Sept arrêtés pour l’effigie de Vinicius Junior et des injures racistes

Sept personnes ont été arrêtées dans le cadre de deux incidents racistes distincts impliquant l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior, a annoncé mardi la police espagnole.

Trois des arrestations – à Valence – étaient liées à des abus racistes visant Vinicius lors de la défaite de Madrid en Liga à Mestalla dimanche. Quatre arrestations à Madrid impliquent la pendaison d’un mannequin portant une chemise Vinicius à un pont près du terrain d’entraînement du Real Madrid en janvier.

Les abus subis par Vinicius à Mestalla ont déclenché un tollé mondial, notamment au Brésil, où des politiciens, dont le président Luiz Inacio Lula da Silva, des joueurs et des clubs ont manifesté leur soutien au joueur, critiquant la gestion du racisme dans le football espagnol.

Le match de dimanche s’est arrêté pendant près de 10 minutes lorsque Vinicius a identifié un fan de Valence derrière le but comme l’ayant agressé racialement, tandis que des vidéos sur les réseaux sociaux montraient des fans abusant de l’international brésilien avant et pendant le match.

Les lumières de la statue emblématique du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro ont été éteintes pendant une heure lundi en signe de solidarité avec le joueur.

L’incident du pont s’est produit en janvier, avant le match de la Copa del Rey entre le Real Madrid et son rival local, l’Atletico Madrid.

Le Real Madrid a déposé une plainte officielle auprès des procureurs espagnols pour crimes de haine après les abus racistes subis par Vinicius Junior dimanche. Mateo Villalba/Images sportives de qualité/Getty Images

Une bannière avec les mots « Madrid déteste le Real » – un slogan associé à un groupe d’ultras inconditionnels de l’Atletico – a été affichée à côté du mannequin, avant le quart de finale au Bernabeu.

Dans un article sur les réseaux sociaux dimanche, Vinicius a déclaré que « le racisme est normal en Liga » et « le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi, appartient aujourd’hui aux racistes ».

LaLiga a maintenant signalé un total de 10 cas d’injures racistes visant Vinicius aux procureurs au cours des deux dernières saisons, y compris le mannequin accroché au pont et les événements de dimanche à Mestalla.

L’Atletico Madrid a qualifié l’incident du pont de « répugnant » et « inacceptable » dans un communiqué publié après qu’il se soit produit.

Cela a suivi un groupe de fans de l’Atletico filmés en train de diriger des abus racistes contre Vinicius devant leur stade Metropolitano avant le précédent derby avec Madrid en septembre.

Les procureurs ont choisi de ne pas porter plainte dans cette affaire, arguant que les chants, bien que « désagréables » et « irrespectueux », ont duré « quelques secondes » et ne constituaient pas une infraction pénale.

S’exprimant lors de sa conférence de presse mardi, l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a déclaré qu’il était convaincu que Vinicius resterait au club malgré le racisme dont il a été victime cette saison.

« Vinicius aime le Real Madrid. Son amour pour le Real Madrid est grand », a déclaré Ancelotti. « Il veut faire carrière ici et jouer pour cette équipe… Il sait que son avenir doit être ici.

« Beaucoup de choses passent par la tête des gens dans ces moments-là mais son idée n’est pas [leaving]il veut jouer pour le Real Madrid. »

LaLiga a déclaré mardi dans un communiqué qu’elle se sentait « impuissante » à s’attaquer au problème alors que la législation espagnole limitait ses actions à la simple détection et au signalement des incidents racistes.

Il a énuméré un certain nombre d’incidents contre des joueurs noirs, dont neuf contre Vinicius, qui n’ont pas été jugés faute de preuves suffisantes et a demandé instamment que la loi soit modifiée afin qu’elle puisse

« LaLiga est extrêmement frustrée par l’absence de sanctions et de condamnations par les instances disciplinaires sportives, les administrations publiques et les tribunaux des administrations publiques et des instances juridictionnelles auprès desquelles les plaintes sont déposées », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La fédération peut annuler un match si les insultes racistes se poursuivent après une période de 10 minutes pendant laquelle le jeu est mis en pause et la foule avertie. A ce jour, aucun match en Espagne ne l’a imposé.

Les informations de Reuters ont été incluses dans ce rapport.