Sept bombes de l’interview télévisée du partenaire de Nicola Bulley, Paul Ansell, alors qu’il révèle ce qu’il pense lui être arrivé

LE partenaire de Nicola Bulley disparu a fait sept révélations explosives lors de son interview télévisée alors qu’il révélait ce qu’il pensait lui être arrivé.

Nicola a disparu il y a 14 jours dans le Lancashire et la police a lancé une recherche très médiatisée de la maman de deux enfants.

Paul, à droite, a donné une interview déchirante à Dan Walker de Channel 5 Crédit : PA

Paul Ansell a révélé le moment où le téléphone de sa partenaire Nicola Bulley a été retrouvé Crédit : Nicholas Razzell

Dans le but de la retrouver, Paul Ansell a donné une interview télévisée déchirante avec Dan Walker sur Channel 5.

Au cours de l’entretien de 75 minutes, il a fait un certain nombre de révélations, indiquant qu’il pensait qu’un local pouvait être à blâmer et qu’il s’attendait à être un suspect dans sa disparition.

Local à blâmer

Il a dit à Dan qu’il soupçonnait qu’une personne locale était impliquée.

Paul a dit : “Les gens ne disparaissent pas simplement dans les airs. C’est absolument impossible. Donc, quelque chose s’est passé. Quoi qu’il se soit passé, à mes yeux, il faut que quelqu’un connaisse la région. Vous ne connaîtriez cette région que par des , c’est une zone locale.”

Il a ajouté que lui et Nicola suivaient le chemin dont elle avait disparu depuis qu’ils s’étaient rencontrés il y a 12 ans.

Paul a dit qu’ils voyaient généralement les mêmes visages tous les jours, mais à l’occasion très étrange que vous voyiez quelqu’un que vous ne connaissiez pas, ils se démarquaient «comme un pouce endolori».

Il a dit: “Le fait que rien n’ait été vu ou entendu, je crois vraiment que c’est quelque chose dans le village.”

Nicola avait déposé ses filles, âgées de six et neuf ans, à l’école avant de reprendre sa promenade habituelle lorsqu’elle a disparu.

Son téléphone, toujours connecté à un appel pour son travail de conseillère en crédit immobilier, a été découvert sur un banc surplombant la rivière.

Bien qu’une vaste recherche ait été lancée par la police du Lancashire, jusqu’à présent aucune trace d’elle n’a été découverte.

Étendre la recherche

Malgré les recherches en cours, Paul a déclaré qu’il souhaitait qu’il soit étendu pour couvrir toutes les dépendances, les maisons et les jardins de la région.

Paul a ajouté : “Je veux que chaque maison, chaque garage, chaque dépendance, le terrain, soit scruté.

“Je veux que tout soit fouillé, je veux que tout soit scruté, chaque morceau.”

Devrait être un suspect

Il a révélé à Dan qu’il s’était attendu à ce que les flics le traitent comme un suspect possible dans l’affaire de la personne disparue.

Paul a dit: “Je m’y attendais. Je leur ai dit ‘faites-le et débarrassez-vous de ça’.”

Il a ajouté qu’il avait exhorté la police à “se concentrer sur sa recherche”.

Paul a déclaré: “Certaines des choses que les gens disent sont juste, je veux dire, juste ridicules, n’est-ce pas? J’en ai lu une qui disait” la police doit regarder le partenaire “. Et je suis un peu comme, eh bien , ouais, c’est la première chose qu’ils font.

“Je savais que cela arriverait, vous savez, le premier jour.”

Comment le téléphone a été découvert

Paul a révélé que Nicola promenait généralement leur chien Willow après avoir déposé leurs enfants à l’école et qu’elle rentrait chez elle vers 10 heures du matin.

Quand elle n’était pas de retour à 10h15, il a juste supposé qu’elle discutait avec un autre promeneur de chiens ou un ami qu’elle avait croisé.

Cependant, il s’est inquiété lorsqu’elle n’était pas de retour à 10h30.

Paul a déclaré: “C’est à ce moment-là que j’ai pensé que vous savez, elle est assez, assez en retard maintenant. Plus tard que d’habitude. J’ai essayé de sonner son téléphone. Et il n’y avait pas de réponse. J’ai essayé de sonner à nouveau sur WhatsApp. Et encore une fois, il n’y avait pas de réponse. J’ai réessayé le mobile et pas de réponse.

“Maintenant, j’ai en quelque sorte commencé à paniquer un peu, je pense.”

Inquiet, il a commencé à se préparer à suivre le chemin “pour voir si elle va bien”.

Il a ajouté: “J’allais partir et puis le téléphone a sonné. C’était l’école et c’était la réceptionniste de l’école.

“Elle a dit ‘M. Ansell, c’est un peu bizarre. C’est un peu bizarre. Mais nous avons trouvé le téléphone de Willow et Nikki sur le banc, et le harnais à mi-chemin du talus sur le sol’.”

