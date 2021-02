Sept cents lieues sous les mers de méthane de Titan

Quoi de plus excitant que de piloter un hélicoptère au-dessus des déserts de Mars? Que diriez-vous de jouer au capitaine Nemo sur la grande lune brumeuse Titan de Saturne – sonder les profondeurs d’un océan de méthane, esquiver les icebergs d’hydrocarbures et explorer un ancien rivage glacial de goo organique à un milliard de kilomètres du soleil? Ce sont les visions qui ont traversé ma tête récemment. Les yeux de l’humanité sont sur Mars ces jours-ci. Un convoi de robots, après une demi-année dans l’espace, est tombé, l’un après l’autre, en orbite ou directement au sol sur la planète rouge, comme des jets entrants à JFK Parmi la cargaison se trouve un hélicoptère que les astronautes en fauteuil attendent avec impatience survolant les sables martiens. Mais ma propre attention a été détournée vers les régions les plus éloignées du système solaire par la nouvelle que Kraken Mare, un océan de méthane sur Titan, avait récemment été mesuré pour sa profondeur et était probablement descendu d’au moins 1000 pieds. Cela aussi profond que les sous-marins nucléaires admettront aller. La nouvelle a ravivé mes rêves de ce que je pense être la plus romantique des missions spatiales: un voyage sur, et finalement même sous, les océans de Titan. «La profondeur et la composition de chacune des mers de Titan avaient déjà été mesurées, à l’exception de la plus grande mer de Titan, Kraken Mare – qui non seulement a un grand nom, mais contient également environ 80% des liquides de surface de la lune», a déclaré Valerio Poggiali, associé de recherche au Cornell Center for Astrophysics and Planetary Science. Le Dr Poggiali est l’auteur principal de un document décrivant les nouvelles mesures de profondeur dans The Journal of the American Geophysical Union.

La NASA a récemment annoncé qu’elle lancerait un drone appelé Dragonfly sur la lune saturnienne en 2026. Des propositions ont également circulé pour un orbiteur, une sonde flottante qui pourrait éclabousser dans un lac, voire un sous-marin robotique. « Le sous-marin Titan est toujours en marche », a déclaré le Dr Poggiali dans un courrier électronique, bien que cela ne se produise probablement pas avant l’été prochain de Titan, vers 2047. D’ici là, a-t-il dit, il y aura plus de lumière ambiante et le sous-marin pourrait éventuellement communiquer sur une ligne directe vers la Terre sans avoir besoin d’un relais radio en orbite. Titan est l’endroit le plus étrange du système solaire, à certains égards, et aussi le monde qui ressemble le plus au nôtre. Comme la Terre, elle a une atmosphère épaisse composée principalement d’azote (la seule lune qui a une grande partie d’une atmosphère), et comme la Terre, elle a le temps, la pluie, les rivières et les mers.

Image La surface de Titan, dans une image réalisée par le vaisseau spatial Huygens de l’Agence spatiale européenne et reçue sur Terre en 2005. Crédit… NASA / JPL / ESA / Université de l’Arizona

Mais sur ce monde, quand il pleut, il pleut de l’essence. Les hydrocarbures dérivent comme de la neige et sont façonnés en dunes par les vents d’azote. Les rivières ont creusé des canyons à travers des montagnes de suie gelée, et des couches de glace flottent sur les océans d’ammoniac souterrains. La température de surface dominante est de moins 290 degrés Fahrenheit. Une boue chimique que les astronomes optimistes appellent «prébiotique» rampe sous un ciel brun oppressant. Outre la Terre, Titan est le seul monde de l’univers connu pour abriter du liquide à sa surface – avec tout ce que cela pourrait impliquer.