Sept choses qui ne viennent pas de Windows 10

Au cours du dernier mois, Windows a été mis sous les projecteurs d’une manière que nous n’avions pas vue depuis près de six ans. Après que Microsoft a annoncé un événement pour le 24 juin, les spéculations autour d’une potentielle révélation de Windows 11 se sont multipliées.

La fuite d’une première version à l’avance a supprimé l’élément de surprise, mais de nombreuses personnes sont toujours à l’écoute pour l’annonce officielle de «la prochaine génération de Windows». Beaucoup ont depuis téléchargé la première version bêta de Windows 11, et l’intérêt devrait rester élevé jusqu’à sa date de sortie prévue en octobre.

Naturellement, une grande partie de l’accent autour de Windows 11 a été mis sur ses nouvelles fonctionnalités. Il y a eu une refonte visuelle importante, de toutes nouvelles fonctionnalités multitâches et la possibilité d’exécuter nativement des applications Android, pour n’en nommer que quelques-unes.

Vous pourriez être pardonné de supposer que toutes les meilleures fonctionnalités de Windows 10 feraient leur chemin vers Windows 11, mais ce n’est pas le cas. Il y a quelques omissions notables dans Windows 11, qui pourraient surprendre si vous profitez de la mise à niveau gratuite. Sans plus tarder, voici les sept principales fonctionnalités de Windows 10 qui ne sont pas disponibles dans Windows 11.

Chronologie

La chronologie n’a été introduite dans Windows 10 que lors de la mise à jour des fonctionnalités d’avril 2018, ce qui la rend relativement éphémère. Il est étrange de voir la fonctionnalité abandonnée pour Windows 11, car elle est vraiment utile pour beaucoup de gens.







Disponible dans la vue des tâches, Timeline vous permet de suivre vos 30 derniers jours d’historique sur tous les appareils connectés avec votre compte Microsoft. Cela vous permet de revenir facilement à ce que vous faisiez et a récemment été étendu pour inclure des onglets individuels du navigateur Edge.

Il est étrange de voir qu’il n’y a pas de place pour la chronologie dans la vue des tâches repensée, même si elle n’a peut-être pas été aussi populaire que Microsoft l’avait espéré.

Mode tablette

L’utilisation de Windows 10 en tant que tablette a longtemps été l’une de ses principales faiblesses, même s’il dispose toujours d’un mode tablette dédié. Cela passe à une disposition de tuiles de style Windows 8, avec des icônes plus grandes et des applications en plein écran.







Microsoft s’est spécifiquement concentré sur la saisie tactile lors de la révélation de Windows 11, mais il semble que le mode dédié ait disparu. Un clavier à l’écran amélioré et des espaces plus grands entre les icônes (pour éviter les touches accidentelles) feront la différence, mais il faut beaucoup plus pour rendre Windows 11 intuitif en tant qu’appareil à écran tactile. Peut-être qu’un mode séparé aurait encore du sens ?

Option barre des tâches verticale

La plupart des gens s’en tiennent à la disposition horizontale de la barre des tâches que vous obtenez par défaut dans Windows 10, mais cela peut être rapidement personnalisé dans les paramètres. Si vous préférez un affichage plus carré ou si vous souhaitez changer les choses, la disposition verticale pourrait être pour vous.

Malheureusement, ce n’est pas une option dans Windows 11. Vous pouvez facilement déplacer les icônes nouvellement centralisées vers la gauche, mais la barre des tâches restera en bas de l’écran pendant que vous utilisez votre PC.

Vignettes dynamiques dans le menu Démarrer

Le menu Démarrer a sans doute subi les plus grands changements de conception de n’importe où dans Windows 11. Il a une apparence très différente de celle que vous trouverez sur Windows 10, avec une liste d’icônes « épinglées » personnalisables et « Recommandé » ‘ section.

Cela signifie que vous devrez vous passer de Live Tiles, un pilier du menu Démarrer depuis l’introduction de Windows 8 en 2012. Une grande partie des nouvelles, de la météo et des informations d’autres applications seront désormais disponibles via la nouvelle fonctionnalité « Widgets » de Windows 11, mais ce n’est pas tout à fait pareil.







Internet Explorer

Internet Explorer (IE) est en sursis depuis un certain temps maintenant, et il ne sera plus pris en charge après le 15 juin 2022.

Dans cet esprit, il n’est pas surprenant qu’Internet Explorer ne soit pas préinstallé avec Windows 11. Cela signifie que le nouveau système d’exploitation sera la première version de Windows sans IE pendant plus de deux décennies, mais cela ne devrait pas être le cas. affecter la façon dont vous utilisez votre PC du tout.

Nous vous déconseillons d’utiliser Internet Explorer, même s’il sera toujours disponible au téléchargement sous Windows 11.

Intégration de Cortana

Microsoft a initialement lancé Cortana en 2014, le présentant comme un rival direct de Siri et de l’assistant Google. Il est arrivé quelques mois seulement avant qu’Amazon ne lance le premier haut-parleur intelligent (alimenté par Alexa) aux États-Unis, mais a pris beaucoup de retard par rapport à la concurrence ces dernières années. Microsoft a même admis en 2019 qu’il ne considérait plus Cortana comme un rival des assistants vocaux les plus établis sur le marché.

Cortana est directement intégré à Windows 10 et constitue un élément clé du processus d’installation, mais son influence sur Windows 11 sera considérablement réduite. Il ne sera plus impliqué dans la configuration ou disponible dans le menu Démarrer – en effet, une application Cortana distincte est la seule preuve qu’elle existe toujours.

Pendant que nous sommes sur le sujet, Microsoft abandonne également l’intégration de Skype au profit de Microsoft Teams.

Options de personnalisation liées au compte Microsoft

C’est étrange. Sous Windows 10, les options de personnalisation telles que l’arrière-plan du bureau seraient cohérentes sur tous les appareils connectés au même compte Microsoft.

Pour une raison quelconque, ce ne sera pas le cas sur Windows 11 – ces options seront spécifiques à l’appareil. Cela peut être préférable pour certaines personnes, mais avoir la possibilité de choisir serait bien.

Windows 11 est une avancée significative pour le système d’exploitation de bureau de Microsoft. Cependant, comme vous pouvez le voir ici, il ne s’agit pas d’une mise à niveau dans tous les domaines.

