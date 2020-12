La fenêtre de transfert rouvre le 1er janvier et à en juger par ce que nous entendons des clubs et des agents, les forces jumelles du COVID-19 et des mauvais contrats vont dominer. Le premier parce que la pandémie mondiale a laissé les clubs à court de liquidités immédiates (zéro ou peu de spectateurs dans les gradins, rabais sur l’argent de la télévision) et de revenus à moyen terme (moins d’argent dans les poches des sponsors et des fans, ce qui se traduit par moins d’argent des diffuseurs. ). Ce dernier parce que l’impact de payer quelqu’un beaucoup plus qu’il ne contribue réellement pèse plus lourd quand il y a moins d’argent entrant. (En fait, ils étaient moins un problème avant la pandémie où, dans certains clubs, les revenus augmentaient de 10%. ou plus chaque année.)

Gareth Bale est devenu la quintessence de cela au Real Madrid. La saison dernière, son contrat lui a payé plus de 40 millions de dollars, faisant de lui facilement l’un des 10 joueurs les mieux payés au monde. Il a commencé un total de 14 matchs toutes compétitions confondues, marquant trois buts et jouant 1 258 minutes. Son salaire était si élevé que le club n’a pas pu trouver d’acheteur l’été dernier et il a donc fini par se rendre à Tottenham en prêt, à condition que le Real Madrid paie toujours une part considérable – certains rapports suggèrent plus de la moitié – de son salaire.

Les luttes de Bale peuvent être ou non de sa faute. Il a eu des blessures, il a eu des managers qui ne l’ont peut-être pas noté, il a été malchanceux … mais personne ne contesterait le fait que, du point de vue de Madrid, ils n’obtiennent pas ce pour quoi ils ont payé. Voici donc sept principes à retenir lors de l’évaluation des contrats et des transferts, dont certains sont trop souvent ignorés par les médias et les commentateurs.

1. Si vous achetez un joueur, vous devez examiner ensemble le coût + les salaires

Les comptables du club le font déjà; nous oublions trop souvent dans les médias. Lorsque la Juventus a signé Cristiano Ronaldo du Real Madrid à l’été 2018, ils ont payé 100 millions d’euros (120 millions de dollars) de frais de transfert et 12 millions d’euros (14,6 millions de dollars) de commissions aux agents, de paiements de solidarité à ses anciens clubs (conformément au règlement de la FIFA). , et un engagement à lui verser 54,25 millions d’euros (66,3 millions de dollars) de salaire annuel jusqu’en juin 2022. Le coût total (nous en retirerons les primes par souci de commodité) sur quatre ans: 329 millions d’euros (402 millions de dollars). Cela équivaut à 82,25 millions d’euros (100,5 millions de dollars) par saison.

Le critère le plus basique pour juger si c’était une bonne affaire est le suivant: offre-t-il à la Juventus une valeur de 100 millions de dollars?

2. La valeur prend différentes formes

Au niveau le plus élémentaire, les joueurs gagnent de l’argent pour un club en générant des revenus au box-office (ce qui peut signifier vendre des stades, vous permettant d’augmenter le prix des billets ou, idéalement, les deux), en améliorant vos performances en championnat et en coupes (qui génèrent plus d’argent) et en générant des commandites et des revenus commerciaux. Certains auront plus d’impact que d’autres – Ronaldo peut aider à vendre x quantité de marchandises de club à la Juventus, Alex Telles moins à Manchester United – mais tout le monde en aura. (Et au fait, cette valeur commerciale n’est pas absolue: Telles générera plus chez United parce que c’est un club plus grand que lui, par exemple, à Brighton.)

Il y a aussi des actifs incorporels. Certains joueurs peuvent être de bons leaders, certains peuvent plaire aux supporters et certains peuvent simplement aider une équipe à mieux jouer. Certains peuvent rendre votre entraîneur heureux, et un entraîneur heureux a tendance à mieux entraîner. Dans le cas de certaines signatures, votre club peut faire un bond en avant en tant que marque: encore une fois, Ronaldo à la Juventus est souvent cité comme un tel exemple.

Il est difficile de donner une valeur numérique à cela, mais c’est quelque chose qu’un bon club considère.

