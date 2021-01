Ce centre de vaccination COVID-19 à Newcastle, dans le nord-est de l’Angleterre, était l’un des sept à ouvrir dans le pays lundi.

Les sites comprennent des stades de football et un cours de courses de chevaux et sont situés dans des villes comme Bristol, Londres et Manchester.

Le Royaume-Uni, aux prises avec une nouvelle souche du virus, fait la course pour faire vacciner environ 14 millions de personnes vulnérables d’ici la mi-février.