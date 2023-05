Sept cartons rouges en retard dans le derby Boca Juniors-River Plate

La pénalité de temps d’arrêt de Miguel Broja a déclenché une mêlée entre Boca Juniors et les joueurs de River Plate. Daniel Jayo/Getty Images

Le Superclasico entre River Plate et Boca Juniors dimanche a vu sept cartons rouges dans les arrêts de jeu à la suite d’une bagarre de masse entre les deux équipes.

Alors que les hôtes River menaient 1-0 dans un stade Monumental plein à craquer grâce au penalty du remplaçant Miguel Borja à la 93e minute, une mêlée a éclaté alors que l’équipe locale célébrait l’avance.

Il en est résulté l’expulsion de six joueurs – trois de chaque équipe – ainsi que l’entraîneur de Boca, Jorge Almiron. Le combat a commencé lorsque le gardien de Boca Sergio Romero a été raillé par Agustin Palavecino de River.

« Palavecino est venu nous crier le but au visage », a déclaré l’ancien gardien de Manchester United, Romero, après le match. « J’ai bien réagi, je l’ai attrapé par la taille et lui ai demandé pourquoi il faisait ça. Mes coéquipiers ont pensé que j’allais me battre, et ils sont tous venus.

« Ce que Palavecino a fait est un terrible manque de respect, et je l’ai dit en face aux joueurs de River. »

La police et les stewards ont dû intervenir pour arrêter la bagarre entre les équipes et le jeu a été interrompu pendant 10 minutes avant que l’arbitre Dario Herrera ne montre sept cartons rouges.

Avec l’aide de l’arbitre assistant vidéo (VAR), Herrera a montré un rouge direct à Palavecino de River, Ezequiel Centurion et Elias Gomez de River, ainsi qu’à Miguel Merentiel de Boca, Ezequiel Fernandez et Nicolas Valentini. L’entraîneur-chef de Boca, Almiron, a également été limogé.

Romero n’a pas été impressionné par l’arbitrage, y compris la décision d’accorder un penalty lorsque Pablo Solari est tombé dans la surface suite à un contact d’Agustin Sandez.

« Nous partons avec un sentiment très amer et triste », a déclaré Romero. « Le penalty n’aurait pas dû être accordé. L’arbitre ne l’a même pas revu. Le jeu est sorti de ses mains. C’est difficile de comprendre les cartons rouges, l’arbitre m’a dit que c’était parce qu’ils lançaient des coups de poing. »

Le capitaine de la rivière Enzo Perez a qualifié la bagarre « d’inacceptable ».

« Je pense que ce n’est pas juste de part et d’autre, parce que ce n’est pas l’image qu’on doit donner à l’extérieur », a-t-il dit. « Je ne suis pas du tout d’accord avec ce qui s’est passé, c’est inacceptable. »

L’entraîneur de River, Martin Demichelis, a préféré se concentrer sur les points positifs alors que son équipe célébrait une victoire qui les maintenait à neuf points d’avance sur San Lorenzo en tête du classement.

« S’il y avait une équipe qui méritait de gagner, c’était nous », a-t-il déclaré.

Boca est 13e du classement avec 18 points en 15 matchs.