3. Le coût d’opportunité est important … mais pas toujours tel qu’il est présenté

En septembre dernier, Arsenal a signé Pierre-Emerick Aubameyang pour une prolongation de contrat jusqu’en 2023 et lui a donné une grosse augmentation, jusqu’à 18 millions de livres sterling (24 millions de dollars) par saison. Cela a fait de lui l’un des joueurs les mieux payés de la Premier League. Deux des justifications étaient que s’ils ne l’avaient pas prolongé, ils l’auraient perdu pour rien en tant qu’agent libre en juillet 2021, et que faire venir un joueur de qualité comparable aurait coûté au moins 60 millions de livres sterling (80 millions de dollars).

Si vous supposez qu’un attaquant de 60 millions de livres sterling s’attendra à gagner au moins 10 millions de livres par saison, alors même si ce joueur signe un contrat de cinq ans, il est moins cher de garder Aubameyang, qui est déjà installé et productif.

L’argument est valable si certaines conditions sont remplies.

Premièrement, vous voulez gagner tout de suite et vous vous inquiétez moins de ce qui se passera dans quelques années alors que vous devrez encore remplacer Aubameyang. Peut-être pensez-vous qu’Eddie Nketiah ou quelqu’un d’autre en interne peut le remplacer, ou peut-être pensez-vous que les conditions sont réunies pour un défi immédiat.

Deuxièmement, vous ne pensez pas pouvoir obtenir une alternative moins chère et plus jeune à Aubameyang, que ce soit l’été dernier ou l’été 2021 (lorsque son contrat précédent a expiré). Pas nécessairement quelqu’un qui sera tout de suite aussi bon qu’Aubameyang, mais qui, selon vous, deviendra aussi bon finalement.

Troisièmement, vous ne craignez pas que sa présence (et ses minutes sur le terrain) ralentisse la croissance des jeunes joueurs que vous avez déjà au club: Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Nketiah, Emile Smith Rowe, etc.

Quatrièmement, vous n’êtes pas trop préoccupé par le fait que lui donner un gros contrat nuira à votre influence dans d’autres négociations contractuelles avec les attaquants du club, comme, dit Alexandre Lacazette. (Ou vous ne voulez pas le garder de toute façon.)

Tout ce qui précède est des choses auxquelles Arsenal aurait pensé lors de la prolongation de l’accord d’Aubameyang. Ils auraient pesé les facteurs et arriveraient à leur propre conclusion. Que ce soit vrai ou faux, le temps nous le dira.

4. Vous ne payez pas pour ce qu’un footballeur a accompli, vous payez pour ce que les gens pensent qu’ils VOLONTÉ atteindre

C’est comme l’avertissement lors de l’achat de fonds communs de placement: «Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs». De toute évidence, quelqu’un qui signe Harry Kane s’attendra à ce qu’il continue de marquer une tonne de buts depuis l’âge de 27 ans et les a marqués continuellement tout au long de sa carrière. Mais ce n’est pas garanti. En fait, il est beaucoup plus difficile de prédire ce qui se passera au fur et à mesure que vous vous éloignerez des années de pointe d’un joueur (généralement 23 à 30).

Les jeunes joueurs ont un bilan limité et peuvent être affectés par des événements comme, par exemple, devenir adultes (ou non: voir Balotelli, Mario pour plus d’informations). Les joueurs plus âgés deviennent souvent moins productifs et plus sujets aux blessures en vieillissant. C’est quelque chose que de nombreux observateurs semblent oublier lorsqu’ils disent des trucs comme « mais X est un ancien footballeur de l’année et meilleur buteur en 2017! » Discuter de ce qui s’est passé en 2017 n’est que marginalement pertinent lorsque vous devinez ce qui se passera en 2022.

5. La revente est importante, ce qui signifie que l’âge et les salaires sont importants

À un moment donné, les clubs devront vendre des joueurs, soit parce qu’ils n’ont pas été assez bons, parce qu’ils ont très bien réussi et que quelqu’un de plus grand et de meilleur veut les signer, soit parce qu’ils n’ont plus les moyens de les garder. Lorsque cela se produit, les acheteurs examinent deux choses: l’âge et le contrat. Si le joueur est encore plus jeune, il est plus attirant. Si le joueur n’a pas de contrat à long terme avec des salaires énormes, il est plus attractif.

