Sept buts en cinq matchs : Harry Kane réussit son premier triplé au Bayern Munich et entre dans l’histoire

Harry Kane est entré dans l’histoire de la Bundesliga et du Bayern Munich après son triplé contre Bochum à l’Allianz Arena samedi.

Le capitaine anglais a marqué après 13, 54 et 88 minutes lors d’une victoire 7-0 alors que l’équipe de Thomas Tuchel s’est déchaînée lors d’un match à sens unique samedi.

L’ancien attaquant de Tottenham a également contribué aux quatrième et sixième buts du Bayern, marqués respectivement par Leroy Sane et Mathys Tel.

Kane compte désormais sept buts lors de ses cinq premiers matches de Bundesliga, soit plus que n’importe quel autre joueur de l’histoire de la compétition. Les icônes du Bayern Gerd Muller, Miroslav Klose et Mario Mandzukic ont tous marqué cinq buts lors des cinq premiers matchs.

Et au total, il est impliqué sur 10 buts en Bundesliga cette saison, avec sept buts et trois passes décisives dans la compétition en 2023/24.

Le joueur de 30 ans a marqué sur penalty contre Manchester United lors d’une victoire 4-3 mercredi soir.

Son prochain match aura lieu contre Preussen Muenster lors du DFB Pokal mardi.

« Nous avons très bien joué aujourd’hui et nous avions la bonne mentalité », a déclaré Kane à Sky Sport Deutschland après le match.

« Nous avons fait paraître les choses faciles et avons eu tellement de vitesse avec le ballon. Tout le monde était au top de sa forme aujourd’hui, c’était très bien. Je connais mieux l’équipe à chaque match et les choses se passent très bien pour moi et pour l’équipe. équipe.

Et il a posté une photo avec un ballon de match signé sur les réseaux sociaux. « Un nouveau pour la collection », il a écrit sur Twitter. « Quelle performance d’équipe ! »

