organes d’information et en limitant la portée des tweets contenant des liens vers des sites Web d’information.

Les chercheurs ont découvert que les « nouvelles élites » différaient par leurs convictions politiques mais partageaient plusieurs caractéristiques. Ils ont publié bien plus que les médias traditionnels, ont utilisé des termes comme « RUPTURE » et des émojis comme des sirènes qui suggéraient l’urgence, et ont souvent exclu l’origine de leurs affirmations. Les publications les plus populaires étaient souvent chargées d’émotion, comprenant des images des attaques et des frappes aériennes ainsi que des photos et des vidéos graphiques des blessés et des morts.

Les chercheurs ont écrit que le volume des tweets combiné à un manque de source ou de contexte créait « le sentiment d’un flux constant de colère et de violence décontextualisées ».

Un autre point commun entre ces nouveaux comptes d’élite est l’augmentation spectaculaire du nombre de leurs abonnés au cours des deux dernières années, ce qui peut s’expliquer par les interactions de Musk avec eux. En suivant bon nombre de ces récits, en y répondant et en les recommandant directement, les chercheurs ont écrit : « Musk pourrait jouer un rôle important dans l’importance croissante de ces sources axées sur l’actualité. »

À plusieurs reprises, Musk a interagi ou fait spécifiquement la promotion des comptes identifiés par les chercheurs. Dans un tweet vu plus de 11 millions de fois avant de le supprimer, Musk a fait l’éloge de deux des comptes anonymes notés par les chercheurs. Les deux comptes avait une réputation de faux tweets avant la guerre Israël-Hamas.

Tous les comptes de « nouvelle élite » identifiés par les chercheurs portent des badges bleus vérifiés, une désignation qui signifiait jusqu’à récemment qu’un compte était remarquable et authentique, mais qui signifie désormais qu’ils paient 8 $ par mois pour s’abonner au service premium de X.