Pensez à l’argument du coût d’opportunité ci-dessus et à l’affaire Aubameyang. Et si Arsenal avait choisi de ne pas prolonger son accord et, à la place, avait acquis, disons, Marcus Thuram à la place? Je ne suggère pas qu’ils soient des joueurs à égalité, bien qu’ils soient tous les deux fils de professionnels de statut similaire, tous deux sont des attaquants droitiers qui ont coupé par la gauche, et Thuram n’est pas loin de ce qu’Aubameyang avait 23 ans. Ceci n’est qu’un exemple pour illustrer les aspects économiques, alors mettez un instant les contre-arguments (y compris le fait que l’agent de Thuram est Mino Raiola) de côté.

De même, s’il fait incroyablement bien, soit vous construisez autour de lui pour la prochaine décennie, soit vous le laissez partir avec un beau profit. Quoi qu’il en soit, vous avez des options (y compris les près de 8 millions de dollars supplémentaires que vous économisez sur Aubameyang, que vous pouvez utiliser pour renforcer ailleurs). Avec Aubameyang, pour le meilleur ou pour le pire, vous êtes probablement coincé avec lui jusqu’à la fin de son contrat.

Encore une fois, peut-être qu’Arsenal avait l’impression de ne pas pouvoir obtenir Thuram ou une alternative à lui à un prix qui leur plaisait, ou peut-être qu’ils étaient toujours mariés à Aubameyang. Mais le fait est que vous ne pouvez pas simplement regarder un contrat dans le vide; vous devez projeter sur la route. Et quand vous faites cela, les salaires et l’âge sont essentiels.

6. Dans le haut de gamme, il n’existe pas de « transfert gratuit »

Il se peut qu’il n’y ait pas de frais de transfert à payer pour un joueur en rupture de contrat, mais vous finissez souvent par payer des commissions plus lourdes aux agents impliqués et donner aux joueurs eux-mêmes un contrat plus important. La Juventus a dépensé 15,86 millions d’euros (19,3 millions de dollars) en commissions pour signer Emre Can à son départ de Liverpool, ainsi que des frais moindres sur Adrien Rabiot (1,4 million d’euros / 1,7 million de dollars), Sami Khedira (1,3 million d’euros / 1,6 million de dollars) et Aaron Ramsey (3,6 M € / 4,4 M $).

L’argument est que puisque vous ne payez pas de frais de transfert, vous pouvez payer plus en salaires et plus à l’agent pour «livrer le joueur». Parfois ça vaut le coup. D’autres fois, moins.

7. Il n’y a pas de « taux courant »

Le site Web de Transfermarkt a un outil astucieux qui vous indique combien un joueur « vaut ». Ils existent depuis 20 ans et ont une tonne de crédibilité au point que certains clubs les ont cités dans leurs rapports financiers. Mais en fin de compte, ce ne sont que des évaluations faites par des individus, souvent des bénévoles qui font cela pour le plaisir. Le fait est que la détermination du prix d’un joueur dépend tellement de choses que toute idée de les traiter comme des produits de base et de leur donner une «évaluation» sera à la fois une science inexacte et une cible mouvante.

Un joueur avec 18 mois ou moins sur son contrat verra sa valorisation déprimée. De même, par rapport à un joueur de capacités égales, un joueur qui est sur de gros salaires avec de nombreuses années à gauche sur son contrat. (Toutes choses étant égales par ailleurs, un joueur avec un contrat à long terme et des salaires plus gérables devrait voir sa valorisation augmenter.)

Au-delà, tout dépend des clubs impliqués. Dans quelle mesure le club veut-il ou doit-il vendre? À quel point le joueur veut-il partir? À quel point un club veut-il ou doit-il acheter? Et – les gens l’ignorent souvent – où va le joueur?

Si Manchester City vient appeler un joueur, il recevra un prix beaucoup plus élevé que si, par exemple, West Ham demandait le même gars. Le vendeur supposera que City veut le joueur et parce qu’il peut se permettre de payer plus, il facturera plus. Ça arrive tout le temps.

C’est la psychologie de base. Si un gars avec une montre de 100000 $ se balance dans sa Bentley et veut acheter votre maison, vous essaierez probablement de lui faire payer plus que le gars en jean déchiré et casquette de baseball sale qui saute d’un bus de la ville.