Il a poursuivi: “Je suis sur le point de partir en pensant que je vais la voir, vous savez la dépasser et la trouver. Ensuite, je reçois cet appel.”

Paul a déclaré: “Je suis juste entré dans la maison, j’ai allumé la bouilloire, j’ai fait une tasse de thé, je suis allé dans le salon et j’ai pensé que j’avais maintenant une heure pour me détendre et me préparer pour la journée. C’est ce que j’ai fait. Donc elle est généralement de retour, genre, 10 heures moins le quart, 10 heures en moyenne. Sur un coup de pouce. Alors je suis monté au bureau à 10 heures.

“Pensant qu’elle serait de retour dans une minute, je parcourais juste quelques e-mails et d’autres choses, préparant ma journée. Il fallait dire 10 heures et quart, et c’est à ce moment-là que j’ai pensé qu’elle était plus tard que d’habitude, mais j’étais toujours ‘t particulièrement inquiet car elle est rentrée à 20 heures et quart parfois.

“Et encore, il n’y avait pas de réponse. J’ai essayé à nouveau le portable et pas de réponse. “Maintenant, j’ai en quelque sorte commencé à paniquer un peu, je pense. C’est alors que j’ai pensé que je devais y aller et voir si elle allait bien. Voyez si je peux voir la voiture ou vous savez, voyez ce qui se passe. Mais je m’attendais toujours à ce que j’y arrive et vous savez qu’elle est là.

“Je pensais juste que j’allais sortir, la trouver, rentrer à la maison faire un peu de travail.”

Cela vient comme…

Le matin était “différent”

Paul a dit: “Ouais, tout à fait normal, la seule différence ce matin-là était, vous savez, généralement, quand vous avez des enfants, de vous lever un jour d’école.

“Vous savez probablement que vous êtes juste un chaos, n’est-ce pas. Un carnage absolu. Et vous savez, nous nous levons toujours un peu trop tard parfois et essayons de les amener à prendre leur petit-déjeuner et à trier tout cela, puis à se coiffer. .”

Il a ajouté: “La seule différence ce matin-là il y a deux semaines, c’est qu’il n’y avait pas beaucoup de précipitation. Je suis descendu et beaucoup de choses étaient déjà faites.”

Paul a poursuivi: “Les filles prenaient leur petit-déjeuner et tout était à peu près prêt. Je suis descendu, Nikki est montée pour se préparer.

“La routine est essentiellement si Nikki emmène les filles et Willow, quand je l’entendrai descendre, je les ferai monter dans la voiture. C’est une machine bien huilée normalement. Et si c’est mon travail, les rôles étaient généralement inversés.”

Appel

Paul a dit: “Je viens, combien, combien je l’aime. Combien nous, en tant que famille, l’aimons et avons besoin d’elle. À quel point nos amis l’aiment et ont besoin d’elle. Hum, et nous sommes Jamais, nous ne serons jamais les mêmes jusqu’à ce qu’elle soit de retour. Rentre juste à la maison.

“Parce que tout ce dont nous avons besoin, c’est de ce petit quelque chose. Nous avons juste besoin de ce petit quelque chose pour nous donner des réponses, vous savez, des réponses”, a-t-il ajouté. “Donc, vous savez, c’est tout ce que je peux dire, vous savez, s’il vous plaît, contactez simplement la police pour quoi que ce soit.”

Paul a dit : Comme quiconque sait quoi que ce soit, comme, comme vous le dites, peu importe à quel point c’est petit, même si vous pensez que ce n’est probablement rien, s’il vous plaît, contactez simplement la police. S’il vous plaît, faites-le.”

saule le chien

Parlant de ce qu’il ressent, Paul a déclaré: “Colère, beaucoup de frustration, confusion, incrédulité, surréalisme, rien ne semble réel.”

Il a ajouté: “Cela ne semble tout simplement pas réel … J’ai l’impression d’être dans The Truman Show. Je crois honnêtement que je vais me réveiller à tout moment … comment en sommes-nous même là-dedans? Nous sommes des gens biens.”

Paul a dit que leur chien Willow a presque certainement été témoin de ce qui s’est passé, ce qui pour lui a ajouté “une autre couche de frustration” aux événements.

Il a ajouté: “C’est une situation infernale avec la couche de l’enfer qui, non, ne sait pas encore ce qui s’est passé. Et puis aussi avoir Willow qui sait probablement ce qui s’est passé. Euh, mais elle ne peut pas, elle ne peut pas nous dire, peut-elle?

“Et c’est un chien très sensible. Je l’ai ramenée là-bas à la première heure du samedi, le lendemain.”

Nicola a disparu alors qu’il promenait Willow, le chien de la famille Crédit : PA