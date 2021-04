L’Inde Babyrojisana Chanu a surclassé le champion d’Europe de la jeunesse en titre Alexas Kubicka aux Championnats du monde de boxe juniors masculins et féminins de l’AIBA alors que sept boxeurs indiens ont pris d’assaut les demi-finales, confirmant ainsi sept autres médailles mardi.

Outre Chanu, Arundhati Choudhary (69kg), T Sanamacha Chanu (75kg), Ankit Narwal (64kg), Vishal Gupta (91kg), Bishwamitra Chongtham (49kg) et Sachin (56kg) ont également remporté leurs quarts de finale respectifs pour se qualifier pour le demi finales.

Avec la confirmation de sept autres médailles le jour 7, l’Inde, qui a envoyé un contingent de 20 membres, est assurée de 11 médailles.

Plus tôt le jour 6, Vinka, Alfiya, Gitika et Poonam étaient passés en demi-finale.

Dans un affrontement entre deux solides prétendantes à la médaille d’or dans la catégorie féminine des 51 kg, la championne asiatique de la jeunesse Chanu a réalisé une solide performance tactique et n’a pas permis à son adversaire polonaise Kubicka de marquer un point avant de remporter une confortable victoire 5-0. Le boxeur de Manipur affrontera désormais Lucia Ayari, d’Italie, en demi-finale.

Arundhati et Sanamacha ont également dominé leurs quarts de finale, le boxeur du Rajasthan devançant l’Ukraine Anna Sezko 5-0, tandis que Sanamacha a envoyé la Russe Margarita Zueva avec l’arbitre arrêtant le match au deuxième tour.

Chez les hommes, le champion asiatique junior Bishwamitra et le médaillé d’argent du championnat asiatique de la jeunesse Narwal ont également répondu aux attentes et ont remporté des victoires identiques 5-0 contre le Serbe Omer Ametovic et le Brésilien Ezequiel Da Cruz, respectivement lors de leurs huit derniers affrontements.

Manish (75 kg) et Sumit (69 kg) ont été les deux seuls boxeurs à avoir subi des défaites en quarts de finale le jour 7.

Les 11 boxeurs indiens seront vus en action en demi-finale mercredi.

Avec sept femmes en demi-finale, l’Inde est placée en tête du classement aux côtés de la Russie avec le plus grand nombre de boxeurs qualifiés pour les demi-finales.

Chez les hommes, l’Inde occupe la quatrième place avec quatre boxeurs en demi-finale.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici